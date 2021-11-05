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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Прокладываем путь к цифровому "безвизу" с Евросоюзом, - Кулеба

Прокладываем путь к цифровому

Сотрудничество Украина-ЕС активно развивается. Украинская сторона заинтересована в цифровом "безвизе" с блоком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Организацией регуляторов рынков электронных коммуникаций ЕС.

"Шаг за шагом мы прокладываем путь к цифровому "безвизу" Украина-ЕС. Мы успешно завершили техническое обновление соответствующего приложения к Соглашению об ассоциации", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что этот документ является дорожной картой для интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС.

"В этом будет полезным Совместный рабочий план по сотрудничеству в электронных доверительных услугах", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: 

безвизовый режим (1557) Евросоюз (17351) Кулеба Дмитрий (2880)


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Чиво? Хтото шото понял?
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05.11.2021 13:39 Ответить
Каже, що Дію треба поширити на весь ЄС.))
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05.11.2021 13:41 Ответить
Асфа́льт (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ἄσφαλτος «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0 горная смола »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-1 [1] , «асфальт»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82#cite_note-2 [2] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0 горная , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0 минеральная смола (историческое название - «иудейская смола»), представляющая чёрное или черно-бурое, сильно блестящее вещество, плавящееся при 100 °C, растворимое в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE терпентинном масле , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензине . Разновидность природного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC битума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82#cite_note-_2f7434a03beb7e96-3 [3] .

Асфальт применяется для устройства покрытий на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 автомобильных дорогах , как кровельный, гидро- и электроизоляционный материал, для приготовления замазок, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9 клеев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA лаков и другого. Асфальт наивысшего качества используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C живописи и при создании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F) литографий . Асфальт может быть природного и искусственного происхождения: в природном горном асфальте битума 60-75 %, в искусственном - 13-60 %. Часто асфальтом называют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD асфальтобетон - искусственный каменный материал, который получается в результате уплотнения асфальтобетонных смесей. Классический асфальтобетон состоит из щебня, песка, минерального порошка (филера) и битумного вяжущего (битум, полимерно-битумное вяжущее; ранее использовался https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C дёготь : в настоящее время не применяется).
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05.11.2021 13:43 Ответить
Безвіз на хліб не намажеш.
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05.11.2021 13:41 Ответить
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05.11.2021 13:49 Ответить
А пока что для чумных украинцев границы ЕС закрываются.
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05.11.2021 13:41 Ответить
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05.11.2021 13:42 Ответить
 
 