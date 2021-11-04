ВР назначила Резникова министром обороны. ВИДЕО
Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение в четверг проголосовали 273 народных депутата.
Парламентарии встретили результаты голосования аплодисментами. После этого Резников принял присягу.
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+28 Ksenia VB
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+17 Атас Злой
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Считаю что вопрос уже очень давно поднимается. Во-первых множество военных которые задействованы в учебных частях уйдут в отставку , во-вторых кто будет нести наряды ? Контрактник ? Срочник это практически бесплатная рабочая сила за 300-500 грн. в месяц которая и убирает и чистит и наряды несет , а контрактнику платить за это губа не треснет у правительства ?
В-третьих , чтобы отменять призыв, сперва нужно заинтересовать проходить срочную службу и контрактную в рядах "ЗСУ", я когда был солдатиком , то мы поутрам убирали територии и постоянно бутылки из под алкоголя , синяки кругом - солдаты контрактники и резервисты которые мало на военных похожи. #Вечноголодные, заседатые кафешек и багетов. Я за отмену призыва как точно так же за то дабы срочную службу проходили все и дети министерства и бизнесменов и депутаов с президентами ибо военная кафедра выпускает молодых офицеров которые в основной своей массе поступили дабы не идти в армию. Офицер который косит от службы - честь картофеля в мундирах.
Лев давидович троцкий (кличка)(наст. имя Лейба Давидович Бронштейн)После успешного переворота Льва Троцкого назначили народным комиссаром по военным и морским делам. В этот период биографии он занялся созданием Красной армии.
https://interesnyefakty.org/lev-trotskij/
выразится ли это в реформах,денег бы конечно побольше на оборону,и поменьше на мусаров,что-то им много достается а как показал 2014 это первые предатели,не все конечно а где-то 99%
Можно ознакомиться с достижениями?
Тема ; Криптографические евреи...
К этой же группе фамилий относится и фамилия Резников.
На Украине и в Белоруссии окружающее славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
Резник в общине еврейского местечка - это, как правило, второй после раввина человек, сведущий в Законе. Как вспоминают жители местечек: «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек. Он знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
https://www.jewage.org/wiki/ru/Article: Происхождение_фамилии_Резников