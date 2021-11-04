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Українські ліки мають отримати "промисловий безвіз" для доступу на європейські ринки

Українські ліки мають отримати

Українська фармацевтична галузь на тлі пандемії COVID-19 отримала унікальний шанс спростити доступ для вітчизняних ліків на європейський ринок. Але для цього необхідні відповідні кроки, зокрема, від влади.

Про це йдеться в публікації "Голосу України", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фармацевтична галузь в Україні змогла подолати негативні економічні наслідки пандемії та навіть продемонструвати зростання. А ліки виробництва українських компаній – зокрема, "Дарниці", "Фармаку" та "Артеріуму" – у 2020 було експортовано до 50 країн світу. За даними довідника "Фармацевтика України", торік обсяги експорту лише до Казахстану, Азербайджану та Узбекістану разом сягнули 110 млн доларів.

Але в ЄС, який зазвичай залежить від поставок лікарських засобів з-поза кордону, українська продукція майже відсутня через невизнання сертифікатів GMP (GoodManufacturingPractice), виданих саме в Україні.

Представники фармкомпаній запевняють, що якість лікарських засобів вітчизняного виробництва, а також виробнича спроможність повністю відповідають вимогам країн Євросоюзу та здатні задовольнити потреби європейських пацієнтів. Але для реалізації продукції в ЄС сертифікацію GMP доводиться проходити ще раз, вже за європейським механізмом.

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"Передусім йдеться про підготовленість українських фармкомпаній до вимог законодавства ЄС відповідати стандартам GMP. Європейське законодавство найбільш прискіпливо тлумачить міжнародні стандарти GMP, що відповідає загальному духу високих стандартів безпеки споживачів, у даному випадку пацієнтів", – зауважив Назар Бобицький, директор європейського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

Щоб подолати юридичний бар’єр, Україні необхідно укласти з ЄС угоду АСАА (Agreementon Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) – так званий "промисловий безвіз" стосовно саме ліків. Своєю чергою, така угода може бути укладена лише стосовно товарів з переліку Додатку ІІІ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Лікарські засоби наразі в цьому переліку відсутні.

Таким чином, те, наскільки швидко українські ліки стануть присутніми на європейському ринку, залежить від органів державної влади, що беруть участь в перегляді умов Угоди про асоціацію.

"З міжнародно-правової точки зору, алгоритм розширення сфери дії Додатку ІІІ, іншими словами – розширення сфери дії майбутньої Угоди АСАА достатньо зрозумілий. Справа зараз залежить від політичної волі ЄС піти назустріч Україні. Ми повинні переконати Брюссель в тому, що поширення "промислового безвізу" на лікарські засоби з України – це також в інтересах Європи, європейських виробників ліків, зрештою – європейських пацієнтів, – підкреслив директор з регуляторних та юридичних відносин компанії "Дарниця" Сергій Бобилев. – Для цього український фармацевтичний сектор має об’єднати зусилля з Кабінетом Міністрів, Мінекономіки, МОЗ, у великій роботі з лобіювання інституцій ЄС".

"Ми можемо розширити експорт товарів з високою доданою вартістю, розширити свою присутність в ЄС. Українська фарма до цього готова – як за наявними потужностями, так і за якістю продукції", – заявив голова ради директорів DarnitsaGroup Дмитро Шимків. – Черга за владою. Наша держава має зробити велике домашнє завдання, підготувати і підписати угоди з Євросоюзом, які відкриють українським лікам широкий доступ до цього ключового ринку".

Автор: 

ліки (1340) експорт (4547) Євросоюз (13785) фармацевтика (91)


