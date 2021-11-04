РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7328 посетителей онлайн
Новости
1 831 45

ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+"

ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела

Дело "Роттердам+" было закрыто САП 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Высший антикоррупционный суд опубликовал полный текст решения о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

Копия решения от 13 октября на 32 листах опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

"Отказать в удовлетворении жалоб адвоката Жилича, действующего в интересах АО "Никопольский завод ферросплавов"; адвоката Оксенюк, действующего в интересах "Запорожский завод ферросплавов", на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса генерального прокурора Демкива от 20.05.2021 о закрытии уголовного производства № 52017000000000209", – говорится в сообщении.

Согласно полному тексту решения, ВАКС подтвердил обоснованность действий Специализированной антикоррупционной прокуратуры по закрытию дела из-за отсутствия состава преступления и истечения отведенного законом срока для проведения досудебного расследования.

"Следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 истек", – говорится в тексте судебного решения.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1236) Роттердам+ (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
бозе мой!.. адвокаты Каломойского обосрались в суде, а сколько терабайт инфоговна было вылито на Пороха с медиаунитаза "Г+Г"..
показать весь комментарий
04.11.2021 12:53 Ответить
+8
тобто не из-за отсутствия состава преступления ,
а зза того, що следаки і прокурори тупо промурижили справу
показать весь комментарий
04.11.2021 12:53 Ответить
+7
А покупать при Зеленском уголь у шахтеров по цене, при которой они даже на зарплату себе заработать не могут, а потом на ТЭЦ нет угля? А продавать Коломойскому электричество с государственных ТЭЦ по цене ниже себестоимости, а другим повышать - эту аферу Бабушки при Зеле суд и следствие легко разглядит. Ведь жалобы на закрытие этого дела состоят в том, что "нас заставили покупать электричество по цене, как все, а нам обидно, мы сверхприбыли не получили". Суд такого не понял. А вот эксклюзивные цены для одного из участников рынка - поймет.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бозе мой!.. адвокаты Каломойского обосрались в суде, а сколько терабайт инфоговна было вылито на Пороха с медиаунитаза "Г+Г"..
показать весь комментарий
04.11.2021 12:53 Ответить
тобто не из-за отсутствия состава преступления ,
а зза того, що следаки і прокурори тупо промурижили справу
показать весь комментарий
04.11.2021 12:53 Ответить
У нас вони всі непогано живуть. Їм добре платять злочинці за бездіяльність.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:05 Ответить
и что пояснил с точки зрения МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА а ничего нуль.. облом преступление было тогда продолжается и сегодня.. только в вариантах электроэнергия закупка угля дефицит электроэнергии угля газа проблемы с теплом все это ответвления Роттердам +.. судья сослался на формальность мол истекли сроки процесса а что мешает сроки восстановить или вообще их сделать разумными и достаточными ведь Венедиктовна выполнял приказа и тормозила дело закрывала НАБУ опять открывало.... облили помоями экспертов высчитавших убытки и ущерб (такое бы рвение в деле по видосикам от Зели и Авакова по убийству журналиста)!! ага счась.... итог--- ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ....
показать весь комментарий
04.11.2021 13:23 Ответить
Дефицит угля, электричества, газа - следствие политики Зеленского-Коломойского, отказа от Роттердам+ и исключительно низких цен лично для Коломойского. При Порохе такого не было.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:27 Ответить
слышите глупый при Порошенко был Роттердам + который лопнул сам по себе- когда завезенный уголек из Африки ЮАР оказался некондиционным для ТЭЦ ДТЭК а формулу приняли и вогнали те же юристы Ринатика в махинациях тарифа на свет.. на газ прогнали под вариантом Дюссельдорф + тепло отдали и вовсе человеку Ринатика Шмыгайло в руки КМУ хотя по Конституции и Закону о КМУ-КМУ НЕ имеет полномочий утверждать тарифы на свет для населения они это право выписали себе в своей же Постановлении ПРО ПСО... ай да маладца.. например Указом Зеленского Зеленский сам себе пропишет- что он может делать все что хочет и ему ничего не будет потом за это..... (кстати закон про олигархов как раз из этой темы) и мы обязаны смолчать...
показать весь комментарий
04.11.2021 13:33 Ответить
Во-первых, не ори. Твой жирный текст показывает крик, а не ум.
Во-вторых. Лучше всего иметь конкурентный рынок, но с этим не сложилось. По электрике в концу каденции Порошенка начался было, но "реформы" Зеленского его похоронили. Отсутствие рынка ведет к коррупции и хорошей цене хорошим людям и плохой всем остальным, как вот сейчас. По углю и газу решили сделать единую цену. Кто конкурент нашим олигархам? Западные компании. Теоретически. Так давайте представим, что олигархи забастовали и закрыли свои шахты и ТЭЦ. Где мы возьмем уголь и газ? На западе, на бирже. Так вот, господа олигархи. Вы, конечно, продолжаете владеть чем владеете, но платить вам будут как западным партнерам и ни копейки больше. Но и не копейки меньше, так что денег хватит и на зарплаты и на развитие, если воровать не будете. Такой вот квазирынок. Теперь понятно, почему олигархи Пороха мочили?
показать весь комментарий
04.11.2021 13:49 Ответить
Так давайте представим, что олигархи забастовали и закрыли свои шахты и ТЭЦ. маладца.... Я ЛИЧНО ЗА ЭТО СВЕЧКУВ ХРАМЕ ПОСТАВИЛ БЫ.... если бы закрыли гребанные шахты до того как их украли олигархи вливалось каждый год под видом субсидирования шахтерам 40 млрд гривен которые успешно просто и тупо разворовывались как по мне исчез ОРЛДО вместе с шахтами и навеки веков нафиг нам те вложения в Британии первое что сделали правильно закрыли все угольные шахты как и в Германии.. сегодня технология такова что АЭС с размеров в 5 этажный 3 парадный дом способна покрыть потребности 40-50 ТЭЦ... в Словакии одна!!!!! АЭС хватает света им и еще Украину подбрасывают помощь.... у нас 3 АЭС и света не хватает... а почему потому что Ахметов ломает через коленку АЭС.. заменяя пока ее ТЭЦ и солнечными станциями.. по офигительному тарифу...
показать весь комментарий
04.11.2021 14:49 Ответить
Невозможно читать. Орешь жирным шрифтом, никаких знаков препинания. Юный малограмотный максималист?
показать весь комментарий
04.11.2021 14:54 Ответить
отвянь прицепился как мочалка....
показать весь комментарий
04.11.2021 14:55 Ответить
Не дають брехати?
показать весь комментарий
04.11.2021 15:22 Ответить
Зайди https://reyestr.court.gov.ua/Review/100413290 вот сюда и посмотри весь текст.
Цитирую из полного текста.
"Трьома підставами для закриття кримінального провадження № 52017000000000209 від 24.03.2017 у постанові від 20.05.2021 є: 1) недоведення порушення порядку прийняття НКРЕКП Постанови № 289; 2) недоведення наслідків вчинення злочину у виді істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тяжких наслідків; 3) закінчення строку досудового розслідування."

Т.е. окончание сроков - лишь один из поводов, а главное то, что
"З урахуванням того, що матеріали не вказують з достатнім рівнем доведеності на те, що дійсно було завдано збитки, враховуючи повноваження прокурора приймати рішення про закриття кримінального провадження, згадані раніше межі дослідження цього питання та ввірені прокурору повноваження, а також обсяг проведених експертних досліджень усіма учасниками провадження, слідча суддя доходить висновку, що прокурор обґрунтовано виходив із того, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді, тобто що наявність суперечливих доказів на підтвердження наявності та відсутності одного із елементів складу злочину, передбаченого ч. 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2021_10_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848 ст. 364 КК України , не досягає рівня доведеності «поза розумним сумнівом»."
показать весь комментарий
04.11.2021 13:20 Ответить
ржу тариф на газ вырос на 680% и продолжает расти свет на 54% и рост продолжается доставка газа собирают поднять от 32 до 483 % и нет убытков сравните с темпами роста минимальной корзины пенсий и пособий и на бумаге зарплат в реальности.. а среднем канечно... потому кто то умный убрал понятие убытки ГОСУДАРСТВУ а оставил конкретных физ лиц... верните в УК государственные интересы и убытки державы и все станет очевидным ведь субсидия несмотря на снижение количества домогосподарств их получивших в реальном денежном выражении суммы выплат увеличились.. как ни старались мутить с долей оплаты ЖКХ процентов-- суммы вросли из -за роста именно тарифов- те выросли в следствии махинаций Роттердам +
показать весь комментарий
04.11.2021 13:27 Ответить
Нут так это последствия отказа от Роттердам+ и вообще политики Зеленского. При чем тут Порох? При Порохе-Яценюке-Гройсмане цены были одни для всех, а кто не тянул, тем были субсидии. Сейчас для избранных цены ниже себестоимости, другим рост и отмена субсидий. Так кто виноват?
показать весь комментарий
04.11.2021 13:31 Ответить
я не ищу виноватых виноваты все начиная с Кравчука... с Кучмы Ющенко Януковича.... всех президентов я бы к стенке поставил и расстрелял бы... КАЖДЫЙ ИЗ НИХ С УСЕРДИЯЕМ ДЬЯВОЛА ЗА 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УНИЧТОЖАЛ УКРАИНУ..ПОВТОРЯЮ ВСЕ..
и каждый...
показать весь комментарий
04.11.2021 13:35 Ответить
тебя попросили, не кричать капсом
показать весь комментарий
04.11.2021 15:14 Ответить
та ні пане слідаки і прокурори не промурижили справу, вони її рослідували і направили в суд і справа була розглянута і закрита через відсутність складу злочину, а не по срокам давності. Як тільки не липували дві сотні високооплачуваних плоліцейських, НАБУ, СБУ і прокуратури, виконуючи хотєлку Бені і Зелі, а справи то фактично і не було. Як після цього жити наріду, бо навіть всі старенькі бабусі, дідусі і навіть коти знали слова, які розповсюдвували російські пропагандони і канал Коломойського і Медведчука "1+1", про "Ротердам +", "Вальцмана", "вбивство брата", збачачення у 80 раз, "Свинарчуків", "баригу", "мародера" та інше і нічогісінько не підтвердилося. Але крім репутації шановної людини, витрачено купу державних коштів на тримання цієї армії фальсифікаторів, а могли б розслідувати реальні злочини, яких в Україні купа. Саме головне, що Зеля і є тим Вальцманом, збагаченим не у 80, а 800 разів, барига, мародер, "Свинарчук" і є димок, якого немає без вогню, незрозумілої ситуації у смертях деяких народних депутатів і політиків. А ще один реальний барига і мародер сидить у грузинській в/язниці, а пан портнов має справу за брехню по офшорах, правда не в нас, а за кордоном. Така вона карма і бумеранг, ядумаю, що вони скоро прилетять і до брехунів і злочинців - організаторів цього всього дійства. Час летить, його не зупинити.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:58 Ответить
Вони там Кузню на глобус натягують, ніяк не можуть натягнути, фантазія вже зовсім закінчилась.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:18 Ответить
знаете как юрист скажу нет дыма ниоткуда как и то что ИСТИНА ЛЕЖИТ ГДЕ ТО ПОСРЕДИНЕ.. просто часто правовые вопросы тонут в болотах политической конъюнктуры базаров терок понятий и неприкосновенности и договорняков а злочин был и начался он не с Роттердама + то один из тысяч сотен подобных злочинов началось все я вам скажу точно 2 января 1992 года когда после Референдума о независимости и избрания не ясно за что Кравчука Президентом он дал отмашку всяким рабновичам спекулянтам и со 2 января 1992 года то что стоило 31 декабря 1991 года колбаса например по 2-40 рэ стало стоит в 8 утра 2 января по 5 тысяч 500 рублей а к вечеру еще + 2000 накинули...и никого не посадили и не расстреляли за типа РЫНОК ХОТЯ В УК СТАТЬЮ СПЕКУЛЯЦИЯ ОТМЕНИЛИ АЖ В 1998 ГОДУ.... и народ проглотил молча кидалово и грабеж раз сошло потом два афера с невыплатой рублей ССР по вкладам государственного и единственного банка в долларах почти 50 млрд испарилось типа было и пропало. И так далее и так далее потом евреи придумали новый фокус ваучеры и все разграбили в городах потом в 2000 году Указа Кучмы долой колхозы и пошел дерибан сельского хозяйства и земель ну а дальше господа панове вообще перестали чего то там выдумывать нагло днем на наших глазах оптом и розницу шел грабёж под названием европейский путь без виз реформы... теперь вообще обалдели ублюдки выпустили загон придурка Вову...и ждут когда им пейцы крутить им будет народ ...
показать весь комментарий
04.11.2021 15:04 Ответить
Вы юрист? Я в шоке. Вы и юридические документы так же пишете? Сочувствую клиентам.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:14 Ответить
