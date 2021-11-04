В Україні навчати лоцманів дозволять приватним компаніям

Державна регуляторна служба (ДРС) визнала Положення про підготовку та перепідготовку державних морських лоцманів антиконкурентним та суперечливим принципам регуляторної політики.

Це положення було затверджено Наказом Міністерства транспорту №182 від 2 квітня 2001 року. У своєму рішенні №34 від 1 листопада ДРС дійшла висновку, що він суперечить Конституції, Господарському кодексу та антимонопольному законодавству.

"Впроваджений Положенням механізм державного регулювання суперечить ключовим принципам державної регуляторної політики, таким як адекватність та ефективність", - наголошується в тексті Рішення ДРС №34 від 1 листопада.

Наприклад, Господарський кодекс України забороняє "ухвалювати акти та вчиняти дії", які усувають конкурентні умови або дають привілеї певним учасникам ринку. При цьому через наказ Мінтрансу замовляти навчання лоцманів, по суті, могли лише державні підприємства. Наприклад, філія "Дельта-Лоцман" Адміністрації морських портів України.

Відповідно до рішення Державної регуляторної служби, Міністерство інфраструктури України як правонаступник Мінтрансу має переглянути нормативно-правові акти, що призвели до виникнення цієї ситуації. Насамперед – визнати таким, що втратило чинність, Положення від 2001 року про підготовку та перепідготовку державних морських лоцманів та лоцманів-операторів служб регулювання руху суден.

Після виконання цього можливість теоретичного навчання, тренажерної підготовки та практичного стажування лоцманів стане доступною і комерційним організаціям.

Зазначимо, що регуляторна служба не першою звернула увагу на неможливість приватних підприємств навчати лоцманів. 16 вересня бездіяльністю Міністерства інфраструктури щодо цієї ситуації зацікавився Антимонопольний комітет України. АМКУ визнав факт порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зобов'язав МІУ усунути дискримінацію суб'єктів господарювання за формою власності щодо навчання лоцманів.

Таким чином, рішення ДРС законне, виважене та ухвалене з урахуванням усіх обставин та аспектів цієї сфери відносин. Доступ до послуг щодо навчання та підготовки морських лоцманів (з погляду як бізнесу, так і свободи підприємництва) повинні мати суб'єкти господарювання будь-якої форми власності. Підприємства приватного сектору економіки підтримують політику АМКУ та ДРС, спрямовану на захист конституційних засад рівності суб'єктів господарювання всіх форм власності, захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання, у межах їхніх повноважень та функцій, визначених законодавством України.