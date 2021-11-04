ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+"
Дело "Роттердам+" было закрыто САП 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.
Высший антикоррупционный суд опубликовал полный текст решения о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
Копия решения от 13 октября на 32 листах опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.
"Отказать в удовлетворении жалоб адвоката Жилича, действующего в интересах АО "Никопольский завод ферросплавов"; адвоката Оксенюк, действующего в интересах "Запорожский завод ферросплавов", на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса генерального прокурора Демкива от 20.05.2021 о закрытии уголовного производства № 52017000000000209", – говорится в сообщении.
Согласно полному тексту решения, ВАКС подтвердил обоснованность действий Специализированной антикоррупционной прокуратуры по закрытию дела из-за отсутствия состава преступления и истечения отведенного законом срока для проведения досудебного расследования.
"Следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 истек", – говорится в тексте судебного решения.
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а зза того, що следаки і прокурори тупо промурижили справу
Во-вторых. Лучше всего иметь конкурентный рынок, но с этим не сложилось. По электрике в концу каденции Порошенка начался было, но "реформы" Зеленского его похоронили. Отсутствие рынка ведет к коррупции и хорошей цене хорошим людям и плохой всем остальным, как вот сейчас. По углю и газу решили сделать единую цену. Кто конкурент нашим олигархам? Западные компании. Теоретически. Так давайте представим, что олигархи забастовали и закрыли свои шахты и ТЭЦ. Где мы возьмем уголь и газ? На западе, на бирже. Так вот, господа олигархи. Вы, конечно, продолжаете владеть чем владеете, но платить вам будут как западным партнерам и ни копейки больше. Но и не копейки меньше, так что денег хватит и на зарплаты и на развитие, если воровать не будете. Такой вот квазирынок. Теперь понятно, почему олигархи Пороха мочили?
Цитирую из полного текста.
"Трьома підставами для закриття кримінального провадження № 52017000000000209 від 24.03.2017 у постанові від 20.05.2021 є: 1) недоведення порушення порядку прийняття НКРЕКП Постанови № 289; 2) недоведення наслідків вчинення злочину у виді істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тяжких наслідків; 3) закінчення строку досудового розслідування."
Т.е. окончание сроков - лишь один из поводов, а главное то, что
"З урахуванням того, що матеріали не вказують з достатнім рівнем доведеності на те, що дійсно було завдано збитки, враховуючи повноваження прокурора приймати рішення про закриття кримінального провадження, згадані раніше межі дослідження цього питання та ввірені прокурору повноваження, а також обсяг проведених експертних досліджень усіма учасниками провадження, слідча суддя доходить висновку, що прокурор обґрунтовано виходив із того, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді, тобто що наявність суперечливих доказів на підтвердження наявності та відсутності одного із елементів складу злочину, передбаченого ч. 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2021_10_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848 ст. 364 КК України , не досягає рівня доведеності «поза розумним сумнівом»."
и каждый...
на стільки, що ахметка купив другу віллу у Швейцарії на 1млрд
А якщо ще згадати нафтовий "бізнес" і приват, то Бєня присадив лошків не просто по гланди а вже давно вертить як на шампурі, разом зі своїм ручним клованом.
Назначенный Венедиктовой прокурор вновь закрыл дело "Роттердам+"
https://mbiz.censor.net/news/3266740/naznachennyyi_venediktovoyi_prokuror_vnov_zakryl_delo_rotterdam
Пете-растику, ця зелена влада геть нічим не відрізняється від влади мальдівсько-сліпотрастового петьмана. Ані за суттю, ані за виконанням, ані своєю антиукраїнською, антисоціальною внутрішньою політикою. А ви не тупі, ************? Після крові Майдану привели до влади морально деградованого жида, мертвечуківця, засновника ПР, двічі мінстр уряду януковоча-азірова, який зробив Україну найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха, прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ ! Сам у 2020 повернувся до списку форбс, пограбувавши українців під час війни і руїни
"Після крові Майдану привели до влади привели до влади жида", як Вам можна коротко на це відповісти? Після Майдана і втечі зрадника і поліцая Овоща, якого ви всі вибрали, народ своїм волевиявленням на виборах вибрава Порошенко, українця, який народився в місті Болград, Одеської області, а це вже у 2019 році Ви і такі як Ви вибрали Вальцмана, те, про що Ви набрехали на шановну українцями людину. До речі про Медведчука, подивіться хто є власником телеканалу "1+1"(Коломойський, Медведчук) і на цьому каналі веде свій бізнгес і виступає пан Зеленський. "Совпадение - не думаю". Чому Медведчук за ніби тяжкий злочин вдома, а захисник України генерал Павловський та інші на кічі? Те ж саме про "закон про ОРДЛО". Цей закон приймався на рік у замі запеклі моменти війни і нічого страшного не сталося. Не подобається, є нові, правильніші ідеї - прийміть, а не займайтеся пролонгацією цього закону. Але якраз цей закон дав можливість ввести болючі санкції проти агресора і зупинити його на донбасі. Порошенко, Турчинов, Яценюк, Гройсман, Парубій і інші спасли Україні, почали реальні реформи і рух в НАТО і ЄС, але вумний нарід посадив у владні кабінети відкосників від повісток, не служивших в армії, відвертих малоросів і вальцманів, корупціонерів і ворогів України.