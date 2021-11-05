Зеленський звільнив голову Департаменту захисту національної державності СБУ Куксу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення Олександра Кукси з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - сказано в указі.

Куксу було призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності (т.зв. департамент "Т") у січні 2021 року.

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