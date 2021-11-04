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Россия заблокировала поставки угля из Казахстана в Украину

Россия заблокировала поставки угля из Казахстана в Украину

Вагоны с энергетическим углем не пропускает "Российская железная дорога".

Об этом сообщил в Telegram народный депутат "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал Герус.

Он отметил, что техническая блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" - она не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ.

Герус уточнил, что ограничение действует только в отношении энергетического угля. Коксовый уголь поставляют как обычно.

Читайте: Зимой могут отключать электричество из-за нехватки угля и дорогого газа, - глава "Укрэнерго" Ковальчук

Основным импортером энергетического угля из Казахстана является госкомпания Центрэнерго.

Автор: 

Казахстан (783) россия (96446) уголь (1001) Герус Андрей (185)


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Топ комментарии
+91
да вы шо ?
ай-я-яй !
кто бы мог подумать... что Гитлер не будет пропускать эшелоны лэнд-лиза через Германию

альо, ЗЕ-льоные дебилы, у нас украино-руская война все же !
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04.11.2021 19:01 Ответить
+55
кацапы действуют совместно с ермаком и зеленским: вместо того чтобы покупать уголь с весны - "у зеленского" бросили все силы на деребан бюджета по схеме "Велике крадивныцтво"..

И тут, неожиданно(!)) для клоунов, закончилось лето и выяснилось что угля на складах - НЕТ, а АЭС - остановлены по указанию ОП(Г).. типа "на ремонт провала"..
Иток - кацапы лишь помогают зеленскому и Ко зарабатывать на импорте э/э, заодно возвращая Украину под энерго-контроль рашки.
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04.11.2021 19:13 Ответить
+37
АдіннароТ, мля
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04.11.2021 19:00 Ответить
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чисто гипотетически интересно, смог бы работать в Кабмине Зеленского не-*******? Или там выживают только Герусы?
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04.11.2021 19:40 Ответить
Предполагаю, там есть и адекватные сотрудники.... на должностях водителей, админов и уборщиц
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04.11.2021 19:44 Ответить
Почему выживают? Очень хорошо живут...
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04.11.2021 19:53 Ответить
Сплять і бачать бунти в Україні?Хочуть добити, задушити по всіх фронтах- військовому , економічному, політичному, соціальному, охорони здоров'я (убогі, продажні антивакцинатори добиваються щоб ми догнали і перегнали РФ по ковіду). Блокада вугілля із Казахстану, а де СОТ, чого кацапи ще в цій організації, ООН, союзники..? Коли прозріє Світ і влупить по цих виродках, ворогах роду людського по повній??!
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05.11.2021 13:58 Ответить
Все что делает тупак, все он делает не так.
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04.11.2021 20:17 Ответить
Они там не только выживают, но и размножаются.
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05.11.2021 10:09 Ответить
Братушки, ё... вашу мать
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04.11.2021 19:43 Ответить
Украина раньше экспортировала уголь, а теперь не может обеспечить даже себя.
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04.11.2021 19:45 Ответить
Та ви що... А що ж вам заважало ще раніше диверсифікувати поставки і забезпечити країну необхідними запасами вугілля? Уже 2 міністри енергетики за цей час змінились - а толку 0...
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04.11.2021 19:46 Ответить
Повторюсь-если лапотник перестал везде срать-значит он сдох...
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04.11.2021 19:56 Ответить
А слабо нашим дятлам зелёным заблокировать жд.сообщение в приднестровье,или так и будете дурака включать и в цяцянки играться?...
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04.11.2021 20:01 Ответить
Які висновки?

1.Тим самим, росія ще раз підтвердила на міжнародному рівні, що вона не спосатерігач, а учасник війни на Донбасі!
Тому потрібно було б ЗЄлі підняти інформаційну компанію зі зверненнями до урядів країн і міжнародних інституцій, з позовами в міжнародні суди що росія ЗАСТОСОВУЄ не лише газ, а й вугілля, як зброю!
2. Слід використати механізми СОТ ... про порушення росією правил торгівлі.