да мне плевать на ВАШЕ МНЕНИЕ.. вы тупой еще тупее есть такое кино даже.. ваше эго доказать что вы Шариков заслуживает уважения..... но не более чем...
показать весь комментарий
04.11.2021 15:15 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 15:17 Ответить
нікчемний з Вас юрист пане, якщо Ви таким чином коментуєте рішення суду. Це рішення суду і воно обгрунтоване - немає складу злочину. У радянські часи за таку халепу порушувалася справа проти слідчого і прокурора. Але дійсно диму без вогню не буває, це підходить у цю справу як нікуди інше, бо пан Беня замовив справу по "Ротердаму +", щоб ****** брудом Порошенко, закрити цю формулу, щоб можна було красти, красти і ще раз красти і всунути в мізки тупої худоби "ай накрав барига" і всі з піною на губах почали кричати "барига", і проголосували за бариг, якими виявився сам Беня і його слуга Зеля.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:31 Ответить
Багато буков. Але стосовно останнього реченя. Європейський шлях, це шлях Польші, а не України.
показать весь комментарий
05.11.2021 02:18 Ответить
ну тепер я точно вірую у відсутність складу злочину..
на стільки, що ахметка купив другу віллу у Швейцарії на 1млрд
показать весь комментарий
04.11.2021 15:16 Ответить
А коли Ахметка купив другу віллу? Здається недавно, то всі питання до "борця з олігархами", його звати Володя і він з Кривого Рогу. Чому же всі юристи самого "високого" ріваня портнови,татарови, беніні і зеліни, російські і малоросійські не відшукали складу злочину? А тому, що його там немає. Але сьогодні по тим схемах, по яких закуповують вугілля і продають елекроенергію є злочини на мільярди, але це вже інша історія і її будуть розслудувати і приймати рішення судді після нових виборів президента і Верховної Ради.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:35 Ответить
Ти диви, тоді електроенергія була 2.2 грн для всіх, а зараз 3.6 грн для всіх, крім Коломойського, йому по 1 грн, продавати електроенергію лохам так дешево це дійсно був злочин
показать весь комментарий
04.11.2021 14:16 Ответить
А покупаем в Белоруссии по 5. И кто оплатит банкет? А ведь еще недавно, 2-3 года назад, сами за кордон продавали.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:15 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 13:02 Ответить
Считать цену своего угля как цена угля в Роттердаме плюс ещё доставка в Украину, хотя уголь от туда не поставляли. Аферу Ахметки при Петрушке суду трудно разглядеть.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:07 Ответить
А покупать при Зеленском уголь у шахтеров по цене, при которой они даже на зарплату себе заработать не могут, а потом на ТЭЦ нет угля? А продавать Коломойскому электричество с государственных ТЭЦ по цене ниже себестоимости, а другим повышать - эту аферу Бабушки при Зеле суд и следствие легко разглядит. Ведь жалобы на закрытие этого дела состоят в том, что "нас заставили покупать электричество по цене, как все, а нам обидно, мы сверхприбыли не получили". Суд такого не понял. А вот эксклюзивные цены для одного из участников рынка - поймет.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:25 Ответить
Главное, ********** прихвостень, что мы в тебе разглядели кремлевскую подстилку, здесь все об этом знают. Короче, хорош свистеть, урод потерпевший.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:29 Ответить
Навіщо Ви продовжуєте брехати? Найдіть мені ці слова чи висновки, про які Ви написали в постанові справи "Ротердам+". Їх просто немає, а є висновок один і точний - відсутність складу злочину. Жирна крапка. Це Ви можете бабулям розповісти, вони повірять, що вся влада у Зеленського і свій прокурор і свої сіди і своє СБУ і антимонопольний комітет і такі вони не підкорилися Косоворотці, який на цій брехні прийшов до влади. Немає злочину і не було.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:08 Ответить
а де те вугілля "своє" яке закупляли, як по ціні вугілля з "Ротердаму"? Немає? Справу закрито, то виходить всі брехали і продовжують далі брехати? У вас були всі можливості в всі ваші прокурори, СБУ, НАБУ,ДБР, судді, та інші - де обвинувальний вирок?
показать весь комментарий
04.11.2021 15:37 Ответить
Бєня натягнув українців по самі гланди з цим Ротердамом, типовий лохторат ніколи і не здогадається що зараз ціна на комерційну електрику зросла майже в 2 рази, що відобразилося в рості цін на все. Як і не здогадається що зараз Бєня купляє електрику то по 1 грн, то нижче її собівартості, то як для "населення" а не комерційну.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:26 Ответить
Далеко ходити не треба, достатньо погуглити: https://biz.censor.net/news/3239890/*****************************************************************************************, (за 1.16 грн/кВт при ринковій біля 3 грн тоді, дешевше ніж населенню) продали майже половину річної генерації всіх держ ТЕС, на мільярди грн, ТЕС які зараз зупинилися через брак коштів на вугілля. Це просто очевидна злочинна діяльність влади.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:37 Ответить
Вже промовчу про купу інших преференцій Бєнє в області електроенергії, якісь "знижки" на розподілення електроенергії, дотації на "екологічні проекти" його феросплавам.
А якщо ще згадати нафтовий "бізнес" і приват, то Бєня присадив лошків не просто по гланди а вже давно вертить як на шампурі, разом зі своїм ручним клованом.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:48 Ответить
Хто б сумнівався. Файна реформа від сивочолого. А зелена сволота кришує папєрєдніков.

