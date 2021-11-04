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Новости Коронавирус и карантин
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Среди расширенного списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации будут работники "Укрзализницы" - Кузин

Среди расширенного списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации будут работники

Министерство здравоохранения (Минздрав) расширит перечень профессий, подлежащих обязательным профилактическим прививкам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в Укринформе сказал заместитель министра – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас на утверждении органов центральной исполнительной власти находится приказ об изменениях в этот перечень... Преимущественно речь идет о включении в него тех работников, которые заняты в сфере предоставления социальных услуг, а также учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Этот список отдельно утвержден правительством. Речь идет о таких предприятиях, как Укрзализныця, других предприятиях, которые обладают стратегически важным компонентом для функционирования государства", - сказал Кузин.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4906) прививка (191) Укрзализныця (2767) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Почему в этом списке не депутатов всех уровней??? Было бы логично.
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04.11.2021 18:55 Ответить
Депутаты не являются стратегически важным компонентом для функционирования государства Источник:
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04.11.2021 19:09 Ответить
Я надеюсь,что вы сядете раньше, прежде чем успеете закончить свои эксперименты над народом Украины,разжигая ненависть,себя панику и натравливая людей с разными взглядами друг на друга.
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04.11.2021 19:10 Ответить
Если следовать этой дебильной логике...то и всех сотрудников авиакомпаний нужно обязать вакцинироваться...всех водил маршруток и таксистов....и также вагоновожатых трамвая....
Да и менты вроде как должны в список попасть...но почему то не попадают...
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04.11.2021 19:18 Ответить
Це означає, що коли всі ці люди почнуть хворіти від зроблених щеплень, а такий варіант розвитку подій дуже імовірний, лікувати їх буде українська Держава коштом платників податків.
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04.11.2021 20:08 Ответить
а медиков по прежнему не обязательно колоть.
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04.11.2021 20:34 Ответить
 
 