Зеленський звільнив голову Департаменту захисту національної державності СБУ Куксу
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення Олександра Кукси з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - сказано в указі.
Куксу було призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності (т.зв. департамент "Т") у січні 2021 року.
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