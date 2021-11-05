Россия создает энергетический кризис, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2", - Кулеба

Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2". Украинская газотранспортная система имеет примерно вдвое большую мощность свободного транзита, чем "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, текущий дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок.

"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2", - сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что Украина готова к конструктивным консультациям с ЕС по сохранению украинского транзита и обеспечению европейской энергетической безопасности.

"Ярким примером стал недавний активный и смелый шаг Украины по предоставлению России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу. В то же время Украина не будет терпеть каких-либо попыток повредить ее роли стратегического партнера Европы по транзиту газа", - заявил он.

Кулеба отметил, что применение Третьего энергетического пакета на всех маршрутах поставок газа и поддержка существующих маршрутов является лучшим решением для европейских потребителей газа на основе принципов прозрачности и свободного рынка.

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