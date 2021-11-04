Росія заблокувала постачання вугілля з Казахстану в Україну

Вагони з енергетичним вугіллям не пропускає "Російська залізниця".

Про це повідомив у Telegram народний депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація зупинила транзит вугілля з Казахстану, що йшов в Україну. Усі відповідні постачання у листопаді заблоковано", - написав Герус.

Він зазначив, що технічне блокування відбувається на рівні "Російської залізниці" - воно не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

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Герус уточнив, що обмеження діє лише щодо енергетичного вугілля. Коксове вугілля постачають як завжди.

Основним імпортером енергетичного вугілля з Казахстану є Держкомпанія Центренерго.