Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови

Кандидат на посаду міністра оборони Олексій Резніков як член РНБО голосував за збільшення бюджету Міністерства оборони.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

"І це було взято до уваги урядом під час підготовки бюджету (на наступний рік. – Ред.) для внесення до сесійної зали", - зазначив Резніков.

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Говорячи про підвищення зарплат військовослужбовців, він заявив, що це один із його пріоритетів: "В армії має бути справедливість стосовно наших офіцерів, сержантів і солдатів. А гідна грошова винагорода – це один із критеріїв цієї справедливості. Звичайно, над цим треба працювати . Сьогодні нам потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови".