Меткомбінат "Азовсталь" передав лікарням України понад 120 тонн рідкого кисню

Металургійний комбінат "Азовсталь" Групи Метінвест два тижні веде відвантаження кисню лікарням у Київській, Чернігівській та Донецькій областях. На сьогодні вже передано 123,74 тонни рідкого кисню.

В умовах пандемії коронавірусу медустанови країни все більше потребують безперебійного постачання кисню для лікування хворих. Група Метінвест не залишилася осторонь та оперативно відреагувала на запит Міністерства охорони здоров'я України щодо допомоги у складній ситуації. Підприємства компанії організували відвантаження життєво необхідного газу, а міністерство розподілило його у вісім областей України.

У жовтні меткомбінат "Азовсталь" почав відвантажувати рідкий кисень трьом лікувальним закладам країни. Так, для кисневої терапії ковідних хворих на Київську міську клінічну лікарню №6 передано 62,34 тонни, Чернігівській міській лікарні №2 – 20,28 тонн та Лиманській центральній районній лікарні – 16,28 тонн кисню. На початку листопада 18,84 тонни рідкого кисню було направлено до Васильківської центральної районної лікарні.

Також металургійний комбінат "Азовсталь" забезпечує киснем три медичні установи Маріуполя, які лікують хворих із COVID-19 – цього тижня їм відвантажили 6 тонн рідкого кисню.

"Система охорони здоров'я, як ніколи раніше, зазнає колосального навантаження - пацієнтів з ковідом, які потребують кисневої підтримки, стає все більше, крім того багато лікарень відчувають дефіцит життєво необхідного газу. Група Метінвест оперативно відреагувала на ситуацію і вже з 23 жовтня, "Азовсталь" , як і наші колеги з меткомбінату імені Ілліча, почала відвантажувати кисень медустановам України", - наголосив директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Іван Голтвенко.

Нагадаємо, у 2020 році SCM, футбольний клуб "Шахтар" та Фонд Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. З особистої ініціативи Ріната Ахметова з цією метою було виділено близько 500 млн грн у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Проєкт допоміг вижити 1,4 млн людей. Це найбільший внесок одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності. Понад 500 медустанов по всій країні отримали понад 1000 одиниць обладнання, зокрема 216 апаратів ШВЛ. А також сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ та витратних матеріалів.