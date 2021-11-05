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Новини Коронавірус і карантин
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51,5 тис. ліжок із киснем нині зайнято пацієнтами з COVID-19, - Ляшко

51,5 тис. ліжок із киснем нині зайнято пацієнтами з COVID-19, - Ляшко

МОЗ України протягом тижня додало для пацієнтів із COVID-19 ще 857 ліжок у п'яти лікарнях, минулого тижня "ковідний фонд" було збільшено на 4755 ліжок у 41 лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на великі цифри кількості випадків COVID-19 протягом останнього календарного тижня для лікування COVID-19 виділено ще 857 ліжок у п'яти лікарнях. Минулого тижня ми додали 4755 ліжок у 41 лікарні", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

Ляшко повідомив, що ліжковий фонд для пацієнтів із COVID-19 уже становить понад 70 тис. ліжок із киснем.

За словами Ляшка, 51,598 тис. ліжок із киснем (69%) наразі зайняті пацієнтами, проте реальна зайнятість ліжок із киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, становить 57%.

"Ситуація нерівномірна: у 48 із 520 ковідних лікарень (близько 9%) ліжка зайняті на 100%, а у 233 (близько 45% ковідних лікарень) ліжка з киснем зайняті більш ніж на 75%. Решта 55% закладів залишаються без критичного навантаження", - сказав він.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 696 осіб, зафіксовано 26 488 нових випадків зараження, 13 281 особа одужала

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Антиваксерам все условия, а они продолжают верещать, что им прищемляют
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05.11.2021 10:28 Відповісти
И кому мне верить:
Министру, который с экранов ТВ вещает о "кораблях бороздящих просторы Большого Театра",
или мед-брату в реанимации, который просто говорит: "кислород - ВСЁ..."
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05.11.2021 10:52 Відповісти
судя по сообщениям завбольницы из Николаева и тамошним событиям - не все так однозначно...
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05.11.2021 11:19 Відповісти
 
 