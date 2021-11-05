Прокладываем путь к цифровому "безвизу" с Евросоюзом, - Кулеба
Сотрудничество Украина-ЕС активно развивается. Украинская сторона заинтересована в цифровом "безвизе" с блоком.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Организацией регуляторов рынков электронных коммуникаций ЕС.
"Шаг за шагом мы прокладываем путь к цифровому "безвизу" Украина-ЕС. Мы успешно завершили техническое обновление соответствующего приложения к Соглашению об ассоциации", - отметил Кулеба.
Глава МИД добавил, что этот документ является дорожной картой для интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС.
"В этом будет полезным Совместный рабочий план по сотрудничеству в электронных доверительных услугах", - подчеркнул Кулеба.
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