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ВР назначила Резникова министром обороны. ВИДЕО

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение в четверг проголосовали 273 народных депутата.

Парламентарии встретили результаты голосования аплодисментами. После этого Резников принял присягу. 

Читайте также: Резников о повышении зарплат военнослужащих: Нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) Минобороны (9450) назначение (2184) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+28
Ну такоє...
Знову переставляють ліжка у борделі.
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04.11.2021 11:06 Ответить
+18
Третий министр обороны за 2.5 года. Загороднюк, Таран, Резников ... Принимаем ставки на следующего.
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04.11.2021 11:10 Ответить
+17
Пришелец с Кассиопеи пролез в кресло министра обороны. Это конец надежд военных, ЗЕля сознательно убивает нашу армию. У моего друга два сына-контрактника, оба дотягивают срок контракта и валят из армии. Вместо них служить будут подготовленные за 4 месяца офицеры. Это катастрофа, из увиденного в трансляции заседании ВР понравились только плакаты о зелькиных офшорах и большой "Фак", показанный Леросом четырежды уклонисту. Гео, я абсолютно солидарен с тобой, и от меня "средний палец" криворогулю.
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04.11.2021 11:14 Ответить
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Слышал что в мыслях у него вопрос об отмене призыва срочного. Он консультации принимает.
Считаю что вопрос уже очень давно поднимается. Во-первых множество военных которые задействованы в учебных частях уйдут в отставку , во-вторых кто будет нести наряды ? Контрактник ? Срочник это практически бесплатная рабочая сила за 300-500 грн. в месяц которая и убирает и чистит и наряды несет , а контрактнику платить за это губа не треснет у правительства ?
В-третьих , чтобы отменять призыв, сперва нужно заинтересовать проходить срочную службу и контрактную в рядах "ЗСУ", я когда был солдатиком , то мы поутрам убирали територии и постоянно бутылки из под алкоголя , синяки кругом - солдаты контрактники и резервисты которые мало на военных похожи. #Вечноголодные, заседатые кафешек и багетов. Я за отмену призыва как точно так же за то дабы срочную службу проходили все и дети министерства и бизнесменов и депутаов с президентами ибо военная кафедра выпускает молодых офицеров которые в основной своей массе поступили дабы не идти в армию. Офицер который косит от службы - честь картофеля в мундирах.
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04.11.2021 16:47 Ответить
какая ***** военная кафедра? это профанация в кубе
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04.11.2021 16:59 Ответить
Чем тебе военка в цивильном вузе не угодила? Тебе шо пиджаки дорогу перешли?
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04.11.2021 20:04 Ответить
нонсенс
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04.11.2021 20:20 Ответить
А по подробнее можно а то я пиджак и мне обидно.
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04.11.2021 22:14 Ответить
більш войовничого міністра оборони ця страна ще не бачила...
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04.11.2021 17:20 Ответить
Был уже такой ... Ледоруб достал в 1937 ..
Лев давидович троцкий (кличка)(наст. имя Лейба Давидович Бронштейн)После успешного переворота Льва Троцкого назначили народным комиссаром по военным и морским делам. В этот период биографии он занялся созданием Красной армии.
https://interesnyefakty.org/lev-trotskij/

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04.11.2021 21:48 Ответить
Ну да был такой это уже история. Хотя по образованности и интеллектуальности он любых нынешних керивныкив всех вместе взятых « за пояс заткнёт».
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04.11.2021 22:16 Ответить
Українці,ви,що живете в Ізраїлі,якщо каб.мін,оборона,президент ізраїльтяни,то вимагайте рівня життя,захисту,медицини й освіти як у Ізраїлі,інакше це схоже на часи Хмельницького,коли ляхи,кацапи й янкелі у повозки запрягали українців й каталися....
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04.11.2021 17:56 Ответить
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04.11.2021 21:49 Ответить
резников похож на заведующего аптекой у которого в аптеке появились качественные импортные презервативы
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04.11.2021 18:12 Ответить
Или на хитрого ювелира из одесского ювелирного бутика..
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04.11.2021 18:36 Ответить
Дядя Изя, я похож на своего папу Ивана Остаповича и в министры не лезу, так что пусть терпит теперь теперь пан Резник перемывание косточек в сети.
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04.11.2021 20:18 Ответить
Удачно подмечено!
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04.11.2021 19:14 Ответить
боевые генералы где?
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04.11.2021 20:24 Ответить
На эту позицию нужен хороший менеджер а не вояка,это безусловно грамотный чел,посмотрим
выразится ли это в реформах,денег бы конечно побольше на оборону,и поменьше на мусаров,что-то им много достается а как показал 2014 это первые предатели,не все конечно а где-то 99%
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04.11.2021 20:51 Ответить
нихуя ти не соображаешь...
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04.11.2021 21:25 Ответить
Это говорит мне ток кто пишет предложение с маленькой буквы российским матом без аргументов,ты точно что-то соображаешь?
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04.11.2021 21:59 Ответить
М что выдающегося сделал этот умник на своем предыдущем посту?
Можно ознакомиться с достижениями?
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04.11.2021 20:38 Ответить
Цей накерує
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04.11.2021 19:51 Ответить
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04.11.2021 20:00 Ответить
Какое он имеет отношение к армии? Лучше наверное чем верещук, но это шапито какоето.
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04.11.2021 20:05 Ответить
Теперь все вероятные противники, увидев этого молодожена, разбегутся в ужасе.
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04.11.2021 20:08 Ответить
А где взять министра если никто не воевал и сидели в кабинетах .Брать мужика в министры
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04.11.2021 20:18 Ответить
адвокат во главе армии?
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04.11.2021 20:25 Ответить
а може уже и с ****** договориться? ну, так, по соглашению сторон
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04.11.2021 20:28 Ответить
Это кто мужик? Вот этот облезлый очкарик?
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04.11.2021 20:53 Ответить
Читаем ГуГл -
Тема ; Криптографические евреи...
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04.11.2021 21:51 Ответить
Фамилия Резников относится к особой группе еврейских фамилий, связанных с религиозной практикой, литургией, синагогальной службой и традиционной общинной жизнью. Поскольку у евреев религия и законы Торы играли исключительно большое значение и в повседневности, род занятий, связанных с религией, так же занимал важное место в существовании еврейской общины. Соответственно, эти занятия отразились и в еврейских фамилиях, таких как Шойхет (резник), Габай (староста синагоги), Шамес (синагогальный служка), Кантор или Хазан (певец, ведущий молитву в синагоге), Парнас (представитель общины в отношениях с властью) и так далее.

К этой же группе фамилий относится и фамилия Резников.

На Украине и в Белоруссии окружающее славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.

Резник в общине еврейского местечка - это, как правило, второй после раввина человек, сведущий в Законе. Как вспоминают жители местечек: «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек. Он знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».

https://www.jewage.org/wiki/ru/Article: Происхождение_фамилии_Резников
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04.11.2021 21:19 Ответить
Ещё евреи называют резником человека который тесно связан с синагогой и умеет обрезать крайнюю плоть у мальчиков. Обычно все Резникова ранее носили фамилию Резник
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04.11.2021 22:20 Ответить
У кнесеті монобільшість,гавнокамандущій-уклоніст,кабмін забитий ґоями без мозґів, кагал засідає у стінах РНБО. Дійшла черга реформувати ЗС, тепер буде цахал з традиціями козаків!?
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04.11.2021 21:53 Ответить
Смены министров один за другим мне напоминают действия наперсточников. После каждого такого действия среди министров все меньше украинцев.
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05.11.2021 07:16 Ответить
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