Россия заблокировала поставки угля из Казахстана в Украину

Вагоны с энергетическим углем не пропускает "Российская железная дорога".

Об этом сообщил в Telegram народный депутат "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал Герус.

Он отметил, что техническая блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" - она не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ.

Герус уточнил, что ограничение действует только в отношении энергетического угля. Коксовый уголь поставляют как обычно.

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Основным импортером энергетического угля из Казахстана является госкомпания Центрэнерго.