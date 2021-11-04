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Новини
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Україна має системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО, - Резніков

Україна має системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков висловлюється за активізацію співпраці з державами - членами НАТО.

Про це Резніков заявив сьогодні у Раді під час обговорення його кандидатури на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. Ми маємо значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом", - сказав Резніков, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Він також наголосив на необхідності наповнення вмістом тих домовленостей, яких було досягнуто під час візиту президента України до Вашингтона.

Резніков зазначив, що Україна має потенціал для взаємодії в оборонній сфері з Великою Британією, Канадою, Польщею.

"У нас є спільні інтереси з країнами Балтії", - наголосив Резніков.

Також читайте: Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови

Автор: 

Міноборони (7514) Балтія (356) співпраця (1069) членство в НАТО (1757) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+2
оно выступало все в том же гейском клетчатом пиджаке или уже в пиксель переоделось?
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04.11.2021 11:43 Відповісти
+2
вас там много зелеблевотов?
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04.11.2021 11:50 Відповісти
+1
Пустое место., потерянное время...Одно и тоже...бла...бла...бла...а в это время ребята гибнут, люди страдают. А резников И Зе свора карманы офшорные набивают.
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04.11.2021 11:40 Відповісти
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Пустое место., потерянное время...Одно и тоже...бла...бла...бла...а в это время ребята гибнут, люди страдают. А резников И Зе свора карманы офшорные набивают.
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04.11.2021 11:40 Відповісти
оно выступало все в том же гейском клетчатом пиджаке или уже в пиксель переоделось?
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04.11.2021 11:43 Відповісти
МОЛОДЕЦ РЕЗНИКОВ!!
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04.11.2021 11:45 Відповісти
обоснуй
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04.11.2021 11:46 Відповісти
Не "обоснуй", а обоснуйте.
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04.11.2021 11:48 Відповісти
вас там много зелеблевотов?
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04.11.2021 11:50 Відповісти
да хватает их там еще..позор страны
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04.11.2021 11:52 Відповісти
Рана піть Баржомі, Лєначка.
Маладєц окрім балабольства нічим не відзначився.
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04.11.2021 11:54 Відповісти
А вы ,Ксюша,уже на заработках здесь,- раненько))
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04.11.2021 12:00 Відповісти
Вже ніби обідня година.
А ви чому не викладаєте ? Звільнились, щоб працювати ідейною падалячкою ?
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04.11.2021 12:36 Відповісти
Я и не работала,я на пенсии!!!
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04.11.2021 14:53 Відповісти
планов громадьё. а реально элементарное наладить вряд-ли смогут
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04.11.2021 11:54 Відповісти
Цей висер начебто - "Я за все хороше, я проти всього поганого, тощо"
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04.11.2021 12:02 Відповісти
 
 