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Новини
2 023 19

Росія створює енергетичну кризу, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба

Росія створює енергетичну кризу, щоб виправдати запуск

Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск Північного потоку-2. Українська газотранспортна система має приблизно вдвічі більшу потужність вільного транзиту, ніж "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, поточний дефіцит газу на європейському ринку свідчить про те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових поставок.

"Давайте називати речі своїми іменами. Росія обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку-2", - сказав він.

Кулеба заявив, що Україна готова до конструктивних консультацій з ЄС щодо збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифікація "Північного потоку – 2": Регулятор Польщі вказав на ризики зловживань з боку "Газпрому"

"Яскравим прикладом став нещодавній активний і сміливий крок України щодо надання Росії 50% знижки на транспортування додаткових обсягів газу до Європи. У той же час Україна не буде терпіти будь-яких спроб зашкодити її ролі стратегічного партнера Європи з транзиту газу", - заявив він.

Кулеба зазначив, що застосування Третього енергетичного пакету на всіх маршрутах постачання газу та підтримка існуючих маршрутів є найкращим рішенням для європейських споживачів газу на основі принципів прозорості та вільного ринку.

Автор: 

росія (66520) Північний потік (2476) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
стесняюсь спросить Россия и Путин и СП №2 виновны в том что у нас во власти воры негодяи и откровенные сказочные идиоты не закупившие газ чуть ли не за даром летом.. не закупили угля с весны не сформировали запас кислорода для пандемии Ковид .. а сегодня закупаем свет у России и картофельного диктатора???7 уже чуть чуть и начнем в Москве просить квоты по газу.... или альтернатива все-украинский ХОЛОДОМОР....удобно то как всегда виноваты марсиане Путин но только не нынешняя сволочная дебельнуватая власть.... кстати шо то давно гундосик не гундосил в видосиках про досягнення в стиле- мы догнали и перегнали марсиан?????
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05.11.2021 13:47 Відповісти
+2
Кулеба, стесняюсь спросить, а как это Европа не замерзла без руцкага газа во времена Второй Мировой Войны
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05.11.2021 13:33 Відповісти
+1
да налейте уже в ту трубу морской воды-
и скажите что так и было
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05.11.2021 13:31 Відповісти
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да налейте уже в ту трубу морской воды-
и скажите что так и было
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05.11.2021 13:31 Відповісти
Кулеба, стесняюсь спросить, а как это Европа не замерзла без руцкага газа во времена Второй Мировой Войны
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05.11.2021 13:33 Відповісти
это шедевр-Кулеба гений...
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05.11.2021 13:33 Відповісти
...и мыслитель...
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05.11.2021 13:34 Відповісти
стесняюсь спросить Россия и Путин и СП №2 виновны в том что у нас во власти воры негодяи и откровенные сказочные идиоты не закупившие газ чуть ли не за даром летом.. не закупили угля с весны не сформировали запас кислорода для пандемии Ковид .. а сегодня закупаем свет у России и картофельного диктатора???7 уже чуть чуть и начнем в Москве просить квоты по газу.... или альтернатива все-украинский ХОЛОДОМОР....удобно то как всегда виноваты марсиане Путин но только не нынешняя сволочная дебельнуватая власть.... кстати шо то давно гундосик не гундосил в видосиках про досягнення в стиле- мы догнали и перегнали марсиан?????
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05.11.2021 13:47 Відповісти
там воопщє-то про європейський ринок, а не українських придурків.
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05.11.2021 13:56 Відповісти
Лет 30 назад я поспорил с Виталием Портниковым...РАБссия па любасу обсерется в Украине и нападет на нее...,не сегодня завтра или послезавтра...вопрос во времени...он тогда работал на Радио Свобода,а я на БиБиСи...,Портников проиграл... СРАНЬ Мавзолейная напала...
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05.11.2021 13:34 Відповісти
Британия тем временем бьёт антирекорды.

https://www.netzerowatch.com/coal-keeps-lights-on-at-cop26-as-low-wind-strikes-again/

Провальная стратегия Великобритании по возобновляемым источникам энергии является национальным позором. Критически низкая мощность ветра, почти весь вчерашний день, привела к чрезвычайно высоким ценам, при этом два оставшихся угольных агрегата в Drax предлагают экономию в размере 4000 фунтов стерлингов/МВтч, что почти в 100 раз превышает обычную оптовую цену до начала нынешнего кризиса, а многие другие генераторы на ископаемом топливе также спешат на помощь по ошеломляющим ценам.

Действительно, вчера, 3 ноября, был установлен новый рекорд по общей суточной стоимости балансировки электросети ГБ. Предыдущий рекорд в 38 миллионов фунтов стерлингов, в двадцать раз превышающий текущий среднесуточный показатель, был побит с разницей в 6 миллионов фунтов стерлингов, а новый рекорд составил 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

Причины легко определить по собственной диаграмме топливной смеси Системы трансмиссии, составленной Службой отчетов о балансировочном механизме. Мощность ветра, темно-синие полосы, была крайне низкой в течение большей части дня, как минимум, всего 1 ГВт, что составляет менее 5% от его мощности.
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05.11.2021 13:36 Відповісти
СП-2 не заработает никогда! От слова совсем.
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05.11.2021 13:43 Відповісти
Вы не правы...надо как можно быстрее запустить Северное Дерьмо-2...это типа браццкий договоро МОЛОТОВ-Риббентроп...а дальше полный разром Красной сраной армии Мудака Джугашвили...
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05.11.2021 13:40 Відповісти
На трассе Газопровода мимо Украины в Венгрию произошел взрыв и пожар... Крысы Мавзолейные вы даже депилы...
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05.11.2021 13:45 Відповісти
це віне Ще з Меркель зробив!
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05.11.2021 13:55 Відповісти
Енергетический кризис в Европе создали два немецко- рашистских подельника-"трупин" и "шмеркель"
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05.11.2021 13:59 Відповісти
Ярким примером стал недавний активный и смелый шаг Украины по предоставлению России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу Источник:

Ну тут даже сказать нечего…
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05.11.2021 14:40 Відповісти
Капитан-очевидность...
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05.11.2021 15:49 Відповісти
да за газ по тем дешевым ценам что европа получила на договорах они вот и подарили пукину

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда.
и сп 2 запустят в декабре и прочие ништяки
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05.11.2021 15:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2021 22:45 Відповісти
 
 