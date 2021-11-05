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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму – максимальна з початку пандемії захворюваність на COVID-19

В окупованому Криму – максимальна з початку пандемії захворюваність на COVID-19

В окупованому Криму протягом кількох днів оновлюється щоденний максимум із захворюваності на коронавірусну інфекцію, за останню добу зафіксовано 764 випадки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Криму за минулу добу виявлені 764 випадки коронавірусної інфекції, що вище за показники добової захворюваності, опубліковані напередодні, і є максимальною кількістю за весь час пандемії", - йдеться у повідомленні з посиланням на так зване МОЗ Криму.

За даними окупаційного відомства, щоденний максимум із захворюваності на коронавірусну інфекцію оновлюється кілька днів поспіль. Напередодні у Криму було зафіксовано 752 випадки зараження COVID-19 та 18 летальних випадків. За останню добу від коронавірусу померли 19 пацієнтів.

У Криму з початку пандемії були виявлені 100485 хворих, у яких було діагностовано COVID-19, всього померли 3086 осіб.

Як повідомлялося, дані окупаційної влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Як вважають правозахисники, статистика щодо захворюваності та смертності від коронавірусу суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у лавах російських військових та спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51,5 тис. ліжок із киснем нині зайнято пацієнтами з COVID-19, - Ляшко

Автор: 

Крим (14203) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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05.11.2021 16:29 Відповісти
+1
На жаль, на 100 тисяч населення в рази три менше ніж у нас.
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05.11.2021 16:44 Відповісти
+1
Они её еще облизывают - эффект 100%.
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05.11.2021 17:20 Відповісти
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05.11.2021 16:29 Відповісти
Или делить. Москалям веры нет.
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05.11.2021 16:32 Відповісти
На жаль, на 100 тисяч населення в рази три менше ніж у нас.
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05.11.2021 16:44 Відповісти
Англия заявила что в мире на самом деле уже 17 миллионов умерших от коронавируса, так как рашка на протяжении вей пандемии в разы занижала и занижает свои показатели смертности.. .
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05.11.2021 16:59 Відповісти
Татары должны активнее подключать к своей борьбе всех мусульман из других стран. Время пришло.
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05.11.2021 16:31 Відповісти
Рассказываю как можно быстро излечится. Берёте икону с изображением ***** и начинаете все дружно молится на него, при этом желательно стать на колени и коронавирус как рукой снимет
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05.11.2021 16:57 Відповісти
Они её еще облизывают - эффект 100%.
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05.11.2021 17:20 Відповісти
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05.11.2021 18:41 Відповісти
Путин крымчан не бережет...Неужели нельзя кинуть все силы МО всей России и спасти бедных крымчан???
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05.11.2021 20:32 Відповісти
 
 