Меткомбинат "Азовсталь" передал больницам Украины более 120 тонн жидкого кислорода

Металлургический комбинат "Азовсталь" Группы Метинвест две недели ведет отгрузку кислорода больницам в Киевской, Черниговской и Донецкой областях. На сегодня уже передано 123,74 тонн жидкого кислорода.

В условиях пандемии коронавируса медучреждения страны все больше нуждаются в бесперебойных поставках кислорода для лечения больных. Группа Метинвест не осталась в стороне и оперативно отреагировала на запрос Министерства здравоохранения Украины о помощи в сложной ситуации. Предприятия компании организовали отгрузку жизненно необходимого газа, а министерство распределило его в восемь областей Украины.

В октябре меткомбинат "Азовсталь" начал отгружать жидкий кислород трем лечебным учреждениям страны. Так, для кислородной терапии ковидных больных Киевской городской клинической больнице №6передано 62,34 тонны, Черниговкой городской больнице №2 – 20,28 тонн и Лиманской центральной районной больнице – 16,28 тонн кислорода. В начале ноября 18,84 тонн жидкого кислорода было направлено в Васильковскую центральную районную больницу.

Также металлургический комбинат "Азовсталь" обеспечивает кислородом три медицинских учреждения Мариуполя, лечащих больных с COVID-19 – на этой неделе им отгрузили 6 тонн жидкого кислорода.

"Система здравоохранения, как никогда ранее, испытывает колоссальную нагрузку – пациентов с ковидом, нуждающихся в кислородной поддержке, становится все больше, кроме того многие больницы испытываю дефицит жизненно необходимого газа. Группа Метинвест оперативно отреагировала на ситуацию и уже с 23 октября, "Азовсталь", как и наши коллеги с меткомбината имени Ильича, начала отгружать кислород медучреждениям Украины", - подчеркнул директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко.

Напомним, в 2020 году SCM, футбольный клуб "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.