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Новости
2 023 19

Россия создает энергетический кризис, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2", - Кулеба

Россия создает энергетический кризис, чтобы оправдать запуск

Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2". Украинская газотранспортная система имеет примерно вдвое большую мощность свободного транзита, чем "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, текущий дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок.

"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2", - сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что Украина готова к конструктивным консультациям с ЕС по сохранению украинского транзита и обеспечению европейской энергетической безопасности.

"Ярким примером стал недавний активный и смелый шаг Украины по предоставлению России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу. В то же время Украина не будет терпеть каких-либо попыток повредить ее роли стратегического партнера Европы по транзиту газа", - заявил он.

Кулеба отметил, что применение Третьего энергетического пакета на всех маршрутах поставок газа и поддержка существующих маршрутов является лучшим решением для европейских потребителей газа на основе принципов прозрачности и свободного рынка.

Читайте: После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет, - Кулеба

Автор: 

россия (96472) Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
стесняюсь спросить Россия и Путин и СП №2 виновны в том что у нас во власти воры негодяи и откровенные сказочные идиоты не закупившие газ чуть ли не за даром летом.. не закупили угля с весны не сформировали запас кислорода для пандемии Ковид .. а сегодня закупаем свет у России и картофельного диктатора???7 уже чуть чуть и начнем в Москве просить квоты по газу.... или альтернатива все-украинский ХОЛОДОМОР....удобно то как всегда виноваты марсиане Путин но только не нынешняя сволочная дебельнуватая власть.... кстати шо то давно гундосик не гундосил в видосиках про досягнення в стиле- мы догнали и перегнали марсиан?????
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05.11.2021 13:47 Ответить
+2
Кулеба, стесняюсь спросить, а как это Европа не замерзла без руцкага газа во времена Второй Мировой Войны
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05.11.2021 13:33 Ответить
+1
да налейте уже в ту трубу морской воды-
и скажите что так и было
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05.11.2021 13:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да налейте уже в ту трубу морской воды-
и скажите что так и было
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05.11.2021 13:31 Ответить
Кулеба, стесняюсь спросить, а как это Европа не замерзла без руцкага газа во времена Второй Мировой Войны
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05.11.2021 13:33 Ответить
это шедевр-Кулеба гений...
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05.11.2021 13:33 Ответить
...и мыслитель...
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05.11.2021 13:34 Ответить
стесняюсь спросить Россия и Путин и СП №2 виновны в том что у нас во власти воры негодяи и откровенные сказочные идиоты не закупившие газ чуть ли не за даром летом.. не закупили угля с весны не сформировали запас кислорода для пандемии Ковид .. а сегодня закупаем свет у России и картофельного диктатора???7 уже чуть чуть и начнем в Москве просить квоты по газу.... или альтернатива все-украинский ХОЛОДОМОР....удобно то как всегда виноваты марсиане Путин но только не нынешняя сволочная дебельнуватая власть.... кстати шо то давно гундосик не гундосил в видосиках про досягнення в стиле- мы догнали и перегнали марсиан?????
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05.11.2021 13:47 Ответить
там воопщє-то про європейський ринок, а не українських придурків.
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05.11.2021 13:56 Ответить
Лет 30 назад я поспорил с Виталием Портниковым...РАБссия па любасу обсерется в Украине и нападет на нее...,не сегодня завтра или послезавтра...вопрос во времени...он тогда работал на Радио Свобода,а я на БиБиСи...,Портников проиграл... СРАНЬ Мавзолейная напала...
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05.11.2021 13:34 Ответить
Британия тем временем бьёт антирекорды.

https://www.netzerowatch.com/coal-keeps-lights-on-at-cop26-as-low-wind-strikes-again/

Провальная стратегия Великобритании по возобновляемым источникам энергии является национальным позором. Критически низкая мощность ветра, почти весь вчерашний день, привела к чрезвычайно высоким ценам, при этом два оставшихся угольных агрегата в Drax предлагают экономию в размере 4000 фунтов стерлингов/МВтч, что почти в 100 раз превышает обычную оптовую цену до начала нынешнего кризиса, а многие другие генераторы на ископаемом топливе также спешат на помощь по ошеломляющим ценам.

Действительно, вчера, 3 ноября, был установлен новый рекорд по общей суточной стоимости балансировки электросети ГБ. Предыдущий рекорд в 38 миллионов фунтов стерлингов, в двадцать раз превышающий текущий среднесуточный показатель, был побит с разницей в 6 миллионов фунтов стерлингов, а новый рекорд составил 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

Причины легко определить по собственной диаграмме топливной смеси Системы трансмиссии, составленной Службой отчетов о балансировочном механизме. Мощность ветра, темно-синие полосы, была крайне низкой в течение большей части дня, как минимум, всего 1 ГВт, что составляет менее 5% от его мощности.
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05.11.2021 13:36 Ответить
СП-2 не заработает никогда! От слова совсем.
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05.11.2021 13:43 Ответить
Вы не правы...надо как можно быстрее запустить Северное Дерьмо-2...это типа браццкий договоро МОЛОТОВ-Риббентроп...а дальше полный разром Красной сраной армии Мудака Джугашвили...
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05.11.2021 13:40 Ответить
На трассе Газопровода мимо Украины в Венгрию произошел взрыв и пожар... Крысы Мавзолейные вы даже депилы...
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05.11.2021 13:45 Ответить
це віне Ще з Меркель зробив!
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05.11.2021 13:55 Ответить
Енергетический кризис в Европе создали два немецко- рашистских подельника-"трупин" и "шмеркель"
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05.11.2021 13:59 Ответить
Ярким примером стал недавний активный и смелый шаг Украины по предоставлению России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу Источник:

Ну тут даже сказать нечего…
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05.11.2021 14:40 Ответить
Капитан-очевидность...
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05.11.2021 15:49 Ответить
да за газ по тем дешевым ценам что европа получила на договорах они вот и подарили пукину

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда.
и сп 2 запустят в декабре и прочие ништяки
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05.11.2021 15:50 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2021 22:45 Ответить
 
 