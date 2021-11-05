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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму максимальная с начала пандемии заболеваемость COVID-19

В оккупированном Крыму максимальная с начала пандемии заболеваемость COVID-19

В оккупированном Крыму в течение нескольких дней обновляется ежедневный максимум по заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 764 случая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крыму за минувшие сутки выявлено 764 случая коронавирусной инфекции, что выше показателей суточной заболеваемости, опубликованных накануне, и является максимальным количеством за все время пандемии", - говорится в сообщении со ссылкой на так называемый минздрав Крыма.

Согласно данным оккупационного ведомства, ежедневный максимум по заболеваемости коронавирусной инфекцией обновляется несколько дней подряд. Накануне в Крыму было зафиксировано 752 случая заражения COVID-19 и 18 летальных случаев. За последние сутки от коронавируса скончались 19 пациентов.

В оккупированном Крыму с начала пандемии было выявлено 100 485 больных, у которых был диагностирован COVID-19, всего скончались 3 086 человек.

Как сообщалось, данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Как считают правозащитники, статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Автор: 

Крым (26360) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Можно смело множить на 3
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05.11.2021 16:29
+1
На жаль, на 100 тисяч населення в рази три менше ніж у нас.
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05.11.2021 16:44
+1
Они её еще облизывают - эффект 100%.
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05.11.2021 17:20
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Можно смело множить на 3
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05.11.2021 16:29 Ответить
Или делить. Москалям веры нет.
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05.11.2021 16:32 Ответить
На жаль, на 100 тисяч населення в рази три менше ніж у нас.
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05.11.2021 16:44 Ответить
Англия заявила что в мире на самом деле уже 17 миллионов умерших от коронавируса, так как рашка на протяжении вей пандемии в разы занижала и занижает свои показатели смертности.. .
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05.11.2021 16:59 Ответить
Татары должны активнее подключать к своей борьбе всех мусульман из других стран. Время пришло.
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05.11.2021 16:31 Ответить
Рассказываю как можно быстро излечится. Берёте икону с изображением ***** и начинаете все дружно молится на него, при этом желательно стать на колени и коронавирус как рукой снимет
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05.11.2021 16:57 Ответить
Они её еще облизывают - эффект 100%.
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05.11.2021 17:20 Ответить
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05.11.2021 18:41 Ответить
Путин крымчан не бережет...Неужели нельзя кинуть все силы МО всей России и спасти бедных крымчан???
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05.11.2021 20:32 Ответить
 
 