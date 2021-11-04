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Новини
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Меткомбінат "Азовсталь" передав лікарням України понад 120 тонн рідкого кисню

Меткомбінат

Металургійний комбінат "Азовсталь" Групи Метінвест два тижні веде відвантаження кисню лікарням у Київській, Чернігівській та Донецькій областях. На сьогодні вже передано 123,74 тонни рідкого кисню.

В умовах пандемії коронавірусу медустанови країни все більше потребують безперебійного постачання кисню для лікування хворих. Група Метінвест не залишилася осторонь та оперативно відреагувала на запит Міністерства охорони здоров'я України щодо допомоги у складній ситуації. Підприємства компанії організували відвантаження життєво необхідного газу, а міністерство розподілило його у вісім областей України.

У жовтні меткомбінат "Азовсталь" почав відвантажувати рідкий кисень трьом лікувальним закладам країни. Так, для кисневої терапії ковідних хворих на Київську міську клінічну лікарню №6 передано 62,34 тонни, Чернігівській міській лікарні №2 – 20,28 тонн та Лиманській центральній районній лікарні – 16,28 тонн кисню. На початку листопада 18,84 тонни рідкого кисню було направлено до Васильківської центральної районної лікарні.

Також металургійний комбінат "Азовсталь" забезпечує киснем три медичні установи Маріуполя, які лікують хворих із COVID-19 – цього тижня їм відвантажили 6 тонн рідкого кисню.

Меткомбінат Азовсталь передав лікарням України понад 120 тонн рідкого кисню 01

"Система охорони здоров'я, як ніколи раніше, зазнає колосального навантаження - пацієнтів з ковідом, які потребують кисневої підтримки, стає все більше, крім того багато лікарень відчувають дефіцит життєво необхідного газу. Група Метінвест оперативно відреагувала на ситуацію і вже з 23 жовтня, "Азовсталь" , як і наші колеги з меткомбінату імені Ілліча, почала відвантажувати кисень медустановам України", - наголосив директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Іван Голтвенко.

Нагадаємо, у 2020 році SCM, футбольний клуб "Шахтар" та Фонд Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. З особистої ініціативи Ріната Ахметова з цією метою було виділено близько 500 млн грн у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Проєкт допоміг вижити 1,4 млн людей. Це найбільший внесок одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності. Понад 500 медустанов по всій країні отримали понад 1000 одиниць обладнання, зокрема 216 апаратів ШВЛ. А також сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ та витратних матеріалів.

Автор: 

Метінвест (969) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+3
Но запомните, что товарищ Ахметов за бесплатна ничего просто так не делает
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04.11.2021 15:27 Відповісти
+3
Похоже на ловкую комбинацию. МОЗ тупит "непонятно почему". И тут Ахметка спасителем оказывается...
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04.11.2021 15:37 Відповісти
+2
він просто рятує життя своїм "рабам" ...
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04.11.2021 15:44 Відповісти
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Но запомните, что товарищ Ахметов за бесплатна ничего просто так не делает
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04.11.2021 15:27 Відповісти
Похоже на ловкую комбинацию. МОЗ тупит "непонятно почему". И тут Ахметка спасителем оказывается...
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04.11.2021 15:37 Відповісти
И зачем бы нужна была такая манипуляция? К слову, они помогали кислородом и когда не было такого сильного дефицита
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05.11.2021 17:50 Відповісти
Слямзить на миллиарды (в баксах) и помогать на миллион (в гривнах). Догадайтесь сами, в чем такая внезапная и неудержимая благотворительность...
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05.11.2021 18:02 Відповісти
А что именно "слямзлено"? Все его предприятия это выкуп акций. И вот это "народное", значит, хорошее. Ну как сказать - посмотрите на госпредприятия сейчас.
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05.11.2021 18:12 Відповісти
На госпредприятия? Вы ничего не перепутали?
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05.11.2021 18:15 Відповісти
но оказывается, в отличии от всей этой швали, которая не подготовила страну к новой волне
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05.11.2021 18:10 Відповісти
Слямзить на миллиарды (в баксах) и помогать на миллион (в гривнах).
Мадемуазель, Вы невнимательно читаете.
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05.11.2021 18:17 Відповісти
він просто рятує життя своїм "рабам" ...
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04.11.2021 15:44 Відповісти
зато БаблоМойский передал баночку краски
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04.11.2021 16:11 Відповісти
это мало что стоит, а пиар большой
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04.11.2021 16:12 Відповісти
человеческая жизнь по вашему мало стоит? Каждая человеческая жизнь бесценна
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05.11.2021 22:17 Відповісти
Спасибо товарищу Ахметову за наше светлое будущее!
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04.11.2021 16:15 Відповісти
вам смих-ечки, а люди умирают на больничных койках от нехватки кислорода, желаю вам и вашим близким не столкнутся с этим горем. Будьте здоровы
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05.11.2021 22:15 Відповісти
В чём дело, товарищ? Люди умирают от сигарет, от наркотиков, от алкоголя и от насмешек над доказанной медициной и системой здравоохранения в целом. Мне идиотов абсолютно не жаль.
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05.11.2021 23:24 Відповісти
Потребность в кислороде растёт изо дня в день и, к сожалению, ни МОЗ, ни ВР не побеспокоились о том, чтоб к началу всплеска заболеваемости, кислород был.
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05.11.2021 17:49 Відповісти
 
 