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Новости Силовики
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Зеленский уволил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Куксу

Зеленский уволил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Куксу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Куксы с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Кукса был назначен на должность главы Департамента защиты национальной государственности (т.н. департамент "Т") в январе 2021 года.

Автор: 

Зеленский (20185) кадры (611) правоохранительные органы (2967) СБУ (19840) силовики (2797) Александр Кукса (3)


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Топ комментарии
+3
мотивы ? Ідіть у с... у
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05.11.2021 18:27
+2
голые слова - уволить... интересно, какие были для этого мотивы?
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05.11.2021 18:15
+2
Шапіто триває))) мабуть передоз у найвеличнішого)
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05.11.2021 18:20
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голые слова - уволить... интересно, какие были для этого мотивы?
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05.11.2021 18:15 Ответить
Мотив був приблизно такий: та - тататата-та-тататата...
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05.11.2021 18:20 Ответить
мотивы ? Ідіть у с... у
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05.11.2021 18:27 Ответить
Шапіто триває))) мабуть передоз у найвеличнішого)
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05.11.2021 18:20 Ответить
Как всегда без объяснений и мотивации. Когда уже это абсурд закончится?
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05.11.2021 18:23 Ответить
А може той Кукса йому теж факєла, як Лєрос показав?! Наркоша обідівся...
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05.11.2021 18:38 Ответить
Был бы человеком - застрелился бы.
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05.11.2021 18:40 Ответить
Ене-бене-раба, вінтер-квінтер-жаба! 😊 Ось така гра у недоросля.
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05.11.2021 19:05 Ответить
как жы ж так... видимо, знал компромат на величайшего зеленьськава... ну да, типа бобкова... мацкуа...
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05.11.2021 19:48 Ответить
сам будет защищать..
как "вагнеровцев""
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05.11.2021 20:28 Ответить
Апять "аблом" в кадрах?
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05.11.2021 23:48 Ответить
 
 