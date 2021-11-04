Среди расширенного списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации будут работники "Укрзализницы" - Кузин

Министерство здравоохранения (Минздрав) расширит перечень профессий, подлежащих обязательным профилактическим прививкам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в Укринформе сказал заместитель министра – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас на утверждении органов центральной исполнительной власти находится приказ об изменениях в этот перечень... Преимущественно речь идет о включении в него тех работников, которые заняты в сфере предоставления социальных услуг, а также учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Этот список отдельно утвержден правительством. Речь идет о таких предприятиях, как Укрзализныця, других предприятиях, которые обладают стратегически важным компонентом для функционирования государства", - сказал Кузин.

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