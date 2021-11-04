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Украина должна системно работать над повышением совместимости со странами НАТО, - Резников

Украина должна системно работать над повышением совместимости со странами НАТО, - Резников

Министры обороны Алексей Резников высказывается за активизацию сотрудничества с государствами - членами НАТО.

Об этом Резников заявил сегодня в Раде во время обсуждения его кандидатуры на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны системно работать над повышением совместимости со странами НАТО. У нас есть значительное пространство для расширения практического сотрудничества с Альянсом", - сказал Резников, выступая на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Он также отметил необходимость наполнения содержимым тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины в Вашингтон.

Резников отметил, что у Украины есть потенциал для взаимодействия в оборонной сфере с Великобританией, Канадой, Польшей.

"У нас есть совместные интересы со странами Балтии", - подчеркнул Резников.

Автор: 

Минобороны (9450) Балтия (365) сотрудничество (756) членство в НАТО (1548) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+2
оно выступало все в том же гейском клетчатом пиджаке или уже в пиксель переоделось?
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04.11.2021 11:43 Ответить
+2
вас там много зелеблевотов?
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04.11.2021 11:50 Ответить
+1
Пустое место., потерянное время...Одно и тоже...бла...бла...бла...а в это время ребята гибнут, люди страдают. А резников И Зе свора карманы офшорные набивают.
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04.11.2021 11:40 Ответить
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Пустое место., потерянное время...Одно и тоже...бла...бла...бла...а в это время ребята гибнут, люди страдают. А резников И Зе свора карманы офшорные набивают.
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04.11.2021 11:40 Ответить
оно выступало все в том же гейском клетчатом пиджаке или уже в пиксель переоделось?
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04.11.2021 11:43 Ответить
МОЛОДЕЦ РЕЗНИКОВ!!
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04.11.2021 11:45 Ответить
обоснуй
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04.11.2021 11:46 Ответить
Не "обоснуй", а обоснуйте.
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04.11.2021 11:48 Ответить
вас там много зелеблевотов?
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04.11.2021 11:50 Ответить
да хватает их там еще..позор страны
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04.11.2021 11:52 Ответить
Рана піть Баржомі, Лєначка.
Маладєц окрім балабольства нічим не відзначився.
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04.11.2021 11:54 Ответить
А вы ,Ксюша,уже на заработках здесь,- раненько))
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04.11.2021 12:00 Ответить
Вже ніби обідня година.
А ви чому не викладаєте ? Звільнились, щоб працювати ідейною падалячкою ?
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04.11.2021 12:36 Ответить
Я и не работала,я на пенсии!!!
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04.11.2021 14:53 Ответить
планов громадьё. а реально элементарное наладить вряд-ли смогут
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04.11.2021 11:54 Ответить
Цей висер начебто - "Я за все хороше, я проти всього поганого, тощо"
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04.11.2021 12:02 Ответить
 
 