3. А основне, що не підлягає сумніву, це те що в Україні нині - окупаційна влада, яка СПЕЦІАЛЬНО не заготовила необхідні запаси енергетичного вугілля для ТЕС.
Самі ТЕС не перевела на технології спалювання бурого вугілля чи мазуту (бо вони в світі -вже років 100 ...давно не новина)

4. А саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще залишився... толерасти і мазохісти!
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05.11.2021 10:09 Ответить
Прошу прощения, а причем ту Приднестровье?? (эти ваще живут там как в гетто... с 1990 года..)
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05.11.2021 12:07 Ответить
А по воздуху нельзя? Пару рейсов "Мрії" волне будет достаточно. Не думаю что ***** поднимет истребителей, чтоб посадить самолет, как сделал картофельный диктатор
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04.11.2021 20:03 Ответить
Дешевле будет топить ассигнациями.
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04.11.2021 20:10 Ответить
Дешевле будет топить зеленой плесенью вместе с калошами
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05.11.2021 08:20 Ответить
Ну, під час радянської блокади Західного Берліну американці саме літаками доставляли у місто ВСЕ, включаючи пальне для транспорту й вугілля для електростанцій. Про це, до речі, слід нагадувати фріцам з приводу Північного потоку-2.
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05.11.2021 10:39 Ответить
Как всегда, тупые советы слабоумного.
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05.11.2021 09:41 Ответить
Нужно в ответ заблокировать поставки газа в Европу.
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04.11.2021 20:07 Ответить
РФ сама их заблокирует как холоднее станет.
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04.11.2021 20:43 Ответить
Да нет у них газа, что собрались блокировать 73процентные?
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05.11.2021 01:46 Ответить
Ты явно за Зеленского голосовал)) Причем здесь ЕС ? С больной украинской головы на здоровую. НАРИД выбрал в Президнты куклу афериста-Коломойского. Теперь нарид будет расплачиватся за свою глупость. Перекрытие газопровода в ЕС-это терроризм чистой воды. Ты хочешь чтобы Украина стала таким-же террористом как и Рашка? ПС в след раз не голосуй за людей с улици. Я считаю что украинцам очень полезно померзнуть этой зимой,и выкинуть досрочно Зеленского с кресла Президента и поставить ДЕЕСПОСОБНОГО человека на этот пост
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05.11.2021 11:22 Ответить
Хай Зекризисні, тепер поскаржаться на РЖД... в журнал, Мурзілка.
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04.11.2021 20:10 Ответить
***** полностью оправдывает своё прозвище
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04.11.2021 20:16 Ответить
Подгон по моему идет к тому чтобы напрямую начали договариваться с сепарами насчет поставки угля,по сути заранее продуманный план,вопрос с кем из высшего руководства Украины,далее якобы акции протеста ( цены реально сейчас растут на все,руководство страны включает дурку ),далее Зеленский чтобы якобы не наколять обстановку сам идет на выборы и назначает новые выборы президента Украины,тут же впихиваются спасители народа от всех энергетических бед и вообще завтра должно было быть уже хорошо ( Бойко или Розумков ),замерзающий и голодный народ Украины как всегда ведется на лживые обещания Рая после выборов очередного Святого Атамана и дружно выбирает одного из двух,далее по ихнему плану начинается восстание патриотически недовольных граждан Украины и плюс военных,тут уже все просчитано ввод братских войск по случайно капитально сделанным дорогам именно на юго востоке Украины для прохода тяжелой техники начинается подавление братушками всех восстаний патриотически настроенных граждан,я не порохобот просто анализирую ситуацию что происходит в нашей Украине,дай Бог чтобы я был не прав в своих прогнозах.
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04.11.2021 20:26 Ответить
напрямую начали договариваться с сепарами насчет поставки угля,
За 7 лет разрухи - нет там той добычи. Только на долгосрочной основе - кредиты и поставка оборудования, нарезка новых горизонтов, откачивание воды. И тогда, года через три.
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04.11.2021 21:02 Ответить
А разве в ордыле шахты не затоплены?
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04.11.2021 21:30 Ответить
Не все. Процентов 60 ещё осталось.
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05.11.2021 10:10 Ответить
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04.11.2021 20:59 Ответить
В чём проблема? Нужно возить через Азербайджан и Грузию по Новому шёлковому пути. Его же ещё Яценюк торжественно открыл.
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04.11.2021 21:19 Ответить
да без проблем - с "плечом" и четырьмя перегрузками.