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Топ коментарі
+3
де ти взяв 99% ? Хоча б трохи усвідомлюєш,що кнопаєш? Певно ти "безнадійний " ,весь форум це знає,от тобі нічого уже не допомогає.
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04.11.2021 18:37 Відповісти
+2
я поедлагаю за таукю клевету подавать в суд. Чтобы ты вражина кацапская всю жизнь работал на те самые лекарства про которые ты брешешь.
Украина - член harmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) с 2011 года, это серьезная международная организация - самая крутая в этой сфере, туда за бабки не берут - 6 лет дрюкали нашу систему контроля качества, пока не убедились что она соответствует самым жестким требованиям. И нас взяли вместе с FDA, на минуточку.
посадить бы тебя за клевету, и чтоб ты весь остаток жизни платил за свою брехню собачью.
а заодно напомню - как после оккупации Крыма лучшим подарком из Украины крымчанам были наши украинские лекарства. Да и сейчас остаются - крымчане, кто ездит к родителям в Крым, не дадут соврать.
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04.11.2021 18:37 Відповісти
+1
не несите ахинею. С 2014 года в Украине упрощенный ввоз для всех лекарств из стран-членов PIC/S, в которую входят ВСЕ страны ЕС, а также США, Канада, ЮАР, Израиль.
оформление документов занимает НЕДЕЛЮ. Причем документы оформляются не на лекарство, а на ПРЕДПРИЯТИЕ - представитеьл предприятия просто подает документы, подтверждающие, что лекарства производят в соответствии с правилами GMP (надлежащей производственной практики).
Украина член PIC/S с 2011 года, кстати.
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04.11.2021 18:33 Відповісти
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Як в Україні, де 99% ліків це підробка, можуть бути якісні виробники ліків і про який експорт в ЄС можна говорити поки не подолана підробка на внутрішньому ринку?
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04.11.2021 18:18 Відповісти
де ти взяв 99% ? Хоча б трохи усвідомлюєш,що кнопаєш? Певно ти "безнадійний " ,весь форум це знає,от тобі нічого уже не допомогає.
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04.11.2021 18:37 Відповісти
я поедлагаю за таукю клевету подавать в суд. Чтобы ты вражина кацапская всю жизнь работал на те самые лекарства про которые ты брешешь.
Украина - член harmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) с 2011 года, это серьезная международная организация - самая крутая в этой сфере, туда за бабки не берут - 6 лет дрюкали нашу систему контроля качества, пока не убедились что она соответствует самым жестким требованиям. И нас взяли вместе с FDA, на минуточку.
посадить бы тебя за клевету, и чтоб ты весь остаток жизни платил за свою брехню собачью.
а заодно напомню - как после оккупации Крыма лучшим подарком из Украины крымчанам были наши украинские лекарства. Да и сейчас остаются - крымчане, кто ездит к родителям в Крым, не дадут соврать.
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04.11.2021 18:37 Відповісти
Вы вообще читали правила сертификации в Украине лекарств с ЕС например, там 20 кругов ада,. Какой без виз для Украинских лекарств мы хотим?
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04.11.2021 18:24 Відповісти
не несите ахинею. С 2014 года в Украине упрощенный ввоз для всех лекарств из стран-членов PIC/S, в которую входят ВСЕ страны ЕС, а также США, Канада, ЮАР, Израиль.
оформление документов занимает НЕДЕЛЮ. Причем документы оформляются не на лекарство, а на ПРЕДПРИЯТИЕ - представитеьл предприятия просто подает документы, подтверждающие, что лекарства производят в соответствии с правилами GMP (надлежащей производственной практики).
Украина член PIC/S с 2011 года, кстати.
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04.11.2021 18:33 Відповісти
Это теория, практика куда неприятнее.
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04.11.2021 20:24 Відповісти
випустити наших виробників ліків на євроринок і з ціною буде саме те,що з олією .
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04.11.2021 18:32 Відповісти
они уже давно там на рынке, не несите бред.
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04.11.2021 18:34 Відповісти
Єкспорт украинских лекарств в ЕС - дело хорошее , но ценовая политика фармкомпаний на внутреннем рьінке говорит о слабой конкурентоспособности наших препаратов. А єкспортерьі лекарственньіх препаратов вообще беспредельничают с ценами. Дошло до того , что намного дешевле покупать лекарства в той же Польше , не говоря о Турции. Разрьів цен в два и более раз! Прямо , фармацевтическая мафия у нас , а не конкурентньій и прозрачньій бизнес. Имхо
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04.11.2021 18:38 Відповісти
потому мабуть,и украинскую вакцину тестируют в польше.шоб не иметь проблем с регистрацией
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04.11.2021 18:47 Відповісти
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04.11.2021 18:50 Відповісти
Я покупал аналогичные лекарства украинские и словенские, болгарские. Наши качеством не хуже, но почти в 2 раза дешевле. Просто ближайшая аптека продаёт только отечественные лекарства, и получается дёшево.
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04.11.2021 19:04 Відповісти
Начерта, если местные врачи их выписывать не будут ? А без рецепта разве что парацитамол. даже диклофенак по рецепту
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04.11.2021 19:06 Відповісти
Как не будут? Насколько я помню, с некоторых пор всех врачей обязали выписывая рецепт, указывать в оном действующее вещество, а не торговое название лекарства..
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04.11.2021 21:00 Відповісти
ммм, да, так и есть. как-то об этом я забыл. ну тогда только от аптекаря зависит
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05.11.2021 00:16 Відповісти
 
 