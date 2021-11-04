ВАКС опублікував рішення про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+"
Справу "Роттердам+" було закрито САП 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину.
Вищий антикорупційний суд опублікував повний текст рішення про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".
Копію рішення від 13 жовтня на 32 аркушах опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
"Відмовити у задоволенні скарг адвоката Жиліча, що діє в інтересах АТ "Нікопольський завод феросплавів"; адвоката Оксенюк, що діє в інтересах "Запорізький завод феросплавів", на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора Демківа від 20.05.2021 про закриття кримінального провадження № 52017000000000209", – йдеться в повідомленні.
Відповідно до повного тексту рішення, ВАКС підтвердив обґрунтованість дій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття справи через відсутність складу злочину та закінчення відведеного законом терміну для проведення досудового розслідування.
"Слідчий суддя дійшов висновку, що термін досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився", - йдеться у тексті судового рішення.
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а зза того, що следаки і прокурори тупо промурижили справу
Во-вторых. Лучше всего иметь конкурентный рынок, но с этим не сложилось. По электрике в концу каденции Порошенка начался было, но "реформы" Зеленского его похоронили. Отсутствие рынка ведет к коррупции и хорошей цене хорошим людям и плохой всем остальным, как вот сейчас. По углю и газу решили сделать единую цену. Кто конкурент нашим олигархам? Западные компании. Теоретически. Так давайте представим, что олигархи забастовали и закрыли свои шахты и ТЭЦ. Где мы возьмем уголь и газ? На западе, на бирже. Так вот, господа олигархи. Вы, конечно, продолжаете владеть чем владеете, но платить вам будут как западным партнерам и ни копейки больше. Но и не копейки меньше, так что денег хватит и на зарплаты и на развитие, если воровать не будете. Такой вот квазирынок. Теперь понятно, почему олигархи Пороха мочили?
Цитирую из полного текста.
"Трьома підставами для закриття кримінального провадження № 52017000000000209 від 24.03.2017 у постанові від 20.05.2021 є: 1) недоведення порушення порядку прийняття НКРЕКП Постанови № 289; 2) недоведення наслідків вчинення злочину у виді істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тяжких наслідків; 3) закінчення строку досудового розслідування."
Т.е. окончание сроков - лишь один из поводов, а главное то, что
"З урахуванням того, що матеріали не вказують з достатнім рівнем доведеності на те, що дійсно було завдано збитки, враховуючи повноваження прокурора приймати рішення про закриття кримінального провадження, згадані раніше межі дослідження цього питання та ввірені прокурору повноваження, а також обсяг проведених експертних досліджень усіма учасниками провадження, слідча суддя доходить висновку, що прокурор обґрунтовано виходив із того, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді, тобто що наявність суперечливих доказів на підтвердження наявності та відсутності одного із елементів складу злочину, передбаченого ч. 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2021_10_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848 ст. 364 КК України , не досягає рівня доведеності «поза розумним сумнівом»."
и каждый...
на стільки, що ахметка купив другу віллу у Швейцарії на 1млрд
А якщо ще згадати нафтовий "бізнес" і приват, то Бєня присадив лошків не просто по гланди а вже давно вертить як на шампурі, разом зі своїм ручним клованом.
Назначенный Венедиктовой прокурор вновь закрыл дело "Роттердам+"
https://mbiz.censor.net/news/3266740/naznachennyyi_venediktovoyi_prokuror_vnov_zakryl_delo_rotterdam
Пете-растику, ця зелена влада геть нічим не відрізняється від влади мальдівсько-сліпотрастового петьмана. Ані за суттю, ані за виконанням, ані своєю антиукраїнською, антисоціальною внутрішньою політикою. А ви не тупі, ************? Після крові Майдану привели до влади морально деградованого жида, мертвечуківця, засновника ПР, двічі мінстр уряду януковоча-азірова, який зробив Україну найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха, прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ ! Сам у 2020 повернувся до списку форбс, пограбувавши українців під час війни і руїни
"Після крові Майдану привели до влади привели до влади жида", як Вам можна коротко на це відповісти? Після Майдана і втечі зрадника і поліцая Овоща, якого ви всі вибрали, народ своїм волевиявленням на виборах вибрава Порошенко, українця, який народився в місті Болград, Одеської області, а це вже у 2019 році Ви і такі як Ви вибрали Вальцмана, те, про що Ви набрехали на шановну українцями людину. До речі про Медведчука, подивіться хто є власником телеканалу "1+1"(Коломойський, Медведчук) і на цьому каналі веде свій бізнгес і виступає пан Зеленський. "Совпадение - не думаю". Чому Медведчук за ніби тяжкий злочин вдома, а захисник України генерал Павловський та інші на кічі? Те ж саме про "закон про ОРДЛО". Цей закон приймався на рік у замі запеклі моменти війни і нічого страшного не сталося. Не подобається, є нові, правильніші ідеї - прийміть, а не займайтеся пролонгацією цього закону. Але якраз цей закон дав можливість ввести болючі санкції проти агресора і зупинити його на донбасі. Порошенко, Турчинов, Яценюк, Гройсман, Парубій і інші спасли Україні, почали реальні реформи і рух в НАТО і ЄС, але вумний нарід посадив у владні кабінети відкосників від повісток, не служивших в армії, відвертих малоросів і вальцманів, корупціонерів і ворогів України.