тогда уж по деньгам и политически выгоднее из Пэнсильвании возить
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04.11.2021 22:01 Ответить
Кстати, шахты всея Украины "благодетеля" Ахметова в США совместно с его дружбаном Новинским расположены в штатах Кентукки, Вирджинии и Западной Вирджинии. https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
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04.11.2021 23:11 Ответить
Почему четыре? Если груз из Казахстана, то никаких перегрузов нигде нет, о чем вы? Ширина колеи везде одинаковая, даже на ж.д.паромах. Другой вопрос, что на Черном море половина паромов (болгары) ушла с перевозок вообще, остались одни Укрферри со своими маленькими комбинированными паромами.
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05.11.2021 09:33 Ответить
Уже нет сомнений что Зеленский готовится отдать Украину свинособаке кремлевской. Сначала преднамеренно втянул Украину в энергетический плен эрефии. А теперь эрефия, как бы неожиданно заблокировала поставку угля в Украину из Казахстана. Зеленский прекрасно знал что так оно и произойдёт. Хитрый лис. С одной стороны, он как бы пытается найти выход из сложившейся ситуации и договаривается с Казахами о закупке угля, но в то же время, он прекрасно знает что ерефия заблокирует поставку угля из Казахстана. В итоге Зеленский вынужден будет прибегнуть к последнему варианту "спасения" Украины в сложившейся ситуации- закупки угля из ОРДЛО. Я представляю как щас это ватносепарское логово (ОРДЛО) торжествует. Украина не сможет прожить без ихнего угля... 🙁 Зеленский, я тебя ненавижу!
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04.11.2021 21:25 Ответить
Сможет Украина прожить без угля из ОРДЛО, можешь даже не сомневаться.
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04.11.2021 21:43 Ответить
Нужно думать, откуда взять уголек. Солнца зимой мало, зеленая энергетика не спасет.
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04.11.2021 21:46 Ответить
Пропоную замість заблокованого вугілля на ТЕС спалити мертведчука і колаборантів з опзж.
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04.11.2021 22:02 Ответить
Шуфрича только оставить. Надо же кому-то морду бить.
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05.11.2021 08:43 Ответить
Про жомовую яму забыли!!! (с ее хозяином) Я конечно не химик, но там при брожении точно како то гарючий газ может образовываться, ну там метан например. А ели туда Накуивца засунут то точно пердежа хватить на мини котельную!!!
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05.11.2021 12:18 Ответить
Зеленые дегенераты, а вы до заключения контракта с Казахстаном об этом не знали, что будет.
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04.11.2021 21:45 Ответить
Герус доволен.что казахский уголь не пропускают.
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04.11.2021 21:51 Ответить
Есть же ледокол. Для чего то же его покупали.
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04.11.2021 22:18 Ответить
А ще є повно мікроскопів. Їми зручно забивати цвяхи.
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04.11.2021 23:20 Ответить
Да заблокируйте проезд кацапов через Украину в Приднестровье
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04.11.2021 22:22 Ответить
Заблокировали бы, если бы у нас нормальный президент был, а не зелёный ************...
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04.11.2021 23:38 Ответить
Нагадаю!
Як Найвеличінший планував закінчити війну з московією:
"Нужно просто перестають стрелять!"
Як воно планує боротися з кризою?
"Надо просто перестать мерзнуть!"
А ви гадали - навіщо воно з сім'єю на госдачу переїхали?
Йому та його дітям там буде тепло!
А вам?
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04.11.2021 22:24 Ответить
Если можно блокировать воду, то можно и уголь. Все логично, и нечего удивляться.
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04.11.2021 22:36 Ответить
Парадокс или закономерность?

Угля нет, а Счет в офшорах растёт.
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04.11.2021 23:00 Ответить
Откуда такие сведения?
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05.11.2021 12:55 Ответить
Україна повинна терміново зупинити абсолютно ВЕСЬ транзит газу в європу! Чому Україна має страждати за рахунок кацапні і гейропейців??
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04.11.2021 23:04 Ответить
До речі ми страждаємо ще і від своїх "благодєтєлей", бо за той газ що в наших сховищах зараз з Україною судяться Коломойський і Фірташ, якому в свій час єдиновірці при владі подарували власний видобуток газу.
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04.11.2021 23:23 Ответить
Это только наруку Путину - долго думал?
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05.11.2021 10:05 Ответить
Ты или тупой или рашистский провокатор. Украине сейчас посорится с ЕС-это остатся одной против рашки. Перекрыть газ в ЕС-это терроризм чистой воды и ГЛУПОСТЬ. Признайся-ты голосовал за Зеленского? Узнаю этот стиль мышления 2 извилинами. Перекрытие транзита в ЕС это значит что СП2 начнет работать уже завтра а Украина станет страной-изгоем как Северная Корея-чего ты рашистский агент и хочешь(ну или ты тупой совсем-второй вариант лучше для теьбя
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05.11.2021 11:28 Ответить
Это тупо! Учите матчасть!
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05.11.2021 12:58 Ответить
Как говорят ватоголовые - мы ше один нарот и братья, эта палитики проста хатят нас пассорить а Рассия на самам деле нам хочет памочь
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04.11.2021 23:58 Ответить
Вот это да...
На восьмом году войны, государство у которого агрессор отобрал часть территории узнало, что тот же агрессор останавливает часть торговли с ним. И обиделось.
Это что шутка такая?

