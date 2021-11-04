Україна має системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков висловлюється за активізацію співпраці з державами - членами НАТО.
Про це Резніков заявив сьогодні у Раді під час обговорення його кандидатури на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. Ми маємо значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом", - сказав Резніков, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.
Він також наголосив на необхідності наповнення вмістом тих домовленостей, яких було досягнуто під час візиту президента України до Вашингтона.
Резніков зазначив, що Україна має потенціал для взаємодії в оборонній сфері з Великою Британією, Канадою, Польщею.
"У нас є спільні інтереси з країнами Балтії", - наголосив Резніков.
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Маладєц окрім балабольства нічим не відзначився.
А ви чому не викладаєте ? Звільнились, щоб працювати ідейною падалячкою ?