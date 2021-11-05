РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости
3 475 8

12-летний мальчик потерялся в горах Ивано-Франковщины, - ГСЧС

12-летний мальчик потерялся в горах Ивано-Франковщины, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области ищут 12-летнего мальчика, который заблудился в горах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 5 ноября.
Спасатели получили сообщение о пропаже ребенка в 15.30.

"Поступило сообщение, что во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров Ворохтянской территориальной общины отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя. Около 14.00 мальчик побежал вперед и отбился от своих родителей", – говорится в сообщении.

Около 16.55 ребенок дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова.

"Он сообщил, что слева от него протекает поток, а также сбросил координаты. В этом направлении уже двигается поисково-спасательная группа", – проинформировали в ГСЧС.

В 18.38 час. спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка, состояние удовлетворительное, его сопровождают к родителям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

горы (102) ГСЧС (4941) Ивано-Франковская область (915)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У тупых родителей - умный ребенок.
Парадокс.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:08 Ответить
Дітям в школі потрібно в навчальні програми включити уроки виживання в екстремальній ситуації, якщо цього поки немає. Я просто не володію інформацією по цьому питанню. Може якраз цього малого саме в школі навчили як виживати.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:22 Ответить
Бабла на дорогие смарфоны детям есть---а установить геолокацию ни в зуб ногой, не в жопу пальцем!
показать весь комментарий
05.11.2021 19:30 Ответить
Нормально! Так и должно быть! Выросло поколение безответственных людей, безразличных граждан, бестолковых граждан и случайно они становятся типа родителями! Потом их дети погибают на стройках, на дорогах, убиваются маньяками! Наказывать надо родителей...
показать весь комментарий
05.11.2021 20:01 Ответить
Твоей дочери сейчас четырнадцать. А ты её научил, вот так же с пользой для жизни своим смартфоном пользоваться? Реальная жизнь, это не на эмоциях, скучать по папе и твой халат нюхать.
показать весь комментарий
05.11.2021 22:12 Ответить
-"В тайзі геологами був знайдений "Мауглі", якого виховала зграя дятлів. Через годину малий задовбав всю експедицію."(с)
показать весь комментарий
05.11.2021 20:58 Ответить
Надеюсь найдется мальчишка. Родителей нечего винить , мальчики в таком возрасте активные и могут сбежать, чем то заинтересоваться.
показать весь комментарий
05.11.2021 22:00 Ответить
Так нашли уже. Читай до конца внимательней.
показать весь комментарий
05.11.2021 22:14 Ответить
 
 