Я прямо представляю. 1942 год. Звонит Гитлер Сталину: "Зёма, ты чё мне перестал сталь поставлять? Я теперь не могу строить Пантеры и Тигры и отправлять их убивать твоих людей!"
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05.11.2021 02:13 Ответить
Україна повинна діяти на знищення свого ворога як з зовні так і з середини ,а вона з ним перемовляється та торгує.
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05.11.2021 06:32 Ответить
из Казахстана не пойдет уголь, я сам из Казахстана, весной Украине предлагали уголь по 50 долларов за тонну , а ваши приехали только в середине октября, и говорят мы согласны на 50 $ , а наши им говорят - вот у нас Китай сейчас берет по 160 долларов, ( зольность такая как надо и китаю и украине) обычный не пойдет, хотите берите по 160, дешевле никак, это рынок, кто будет продавать дешевле если есть клиент который берет гораздо дороже, так что врет Герус, а зеленым надо было с весны шевелится
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05.11.2021 02:47 Ответить
Последнюю неделю все считают экстренно перевозки углей марки Б со станции Ушкулын, это Екибастуз Павлодарская область.
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05.11.2021 09:40 Ответить
Кого мы наняли управлять Украиной? Впрочем, вате - "какая разница"!
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05.11.2021 10:08 Ответить
Дураку понятно что нужно было газ и уголь запасать пока они были дешевыми. Но Умный нарид выбрал Президента-дурака и клоуна. Теперь нарид будет мерзнуть и умнеть
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05.11.2021 11:11 Ответить
Ух ти! Якось раптово Пуй заборонив транзит вугілля в Україну через свою помийку,прям *** аж не віриться
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05.11.2021 06:26 Ответить
сначала выбрали голобородьку . потом зеленое стадо в парламент --- теперь все дружно кричим ганьба . зеленый офшорный клоун уже за два с половиной года поменял 25 министров и 20 губернаторов в областях . кто вашу мать будет про уголь думать если министров меняют так быстро как рулон туалетной бумаги в туалете . а зеленый поц вроде и не при делах --- это все зеленый моносброд --- с кислородом такая же ***** . газ можно было закачать по 350 долл летом . а теперь он по 1500долл --- НАДО НА ВЫБОРАХ ХОТЬ НЕМНОГО МОЗГАМИ ДУМАТЬ КОГО МЫ ВЫБИРАЕМ И КАК БУДЕМ ПОТОМ ПЯТЬ ЛЕТ ЖИТЬ С ТАКИМИ ..РУКОВОДИТЕЛЯМИ.. рнбо каждую пятницу собирается . всякую ******* обсуждают . а вот про уголь ..забыли.. . а кто скажет ..луноликому.. вова надо углем запастись после осени придет зима --- никто не скажет . там сплошной зеленый одобрямс --- шо дерьмак ..вице-президент.. вынесет на рнбо то и обсуждают . а кто против линии партии тех ***** с пляжа таких как аваков и разумков
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05.11.2021 06:41 Ответить
Нормальні люди транзит через Московію не планують . І діяльність рашистських терористичних організацій типу "церква" Гуні Масковскава , ОПЗЖ , телеканал наш - припиняють пожиттєвими термінами ув'язнення . Ну і гамна всякого з байрактарів не скидають па пріколу , а використовують нормальні ********** .
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05.11.2021 07:01 Ответить
Блокировать Приднестровье!
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05.11.2021 07:18 Ответить
Только идиот в ответ на террор сам будет терроризмом заниматся. Надо срочна сбрасывть Зеленскорго с поста Президента-пока он полностью не добил Украину. Самый главный враг Украины это не Рашка а Украинская власть и умный нарид который ее выбирает. Нарид от холода поумнеет и выберет другую власть
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05.11.2021 11:31 Ответить
А Зебил и его ФСБ-Дерьмак об этом раньше подумать не могли?
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05.11.2021 07:50 Ответить
Избавившись от кацапского газа, угля и электричества мы станем полностью независимыми.
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05.11.2021 07:56 Ответить
А также от транзита через запоребрик.
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05.11.2021 10:13 Ответить
Это верно. Надо любыми путями избавляца от кацапского дерьма. Жаль только при власти прокацапская банда, а то давно бы уже избавились..Кацапский мусор элементарно заменить, а кацапов послать подальше. Кстаит кацапо скот сам же первый сдохнет с голоду если перестанет распродавать природные ресурсы, ведь кацапо папуасы только и живут за счёт распродажи природных ресурсов. Папуасы продают белым хозяевам газ и нефть, а белые хозяева кацапо папуасам зеркальца, бусы, побрякушки присылают за дорого.
