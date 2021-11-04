ВАКС опублікував рішення про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+"

Справу "Роттердам+" було закрито САП 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину.

Вищий антикорупційний суд опублікував повний текст рішення про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Копію рішення від 13 жовтня на 32 аркушах опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Відмовити у задоволенні скарг адвоката Жиліча, що діє в інтересах АТ "Нікопольський завод феросплавів"; адвоката Оксенюк, що діє в інтересах "Запорізький завод феросплавів", на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора Демківа від 20.05.2021 про закриття кримінального провадження № 52017000000000209", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до повного тексту рішення, ВАКС підтвердив обґрунтованість дій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття справи через відсутність складу злочину та закінчення відведеного законом терміну для проведення досудового розслідування.

"Слідчий суддя дійшов висновку, що термін досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився", - йдеться у тексті судового рішення.