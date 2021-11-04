В Украине обучать лоцманов разрешат частным компаниям

Государственная регуляторная служба (ГРС) признала Положение о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов антиконкурентным и противоречащим принципам регуляторной политики.

Данное положение было утверждено Приказом Министерства транспорта №182 от 2 апреля 2001 года. В своем решении №34 от 1 ноября ГРС пришла к выводу, что он противоречит Конституции, Хозяйственному кодексу и антимонопольному законодательству.

"Внедренный Положением механизм государственного регулирования противоречит ключевым принципам государственной регуляторной политики, таким как адекватность и эффективность", – отмечается в тексте Решения ГРС №34 от 1 ноября.

Например, Хозяйственный кодекс Украины запрещает "принимать акты и совершать действия", которые устраняют конкурентные условия или дают привилегии определенным участникам рынка. При этом из-за приказа Минтранса заказывать обучение лоцманов по сути могли только государственные предприятия. Например, филиал "Дельта-Лоцман" Администрации морских портов Украины.

Согласно решению Государственной регуляторной службы, Министерство инфраструктуры Украины, как правопреемник Минтранса должно пересмотреть нормативно-правовые акты, которые привели к возникновению этой ситуации. В первую очередь – признать утратившим силу Положение от 2001 года о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов и лоцманов-операторов служб регулирования движения судов.

После выполнения этого возможность теоретического обучения, тренажерной подготовки и практической стажировки лоцманов станет доступной и коммерческим организациям.

Отметим, что регуляторная служба не первой обратила внимание на невозможность для частных предприятий обучать лоцманов. 16 сентября бездеятельностью Министерства инфраструктуры относительно этой ситуации заинтересовались в Антимонопольном комитете Украины. АМКУ признал факт нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и обязал МИУ устранить дискриминацию субъектов хозяйствования по форме собственности в том, что касается обучения лоцманов.

Таким образом, решение ДРС законно, взвешенно и принято с учетом всех обстоятельств и аспектов данной сферы отношений. Доступ к услугам по обучению и подготовке морских лоцманов (с точки зрения как бизнеса, так и свободы предпринимательства) должны иметь субъекты хозяйствования любой формы собственности. Предприятия частного сектора экономики поддерживают политику АМКУ и ДРС, направленную на защиту конституционных принципов равенства субъектов хозяйствования всех форм собственности, защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, в пределах их полномочий и функций, определенных законодательством Украины.