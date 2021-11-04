Украина должна системно работать над повышением совместимости со странами НАТО, - Резников

Министры обороны Алексей Резников высказывается за активизацию сотрудничества с государствами - членами НАТО.

Об этом Резников заявил сегодня в Раде во время обсуждения его кандидатуры на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны системно работать над повышением совместимости со странами НАТО. У нас есть значительное пространство для расширения практического сотрудничества с Альянсом", - сказал Резников, выступая на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Он также отметил необходимость наполнения содержимым тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины в Вашингтон.

Резников отметил, что у Украины есть потенциал для взаимодействия в оборонной сфере с Великобританией, Канадой, Польшей.

"У нас есть совместные интересы со странами Балтии", - подчеркнул Резников.