Назначенный Венедиктовой прокурор вновь закрыл дело "Роттердам+"

https://mbiz.censor.net/news/3266740/naznachennyyi_venediktovoyi_prokuror_vnov_zakryl_delo_rotterdam
показать весь комментарий
04.11.2021 15:23 Ответить
А що знову сивочолий вам всім понакладував у штани? Не смердіть, підіть витрусіть і підмийтеся, поки ще є вода, а то з такою владою і води в кранах не буде. Ви безсильні, тупі і брехливі. Якщо щось не так зробив "сивочолий" і ви ообехавши його вибрали маладага, некрадущага, прастага паренька - то і в нього і запитуйте, часу в нього було більше, чим потрібно і влада, як у імператора.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:41 Ответить
Рошеномізка глиста завше про лайно марить. Правда очі коле? Для мене шо петя шо зеля однакові-- обидва безпринципні пейсаті потвори, клептомани і виродки.
Пете-растику, ця зелена влада геть нічим не відрізняється від влади мальдівсько-сліпотрастового петьмана. Ані за суттю, ані за виконанням, ані своєю антиукраїнською, антисоціальною внутрішньою політикою. А ви не тупі, ************? Після крові Майдану привели до влади морально деградованого жида, мертвечуківця, засновника ПР, двічі мінстр уряду януковоча-азірова, який зробив Україну найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха, прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ ! Сам у 2020 повернувся до списку форбс, пограбувавши українців під час війни і руїни
показать весь комментарий
04.11.2021 17:16 Ответить
Що можна відповісти зеленій глисті, та навіть не зеленій, а кацапській? Бо воно знову бреше і маніпулірує, ставлячи Порошенко і Косоворотку на один рівень. Як можна порівнювати непорювнюване. В той час, коли Порошенко із українським народом споряджав армію, боронив Україну і піклувався за економіку,виплату пенсій і зарплат, нікчема кривлявся в окупованій Горловці перед російськими окупантами і їх поліцаями. В той час, коли вороги душили і різали проукраїнського депутата Рибака за український прапор, воно брало в руки гроші залиті кров'ю громадян України, замучених ворогом за свої концерти і вихваляв ворога за те, що вони захопили український танк. В той час, коли Порошенко і його фонд віддали на армію півтора мільярда гривень, Косоворотка вивозив прибутки своїх 11 компаній в афшори і купував квартири і вілли в Англії, Італії і окупованій Ялті вже по російському паспорту, знімався в кіно на московії. Знову у хід пішла стара і затерта московська пропаганда про Мальдіви. Та про Мальдіви кричіть, хоч до гарячки, Порошенко там відпочитава зі своєю сім'єю, за свої кошти і мав на це право. А Оманський патріот всім сказав, що їде в Буковель, а само полетіло в Оман з "Козирем", де зустрічався в російським ФСБешніком патрушевим і летів назад на його літаку і ще є питання, чому там збили наш пасажирський літак над Іраном, дружньої московії країни. Залякували Найсветлішого? Коли наш розвідник Журавель четверо суток вмирав від поранення і палящого сонця, Воно поїхало відпочимвати на море.
"Після крові Майдану привели до влади привели до влади жида", як Вам можна коротко на це відповісти? Після Майдана і втечі зрадника і поліцая Овоща, якого ви всі вибрали, народ своїм волевиявленням на виборах вибрава Порошенко, українця, який народився в місті Болград, Одеської області, а це вже у 2019 році Ви і такі як Ви вибрали Вальцмана, те, про що Ви набрехали на шановну українцями людину. До речі про Медведчука, подивіться хто є власником телеканалу "1+1"(Коломойський, Медведчук) і на цьому каналі веде свій бізнгес і виступає пан Зеленський. "Совпадение - не думаю". Чому Медведчук за ніби тяжкий злочин вдома, а захисник України генерал Павловський та інші на кічі? Те ж саме про "закон про ОРДЛО". Цей закон приймався на рік у замі запеклі моменти війни і нічого страшного не сталося. Не подобається, є нові, правильніші ідеї - прийміть, а не займайтеся пролонгацією цього закону. Але якраз цей закон дав можливість ввести болючі санкції проти агресора і зупинити його на донбасі. Порошенко, Турчинов, Яценюк, Гройсман, Парубій і інші спасли Україні, почали реальні реформи і рух в НАТО і ЄС, але вумний нарід посадив у владні кабінети відкосників від повісток, не служивших в армії, відвертих малоросів і вальцманів, корупціонерів і ворогів України.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:34 Ответить
 
 