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05.11.2021 10:17 Ответить
враньё! экибастуз это казахстан. казахский темиржол не видит украинских вагонов под загрузку в экибастузе, только для караганды, по причине не поставки их укрзализницей.
олигархи там пусть разберутся кому сколько вагонов.
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05.11.2021 08:04 Ответить
А вагоны и не будут парка УЗ, вагоны будут частные.
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05.11.2021 09:41 Ответить
Око за око. Только так. В Украине есть чем ответить. Занимайтесь
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05.11.2021 08:32 Ответить
Шо, опять бамбить?
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05.11.2021 10:21 Ответить
Смешно было ожидать чего-то другого.
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05.11.2021 09:12 Ответить
Так "Сбєрбанк параші" у нас безпроблемно фунциклірує і після 2014 року, і після 2019 року.
І в енергетичній сфері парашники захапали ласі шматки.
Якби хотілося вирішити проблему з вугіллям, то уже б вирішили.
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05.11.2021 09:56 Ответить
Ну надо же, яка прикра несподїванка.
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05.11.2021 10:01 Ответить
Оце несподіванка!!! А уряд і ОП разом з тупорилим Герусом навіть припустити такогоне могли.
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05.11.2021 11:38 Ответить
А чего ещё ждать от Расии?
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05.11.2021 11:42 Ответить
А что должен делать агрессор и окупант с тему кто не идет у него на поводу? Душит. Вот ПеПо тот получал прибыль,его "министры"( как и придурки "новой власти") вместо переработки нефти покупали 70%гсм у раши, и 30% угля( ордло+ раша). "Новые идиоты" продолжили ту же политику. Поэтому мы на игле( без газа) и раша нам организует( пиково) при необходимости антимайдан ЛЕГКО прекратив поставки ГСМ,угля и ПРОКАЧКУ транзитного газа,которым обеспечивается подача в дома украинцев. Но это окупант и агрессор,он делает то что должен. В Украине же ублюдки и торгаши собственной мамой разве заморачиваются проблемами энергобезопасности ? Конечно же нет. Надо хапнуть и ВСЕ кто у корыта ВСЕГДА хапают,а потом умничают. Вы ,мразота,властная,дожны умничать с сидельцами. Только тогда все изменится. Есть же КОНКРЕТНЫЕ ф.и.о кто НЕ выполнил,организовал,проконтролировал наличие угля. ПЛЕВАТЬ на причины ПОСАДИТЕ ВСЕХ причастных,конфискуйте собственность в погашении убытков,которое государство( мы все) несем из-за этого( топить дешевым углем по весенне-летним ценам и по ценам сейчас это 100% разницы,я что ли должен покрыть разницу или ублюдки,это организовавшие?). Только тогда,после оценки и посадок в следующем году никто такого не допустит. Садить когда начнете?
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05.11.2021 11:50 Ответить
Это легко модно было спрогнозировать.Враг Украины просто обязан ничего нам не давать и не пропускать.
Кстати не первый раз, но неисправимые дебилы упрямо продолжают иметь дело с Рашей.
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05.11.2021 12:01 Ответить
"Попрыгунья стрекоза лето красное пропела. Вот и лето пролетело, а зима глядит в глаза..." Тепер будемо слухати ниття 78% ідіотів , що ім холодно, а "найвидатніший політик світового рівня" буде посилати іх до дому Порошенка питати де газ і тепло.
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05.11.2021 15:13 Ответить
***..., такого за 30 років незалежності не було, щоб влада так обісралась зі всіх боків, куди не кинь. Газу нема, вугілля нема, електрики нема, кисню в лікарнях нема, "антивакцинатори" за московські гроші мітингують і агітують за "мир, дружбу, май с Россией", а СБУ і поліція на пари з вуст, ніби самі ті мітинги і організовують. Вакханалія в Укріні набирає все більших обертів, мабуть знов прийшла пора добовольцям збиратись і наводити лад.
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05.11.2021 15:21 Ответить
какая неожиданность для зе идиотов. это не по братский)))))) подумал зеля
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05.11.2021 17:15 Ответить
може костю гришина послать,шоб редуты снял?не?
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05.11.2021 18:24 Ответить
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