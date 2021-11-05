12-летний мальчик потерялся в горах Ивано-Франковщины, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области ищут 12-летнего мальчика, который заблудился в горах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 5 ноября.

Спасатели получили сообщение о пропаже ребенка в 15.30.



"Поступило сообщение, что во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров Ворохтянской территориальной общины отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя. Около 14.00 мальчик побежал вперед и отбился от своих родителей", – говорится в сообщении.



Около 16.55 ребенок дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова.



"Он сообщил, что слева от него протекает поток, а также сбросил координаты. В этом направлении уже двигается поисково-спасательная группа", – проинформировали в ГСЧС.

В 18.38 час. спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка, состояние удовлетворительное, его сопровождают к родителям.

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