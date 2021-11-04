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Новости
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Меткомбинат "Азовсталь" передал больницам Украины более 120 тонн жидкого кислорода

Меткомбинат

Металлургический комбинат "Азовсталь" Группы Метинвест две недели ведет отгрузку кислорода больницам в Киевской, Черниговской и Донецкой областях. На сегодня уже передано 123,74 тонн жидкого кислорода.

В условиях пандемии коронавируса медучреждения страны все больше нуждаются в бесперебойных поставках кислорода для лечения больных. Группа Метинвест не осталась в стороне и оперативно отреагировала на запрос Министерства здравоохранения Украины о помощи в сложной ситуации. Предприятия компании организовали отгрузку жизненно необходимого газа, а министерство распределило его в восемь областей Украины.

В октябре меткомбинат "Азовсталь" начал отгружать жидкий кислород трем лечебным учреждениям страны. Так, для кислородной терапии ковидных больных Киевской городской клинической больнице №6передано 62,34 тонны, Черниговкой городской больнице №2 – 20,28 тонн и Лиманской центральной районной больнице – 16,28 тонн кислорода. В начале ноября 18,84 тонн жидкого кислорода было направлено в Васильковскую центральную районную больницу.

Также металлургический комбинат "Азовсталь" обеспечивает кислородом три медицинских учреждения Мариуполя, лечащих больных с COVID-19 – на этой неделе им отгрузили 6 тонн жидкого кислорода.

Меткомбинат Азовсталь передал больницам Украины более 120 тонн жидкого кислорода 01

"Система здравоохранения, как никогда ранее, испытывает колоссальную нагрузку – пациентов с ковидом, нуждающихся в кислородной поддержке, становится все больше, кроме того многие больницы испытываю дефицит жизненно необходимого газа. Группа Метинвест оперативно отреагировала на ситуацию и уже с 23 октября, "Азовсталь", как и наши коллеги с меткомбината имени Ильича, начала отгружать кислород медучреждениям Украины", - подчеркнул директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко.

Напомним, в 2020 году SCM, футбольный клуб "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

Автор: 

Метинвест (186) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+3
Но запомните, что товарищ Ахметов за бесплатна ничего просто так не делает
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04.11.2021 15:27 Ответить
+3
Похоже на ловкую комбинацию. МОЗ тупит "непонятно почему". И тут Ахметка спасителем оказывается...
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04.11.2021 15:37 Ответить
+2
він просто рятує життя своїм "рабам" ...
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04.11.2021 15:44 Ответить
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Но запомните, что товарищ Ахметов за бесплатна ничего просто так не делает
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04.11.2021 15:27 Ответить
Похоже на ловкую комбинацию. МОЗ тупит "непонятно почему". И тут Ахметка спасителем оказывается...
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04.11.2021 15:37 Ответить
И зачем бы нужна была такая манипуляция? К слову, они помогали кислородом и когда не было такого сильного дефицита
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05.11.2021 17:50 Ответить
Слямзить на миллиарды (в баксах) и помогать на миллион (в гривнах). Догадайтесь сами, в чем такая внезапная и неудержимая благотворительность...
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05.11.2021 18:02 Ответить
А что именно "слямзлено"? Все его предприятия это выкуп акций. И вот это "народное", значит, хорошее. Ну как сказать - посмотрите на госпредприятия сейчас.
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05.11.2021 18:12 Ответить
На госпредприятия? Вы ничего не перепутали?
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05.11.2021 18:15 Ответить
но оказывается, в отличии от всей этой швали, которая не подготовила страну к новой волне
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05.11.2021 18:10 Ответить
Слямзить на миллиарды (в баксах) и помогать на миллион (в гривнах).
Мадемуазель, Вы невнимательно читаете.
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05.11.2021 18:17 Ответить
він просто рятує життя своїм "рабам" ...
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04.11.2021 15:44 Ответить
зато БаблоМойский передал баночку краски
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04.11.2021 16:11 Ответить
это мало что стоит, а пиар большой
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04.11.2021 16:12 Ответить
человеческая жизнь по вашему мало стоит? Каждая человеческая жизнь бесценна
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05.11.2021 22:17 Ответить
Спасибо товарищу Ахметову за наше светлое будущее!
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04.11.2021 16:15 Ответить
вам смих-ечки, а люди умирают на больничных койках от нехватки кислорода, желаю вам и вашим близким не столкнутся с этим горем. Будьте здоровы
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05.11.2021 22:15 Ответить
В чём дело, товарищ? Люди умирают от сигарет, от наркотиков, от алкоголя и от насмешек над доказанной медициной и системой здравоохранения в целом. Мне идиотов абсолютно не жаль.
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05.11.2021 23:24 Ответить
Потребность в кислороде растёт изо дня в день и, к сожалению, ни МОЗ, ни ВР не побеспокоились о том, чтоб к началу всплеска заболеваемости, кислород был.
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05.11.2021 17:49 Ответить
 
 