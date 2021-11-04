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Новини Війна
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Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови

Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови

Кандидат на посаду міністра оборони Олексій Резніков як член РНБО голосував за збільшення бюджету Міністерства оборони.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

"І це було взято до уваги урядом під час підготовки бюджету (на наступний рік. – Ред.) для внесення до сесійної зали", - зазначив Резніков.

Також дивіться: Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донбасу - потрібно підвищувати обороноздатність і стійкість країни, - Резніков у Раді. ВIДЕО

Говорячи про підвищення зарплат військовослужбовців, він заявив, що це один із його пріоритетів: "В армії має бути справедливість стосовно наших офіцерів, сержантів і солдатів. А гідна грошова винагорода – це один із критеріїв цієї справедливості. Звичайно, над цим треба працювати . Сьогодні нам потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови".

Автор: 

армія (3782) Міноборони (7514) військовослужбовці (4832) ЗСУ (7717) Резніков Олексій (1447) зарплата (2265)


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Топ коментарі
+9
4000$ как учителям уже платите?
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04.11.2021 10:48 Відповісти
+6
интересно, пол года хоть протянет?
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04.11.2021 10:46 Відповісти
+6
" а это значит предлагать рыночные условия" - распродать все шо осталось ?
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04.11.2021 10:48 Відповісти
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интересно, пол года хоть протянет?
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04.11.2021 10:46 Відповісти
Сомневаюсь, хоть бы до Нового года дотянул
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04.11.2021 10:55 Відповісти
" а это значит предлагать рыночные условия" - распродать все шо осталось ?
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04.11.2021 10:48 Відповісти
4000$ как учителям уже платите?
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04.11.2021 10:48 Відповісти
Опа... Старт приличный. Нужную вещь сказал дядя. Слушаем дальше. Причем внимательно.
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04.11.2021 10:48 Відповісти
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04.11.2021 10:49 Відповісти
валынская резня ))) вот шта ! )))
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04.11.2021 10:56 Відповісти
Сегодня нам нужно сделать армию наилучшим работодателем, а это значит предлагать рыночные условия

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04.11.2021 10:59 Відповісти
я не понимаю, зачем они упорно тулят своих фотографов, а не тех кто что-то понимает... ведь результат будет такой-же как и до этого
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04.11.2021 10:49 Відповісти
Из свежего "поднятия"

Військовим зменшують розмір виплат за піднайом житла
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/pidnayom-ne-pilga.html https://www.ukrmilitary.com/2021/10/pidnayom-ne-pilga.html
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04.11.2021 10:50 Відповісти
Мда ... Лайк не поставиш під таким піклуванням путріота Зєлі про військових.
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04.11.2021 11:04 Відповісти
Это просто маленький свежий штрих из всей картины "заботы"
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04.11.2021 11:12 Відповісти
ну да. Только на постсоветском пространстве дети приобретают самостоятельность после достижения пенсионного возраста.
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04.11.2021 12:32 Відповісти
Глава КС сказал, что судейским недоплачивают, податковая и таможня всегда скулят. Каждый руководитель выбивает повышение зарплат в своем ведомстве, чтобы его зауважали подчиненные.
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04.11.2021 10:50 Відповісти
Солдат сьогодні отримує менше за прибиральницю в піцерії
https://www.ukrmilitary.com/2021/10/soldat-vs-piceria.html
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04.11.2021 10:57 Відповісти
З ротової дірки, цьго "кандідата", звучить, як пук в калюжу!
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04.11.2021 10:53 Відповісти
Якщо галузі економіки України не стануть найкращими роботодавцями і додому не повернуться мільйони заробітчан то де шановний пан буде брати гроші і інше для війська? Обороноздатність країни визначається її економічною могутністю
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04.11.2021 10:54 Відповісти
неужели еще кто-то поведется на морковки??? ))
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04.11.2021 10:57 Відповісти
Та ніхто ж не проти, щоб наші воїни отримували достойну зарплатню. Тільки от нехай скаже за які шиші? Чи за рахунот перетрушення шовкопьорих офшорників чи за рахунок того, до й далі основну масу населення будуть тримати на мінімальці, а пенсіонерів на 2000 грн?
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04.11.2021 10:57 Відповісти
гроши треба заробляти на спалених рашиських танках
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04.11.2021 11:28 Відповісти
Вася, ты бы определился: армия - это работа или служба? Если работа - значит справедливость должна быть как и в остальных сферах, а достойное денежное вознаграждение возможно только в стране с высоким уровнем производства материальных и/или интеллектуальных благ. Если же служба - так у нас вроде бы нет рабства и крепостного права, человек должен идти в армию только по зову сердца.
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04.11.2021 11:00 Відповісти
Здорова, нормальна держава повинна всіляко, в тому числі і матеріально, підтримувати військових, які добровільно ризикують життям, прикриваючи пуза тих, хто сховався і спокійно живе за їхніми спинами.
Ви і мільйони інших на безпечну роботу не будете ходити тупо по зову серця, за мізерну ЗП, коли можна знайти іншу, більш оплачувану.
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04.11.2021 11:09 Відповісти
Максимум, що приходе на думку -
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб-зараза!
Ручку дёрни-воду слей!
Пену сдуй -тогда и пей!
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04.11.2021 11:10 Відповісти
А "воно" хоч зрозумі,що сказало? Чи знову "речник" буде "пояснювати" ?
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04.11.2021 11:13 Відповісти
Похоже это главная обещалка зебобцев за последние пол года - повысить содержание в/с.

=================
Ща, зеленский дефолт объявит и все станут больше получать, возможно все станут миллионерами, как в 90-х.
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04.11.2021 11:27 Відповісти
дивно, мені чомусь здавалось, що в армії повинно бути вища зп, ніж ринкова. ви часто ризикуєте померти чи залишитись інвалідом без рук/ніг сидячи дома за комп'ютером, програмуючи фігню всіляку? отож.
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04.11.2021 11:48 Відповісти
чергова ліберастіна. риночок порєшає, ага.., в армії, ****...
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04.11.2021 12:14 Відповісти
Самый лучший работодатель - это все ВРУ и возле него. Ну если доступ к бюджету есть. И не красть конечно
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04.11.2021 12:59 Відповісти
...хочет повести по следам афганистанской армии?
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04.11.2021 13:23 Відповісти
Ясно, что военный, тупой и оригинальный: за деньги в чвк нанимаются
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04.11.2021 13:49 Відповісти
Рыночные отношения в армии это как?Ежели, как в поздней хозрасчетной СА"Союза Нерушимого"то боеготовность ВСУ окажется под большим вопросом..Темнит,что-то новоиспеченный МО..
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04.11.2021 14:06 Відповісти
 
 