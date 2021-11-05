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Новини Силовики
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Зеленський звільнив голову Департаменту захисту національної державності СБУ Куксу

Зеленський звільнив голову Департаменту захисту національної державності СБУ Куксу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення Олександра Кукси з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - сказано в указі.

Куксу було призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності (т.зв. департамент "Т") у січні 2021 року.

Читайте також: Департамент захисту державності в СБУ очолив Кукса, який у 2014 знав про плани силовиків зачистити Майдан, - адвокати

Автор: 

Зеленський (23642) кадри (309) Правоохоронні органи (2705) СБУ (12758) силовики (2512) Олександр Кукса (3)


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Топ коментарі
+3
мотивы ? Ідіть у с... у
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05.11.2021 18:27
+2
голые слова - уволить... интересно, какие были для этого мотивы?
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05.11.2021 18:15
+2
Шапіто триває))) мабуть передоз у найвеличнішого)
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05.11.2021 18:20
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голые слова - уволить... интересно, какие были для этого мотивы?
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05.11.2021 18:15 Відповісти
Мотив був приблизно такий: та - тататата-та-тататата...
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05.11.2021 18:20 Відповісти
мотивы ? Ідіть у с... у
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05.11.2021 18:27 Відповісти
Шапіто триває))) мабуть передоз у найвеличнішого)
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05.11.2021 18:20 Відповісти
Как всегда без объяснений и мотивации. Когда уже это абсурд закончится?
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05.11.2021 18:23 Відповісти
А може той Кукса йому теж факєла, як Лєрос показав?! Наркоша обідівся...
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05.11.2021 18:38 Відповісти
Был бы человеком - застрелился бы.
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05.11.2021 18:40 Відповісти
Ене-бене-раба, вінтер-квінтер-жаба! 😊 Ось така гра у недоросля.
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05.11.2021 19:05 Відповісти
как жы ж так... видимо, знал компромат на величайшего зеленьськава... ну да, типа бобкова... мацкуа...
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05.11.2021 19:48 Відповісти
сам будет защищать..
как "вагнеровцев""
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05.11.2021 20:28 Відповісти
Апять "аблом" в кадрах?
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05.11.2021 23:48 Відповісти
 
 