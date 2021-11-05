Украина спокойно пройдет отопительный сезон, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что Украина спокойно пройдёт отопительный сезон.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВР.

"Мы абсолютно уверены, что никаких отключений не будет, и мы спокойно пройдём этот отопительный сезон. Есть четкие планы, за счёт каких видов топлива, и как мы будем обеспечивать стабильную работу тепловой и атомной генераций", - отметил министр.

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В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "и газ, и тепло поставляются беспрерывно".

"Обеспечение газа невозможно остановить. Обеспечение тёплом находится в сфере местного самоуправления. Больше, чем в 97 процентах, где необходимо, начался отопительный сезон. Там, где температурные коэффициенты ещё позволяют не включать отдельных потребителей, органы местной власти принимают обоснованные решения", - подчеркнул он.