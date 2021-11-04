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Украинские лекарства должны получить "промышленный безвиз" для доступа на европейские рынки

Украинские лекарства должны получить

Украинская фармацевтическая отрасль на фоне пандемии COVID-19 получила уникальный шанс упростить доступ для лекарств на европейский рынок. Но для этого необходимы соответствующие шаги, в частности, со стороны власти.

Об этом говорится в публикации "Голоса Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фармацевтическая отрасль в Украине смогла преодолеть негативные последствия пандемии и даже продемонстрировать рост. А лекарства производства украинских компаний – в частности, "Дарницы", "Фармака" и "Артериума" – в 2020 году были экспортированы в 50 стран мира. По данным справочника "Фармацевтика Украины", в прошлом году объемы экспорта только в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан вместе взятые достигли 110 млн. долларов.

Но в ЕС, который обычно зависит от поставок лекарственных средств из-за границы, украинская продукция почти отсутствует из-за непризнания сертификатов GMP (Good Manufacturing Practice), выданных именно в Украине.

Представители фармкомпаний уверяют, что качество лекарственных средств отечественного производства, а также производственные мощности полностью отвечают требованиям стран Евросоюза и способны удовлетворить потребности европейских пациентов. Но для реализации продукции в ЕС сертификацию GMP приходится проходить снова, уже по европейскому механизму.

"Прежде всего, речь идет о подготовленности украинских фармкомпаний к требованиям законодательства ЕС соответствовать стандартам GMP. Европейское законодательство наиболее придирчиво толкует международные стандарты GMP, что соответствует общему духу высоких стандартов безопасности потребителей, в данном случае пациентов", – отметил Назар Бобицкий, директор европейского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA).

Чтобы преодолеть юридический барьер, Украине необходимо заключить с ЕС соглашение АСАА (Agreementon Conformity AssessmentandAcceptance of Industrial Products) – так называемый "промышленный безвиз" относительно именно лекарств. В свою очередь, такое соглашение может быть заключено только в отношении товаров из перечня Приложения III Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Лекарственные средства пока в этом списке отсутствуют.

Таким образом, то, насколько быстро украинские лекарства начнут присутствовать на европейском рынке, зависит от органов государственной власти, участвующих в пересмотре условий Соглашения об ассоциации.

"С международно-правовой точки зрения алгоритм расширения сферы действия Приложения III, другими словами – расширения сферы действия будущего Соглашения АСАА достаточно понятен. Дело сейчас зависит от политической воли ЕС пойти навстречу Украине. Мы должны убедить Брюссель в том, что распространение "промышленного безвиза" на лекарственные средства из Украины – это также в интересах Европы, европейских производителей лекарств, в конце концов – европейских пациентов, – подчеркнул директор по регуляторным и юридическим отношениям компании "Дарница" Сергей Бобылев. – Для этого украинский фармацевтический сектор должен объединить усилия с Кабинетом Министров, Минэкономики, Минздравом в большой работе по лоббированию институтов ЕС".

"Мы можем расширить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, расширить свое присутствие в ЕС. Украинская фарма к этому готова – как по имеющимся мощностям, так и по качеству продукции", – заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. – Очередь за властью. Наше государство должно сделать большую домашнюю работу, подготовить и подписать соглашения с Евросоюзом, которые откроют украинским лекарствам широкий доступ к этому ключевому рынку".

Автор: 

лекарства (1231) экспорт (881) Евросоюз (17341) фармацевтика (42)


