Россия создает энергетический кризис, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2", - Кулеба
Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2". Украинская газотранспортная система имеет примерно вдвое большую мощность свободного транзита, чем "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, текущий дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок.
"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2", - сказал глава МИД.
Кулеба заявил, что Украина готова к конструктивным консультациям с ЕС по сохранению украинского транзита и обеспечению европейской энергетической безопасности.
"Ярким примером стал недавний активный и смелый шаг Украины по предоставлению России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу. В то же время Украина не будет терпеть каких-либо попыток повредить ее роли стратегического партнера Европы по транзиту газа", - заявил он.
Кулеба отметил, что применение Третьего энергетического пакета на всех маршрутах поставок газа и поддержка существующих маршрутов является лучшим решением для европейских потребителей газа на основе принципов прозрачности и свободного рынка.
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Провальная стратегия Великобритании по возобновляемым источникам энергии является национальным позором. Критически низкая мощность ветра, почти весь вчерашний день, привела к чрезвычайно высоким ценам, при этом два оставшихся угольных агрегата в Drax предлагают экономию в размере 4000 фунтов стерлингов/МВтч, что почти в 100 раз превышает обычную оптовую цену до начала нынешнего кризиса, а многие другие генераторы на ископаемом топливе также спешат на помощь по ошеломляющим ценам.
Действительно, вчера, 3 ноября, был установлен новый рекорд по общей суточной стоимости балансировки электросети ГБ. Предыдущий рекорд в 38 миллионов фунтов стерлингов, в двадцать раз превышающий текущий среднесуточный показатель, был побит с разницей в 6 миллионов фунтов стерлингов, а новый рекорд составил 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
Причины легко определить по собственной диаграмме топливной смеси Системы трансмиссии, составленной Службой отчетов о балансировочном механизме. Мощность ветра, темно-синие полосы, была крайне низкой в течение большей части дня, как минимум, всего 1 ГВт, что составляет менее 5% от его мощности.
Ну тут даже сказать нечего…
Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда.
и сп 2 запустят в декабре и прочие ништяки
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!