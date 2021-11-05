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Новости Отопительный сезон
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Украина спокойно пройдет отопительный сезон, - Галущенко

Украина спокойно пройдет отопительный сезон, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что Украина спокойно пройдёт отопительный сезон.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВР.

"Мы абсолютно уверены, что никаких отключений не будет, и мы спокойно пройдём этот отопительный сезон. Есть четкие планы, за счёт каких видов топлива, и как мы будем обеспечивать стабильную работу тепловой и атомной генераций", - отметил министр.

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В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "и газ, и тепло поставляются беспрерывно".

"Обеспечение газа невозможно остановить. Обеспечение тёплом находится в сфере местного самоуправления. Больше, чем в 97 процентах, где необходимо, начался отопительный сезон. Там, где температурные коэффициенты ещё позволяют не включать отдельных потребителей, органы местной власти принимают обоснованные решения", - подчеркнул он.

Автор: 

Газ (10239) уголь (1001) Галущенко Герман (262) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+3
А кто мне вчера счёт выставил один куб горячей воды 580 грн? Шоб вы сдохли!
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05.11.2021 11:34 Ответить
+3

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05.11.2021 11:47 Ответить
+2
да конечно пройдет... облгазы повысят стоимость транспортировки газа в пять-десять раз (и она станет дороже самого газа) - и они пройдут точно...
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05.11.2021 11:37 Ответить
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А кто мне вчера счёт выставил один куб горячей воды 580 грн? Шоб вы сдохли!
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05.11.2021 11:34 Ответить
СПОКІЙНО?
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05.11.2021 11:45 Ответить

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05.11.2021 11:47 Ответить
Хуженібудіт сказали лошари і обрали клоуна в президенти.
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05.11.2021 11:45 Ответить
росія не пускає вугілля з казахстану, білоруські прикордонники помилково перекусили не тільки дроти на кордоні, а й на ЛЕП...
чи має герман план Б... однако, вопрос
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05.11.2021 11:34 Ответить
уж полночь близится, а германа все нет,- як співалось у відомому шлягері
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05.11.2021 11:36 Ответить
Є план ZE.
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05.11.2021 11:49 Ответить
3 корабля плана!
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05.11.2021 21:09 Ответить
Одна рука не знает что делает вторая: сначала говорят что Украина на 100% готова к зиме, затем в в срочном порядке закупают аварийную электрику в Беларуси. Зебилы, вы там хотя бы договоритесь между собой!
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05.11.2021 11:35 Ответить
Ты просто не понимаешь - такой режим у зебилов называется "спокойное прохождение отопительного сезона".
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05.11.2021 11:58 Ответить
да конечно пройдет... облгазы повысят стоимость транспортировки газа в пять-десять раз (и она станет дороже самого газа) - и они пройдут точно...
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05.11.2021 11:37 Ответить
При Порошенке под такой медиашум гарантированно бы раза в полтора-два подняли бы с 1 ноября тарифы



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05.11.2021 11:44 Ответить
Який піздє ж , в Вінниці вже світло вимикають по 4 години в день.
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05.11.2021 11:49 Ответить
Це Грося фулюганить.
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05.11.2021 11:50 Ответить
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05.11.2021 11:51 Ответить
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05.11.2021 11:51 Ответить
А що з напругою у мережі? Ледь вівсянка зварилася😡
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05.11.2021 11:54 Ответить
Ну це для місцевого РЕСу скоріш питання. Але тенденція загрозлива якщо люди починають зігріватися електрикою.
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05.11.2021 12:01 Ответить
Та вже проходимо. Дуже успішно
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05.11.2021 12:20 Ответить
Замерзшие всегда спокойны.
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05.11.2021 13:03 Ответить
как б\у энергетик констатирую- худшей ситуации не было Н И К О Г Д А В 90х при веерных отключениях были запасы угля на складах -сегодня выгреблено Ф С Ё
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05.11.2021 13:15 Ответить
Шутка зашла!
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05.11.2021 13:41 Ответить
 
 