Росія створює енергетичну кризу, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба
Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск Північного потоку-2. Українська газотранспортна система має приблизно вдвічі більшу потужність вільного транзиту, ніж "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, поточний дефіцит газу на європейському ринку свідчить про те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових поставок.
"Давайте називати речі своїми іменами. Росія обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку-2", - сказав він.
Кулеба заявив, що Україна готова до конструктивних консультацій з ЄС щодо збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.
"Яскравим прикладом став нещодавній активний і сміливий крок України щодо надання Росії 50% знижки на транспортування додаткових обсягів газу до Європи. У той же час Україна не буде терпіти будь-яких спроб зашкодити її ролі стратегічного партнера Європи з транзиту газу", - заявив він.
Кулеба зазначив, що застосування Третього енергетичного пакету на всіх маршрутах постачання газу та підтримка існуючих маршрутів є найкращим рішенням для європейських споживачів газу на основі принципів прозорості та вільного ринку.
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Провальная стратегия Великобритании по возобновляемым источникам энергии является национальным позором. Критически низкая мощность ветра, почти весь вчерашний день, привела к чрезвычайно высоким ценам, при этом два оставшихся угольных агрегата в Drax предлагают экономию в размере 4000 фунтов стерлингов/МВтч, что почти в 100 раз превышает обычную оптовую цену до начала нынешнего кризиса, а многие другие генераторы на ископаемом топливе также спешат на помощь по ошеломляющим ценам.
Действительно, вчера, 3 ноября, был установлен новый рекорд по общей суточной стоимости балансировки электросети ГБ. Предыдущий рекорд в 38 миллионов фунтов стерлингов, в двадцать раз превышающий текущий среднесуточный показатель, был побит с разницей в 6 миллионов фунтов стерлингов, а новый рекорд составил 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
Причины легко определить по собственной диаграмме топливной смеси Системы трансмиссии, составленной Службой отчетов о балансировочном механизме. Мощность ветра, темно-синие полосы, была крайне низкой в течение большей части дня, как минимум, всего 1 ГВт, что составляет менее 5% от его мощности.
Ну тут даже сказать нечего…
Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда.
и сп 2 запустят в декабре и прочие ништяки
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!