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Топ комментарии
+3
де ти взяв 99% ? Хоча б трохи усвідомлюєш,що кнопаєш? Певно ти "безнадійний " ,весь форум це знає,от тобі нічого уже не допомогає.
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04.11.2021 18:37 Ответить
+2
я поедлагаю за таукю клевету подавать в суд. Чтобы ты вражина кацапская всю жизнь работал на те самые лекарства про которые ты брешешь.
Украина - член harmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) с 2011 года, это серьезная международная организация - самая крутая в этой сфере, туда за бабки не берут - 6 лет дрюкали нашу систему контроля качества, пока не убедились что она соответствует самым жестким требованиям. И нас взяли вместе с FDA, на минуточку.
посадить бы тебя за клевету, и чтоб ты весь остаток жизни платил за свою брехню собачью.
а заодно напомню - как после оккупации Крыма лучшим подарком из Украины крымчанам были наши украинские лекарства. Да и сейчас остаются - крымчане, кто ездит к родителям в Крым, не дадут соврать.
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04.11.2021 18:37 Ответить
+1
не несите ахинею. С 2014 года в Украине упрощенный ввоз для всех лекарств из стран-членов PIC/S, в которую входят ВСЕ страны ЕС, а также США, Канада, ЮАР, Израиль.
оформление документов занимает НЕДЕЛЮ. Причем документы оформляются не на лекарство, а на ПРЕДПРИЯТИЕ - представитеьл предприятия просто подает документы, подтверждающие, что лекарства производят в соответствии с правилами GMP (надлежащей производственной практики).
Украина член PIC/S с 2011 года, кстати.
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04.11.2021 18:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як в Україні, де 99% ліків це підробка, можуть бути якісні виробники ліків і про який експорт в ЄС можна говорити поки не подолана підробка на внутрішньому ринку?
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04.11.2021 18:18 Ответить
де ти взяв 99% ? Хоча б трохи усвідомлюєш,що кнопаєш? Певно ти "безнадійний " ,весь форум це знає,от тобі нічого уже не допомогає.
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04.11.2021 18:37 Ответить
я поедлагаю за таукю клевету подавать в суд. Чтобы ты вражина кацапская всю жизнь работал на те самые лекарства про которые ты брешешь.
Украина - член harmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) с 2011 года, это серьезная международная организация - самая крутая в этой сфере, туда за бабки не берут - 6 лет дрюкали нашу систему контроля качества, пока не убедились что она соответствует самым жестким требованиям. И нас взяли вместе с FDA, на минуточку.
посадить бы тебя за клевету, и чтоб ты весь остаток жизни платил за свою брехню собачью.
а заодно напомню - как после оккупации Крыма лучшим подарком из Украины крымчанам были наши украинские лекарства. Да и сейчас остаются - крымчане, кто ездит к родителям в Крым, не дадут соврать.
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04.11.2021 18:37 Ответить
Вы вообще читали правила сертификации в Украине лекарств с ЕС например, там 20 кругов ада,. Какой без виз для Украинских лекарств мы хотим?
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04.11.2021 18:24 Ответить
не несите ахинею. С 2014 года в Украине упрощенный ввоз для всех лекарств из стран-членов PIC/S, в которую входят ВСЕ страны ЕС, а также США, Канада, ЮАР, Израиль.
оформление документов занимает НЕДЕЛЮ. Причем документы оформляются не на лекарство, а на ПРЕДПРИЯТИЕ - представитеьл предприятия просто подает документы, подтверждающие, что лекарства производят в соответствии с правилами GMP (надлежащей производственной практики).
Украина член PIC/S с 2011 года, кстати.
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04.11.2021 18:33 Ответить
Это теория, практика куда неприятнее.
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04.11.2021 20:24 Ответить
випустити наших виробників ліків на євроринок і з ціною буде саме те,що з олією .
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04.11.2021 18:32 Ответить
они уже давно там на рынке, не несите бред.
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04.11.2021 18:34 Ответить
Єкспорт украинских лекарств в ЕС - дело хорошее , но ценовая политика фармкомпаний на внутреннем рьінке говорит о слабой конкурентоспособности наших препаратов. А єкспортерьі лекарственньіх препаратов вообще беспредельничают с ценами. Дошло до того , что намного дешевле покупать лекарства в той же Польше , не говоря о Турции. Разрьів цен в два и более раз! Прямо , фармацевтическая мафия у нас , а не конкурентньій и прозрачньій бизнес. Имхо
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04.11.2021 18:38 Ответить
потому мабуть,и украинскую вакцину тестируют в польше.шоб не иметь проблем с регистрацией
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04.11.2021 18:47 Ответить
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04.11.2021 18:50 Ответить
Я покупал аналогичные лекарства украинские и словенские, болгарские. Наши качеством не хуже, но почти в 2 раза дешевле. Просто ближайшая аптека продаёт только отечественные лекарства, и получается дёшево.
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04.11.2021 19:04 Ответить
Начерта, если местные врачи их выписывать не будут ? А без рецепта разве что парацитамол. даже диклофенак по рецепту
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04.11.2021 19:06 Ответить
Как не будут? Насколько я помню, с некоторых пор всех врачей обязали выписывая рецепт, указывать в оном действующее вещество, а не торговое название лекарства..
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04.11.2021 21:00 Ответить
ммм, да, так и есть. как-то об этом я забыл. ну тогда только от аптекаря зависит
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05.11.2021 00:16 Ответить
 
 