В окупованому Криму – максимальна з початку пандемії захворюваність на COVID-19

В окупованому Криму протягом кількох днів оновлюється щоденний максимум із захворюваності на коронавірусну інфекцію, за останню добу зафіксовано 764 випадки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Криму за минулу добу виявлені 764 випадки коронавірусної інфекції, що вище за показники добової захворюваності, опубліковані напередодні, і є максимальною кількістю за весь час пандемії", - йдеться у повідомленні з посиланням на так зване МОЗ Криму.

За даними окупаційного відомства, щоденний максимум із захворюваності на коронавірусну інфекцію оновлюється кілька днів поспіль. Напередодні у Криму було зафіксовано 752 випадки зараження COVID-19 та 18 летальних випадків. За останню добу від коронавірусу померли 19 пацієнтів.

У Криму з початку пандемії були виявлені 100485 хворих, у яких було діагностовано COVID-19, всього померли 3086 осіб.

Як повідомлялося, дані окупаційної влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Як вважають правозахисники, статистика щодо захворюваності та смертності від коронавірусу суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у лавах російських військових та спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51,5 тис. ліжок із киснем нині зайнято пацієнтами з COVID-19, - Ляшко