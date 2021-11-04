Росія заблокувала постачання вугілля з Казахстану в Україну
Вагони з енергетичним вугіллям не пропускає "Російська залізниця".
Про це повідомив у Telegram народний депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська Федерація зупинила транзит вугілля з Казахстану, що йшов в Україну. Усі відповідні постачання у листопаді заблоковано", - написав Герус.
Він зазначив, що технічне блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" - воно не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.
Герус уточнив, що обмеження діє лише щодо енергетичного вугілля. Коксове вугілля постачають як завжди.
Основним імпортером енергетичного вугілля з Казахстану є Держкомпанія Центренерго.
Топ коментарі
+91 Dust
показати весь коментар04.11.2021 19:01 Відповісти Посилання
+55 Scorpman Y
показати весь коментар04.11.2021 19:13 Відповісти Посилання
+37 Злий Грицько
показати весь коментар04.11.2021 19:00 Відповісти Посилання
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1.Тим самим, росія ще раз підтвердила на міжнародному рівні, що вона не спосатерігач, а учасник війни на Донбасі!
Тому потрібно було б ЗЄлі підняти інформаційну компанію зі зверненнями до урядів країн і міжнародних інституцій, з позовами в міжнародні суди що росія ЗАСТОСОВУЄ не лише газ, а й вугілля, як зброю!
2. Слід використати механізми СОТ ... про порушення росією правил торгівлі.
3. А основне, що не підлягає сумніву, це те що в Україні нині - окупаційна влада, яка СПЕЦІАЛЬНО не заготовила необхідні запаси енергетичного вугілля для ТЕС.
Самі ТЕС не перевела на технології спалювання бурого вугілля чи мазуту (бо вони в світі -вже років 100 ...давно не новина)
4. А саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще залишився... толерасти і мазохісти!
За 7 лет разрухи - нет там той добычи. Только на долгосрочной основе - кредиты и поставка оборудования, нарезка новых горизонтов, откачивание воды. И тогда, года через три.
тогда уж по деньгам и политически выгоднее из Пэнсильвании возить
Як Найвеличінший планував закінчити війну з московією:
"Нужно просто перестають стрелять!"
Як воно планує боротися з кризою?
"Надо просто перестать мерзнуть!"
А ви гадали - навіщо воно з сім'єю на госдачу переїхали?
Йому та його дітям там буде тепло!
А вам?
Угля нет, а Счет в офшорах растёт.
На восьмом году войны, государство у которого агрессор отобрал часть территории узнало, что тот же агрессор останавливает часть торговли с ним. И обиделось.
Это что шутка такая?
Я прямо представляю. 1942 год. Звонит Гитлер Сталину: "Зёма, ты чё мне перестал сталь поставлять? Я теперь не могу строить Пантеры и Тигры и отправлять их убивать твоих людей!"
олигархи там пусть разберутся кому сколько вагонов.
І в енергетичній сфері парашники захапали ласі шматки.
Якби хотілося вирішити проблему з вугіллям, то уже б вирішили.
Кстати не первый раз, но неисправимые дебилы упрямо продолжают иметь дело с Рашей.