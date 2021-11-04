Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови
Кандидат на посаду міністра оборони Олексій Резніков як член РНБО голосував за збільшення бюджету Міністерства оборони.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав, виступаючи у Верховній Раді.
"І це було взято до уваги урядом під час підготовки бюджету (на наступний рік. – Ред.) для внесення до сесійної зали", - зазначив Резніков.
Говорячи про підвищення зарплат військовослужбовців, він заявив, що це один із його пріоритетів: "В армії має бути справедливість стосовно наших офіцерів, сержантів і солдатів. А гідна грошова винагорода – це один із критеріїв цієї справедливості. Звичайно, над цим треба працювати . Сьогодні нам потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови".
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https://www.ukrmilitary.com/2021/10/pidnayom-ne-pilga.html https://www.ukrmilitary.com/2021/10/pidnayom-ne-pilga.html
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/soldat-vs-piceria.html
Ви і мільйони інших на безпечну роботу не будете ходити тупо по зову серця, за мізерну ЗП, коли можна знайти іншу, більш оплачувану.
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб-зараза!
Ручку дёрни-воду слей!
Пену сдуй -тогда и пей!
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Ща, зеленский дефолт объявит и все станут больше получать, возможно все станут миллионерами, как в 90-х.