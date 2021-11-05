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12-річний хлопчик загубився у горах Івано-Франківщини, - ДСНС

12-річний хлопчик загубився у горах Івано-Франківщини, - ДСНС

На Івано-Франківщині шукають 12-річного хлопчика, який заблукав у горах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 5 листопада.

Рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини о 15:30.

"Надійшло повідомлення, що під час сходження з гори Хом'як поблизу села Татарів Ворохтянської територіальної громади відстав від батьків 12-річний хлопчик, який із сім'єю приїхав на відпочинок у село Микуличин з Маріуполя. Близько 14.00 хлопчик побіг уперед і відбився від своїх батьків", - сказано в повідомленні.

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Близько 16:55 дитина додзвонилася рятувальникам, набравши номер екстреного виклику.

"Він повідомив, що ліворуч від нього протікає потік, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухається пошуково-рятувальна група", – поінформували у ДСНС.

О 18.38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопчика, що заблукав, стан задовільний, його супроводжують до батьків.

Автор: 

гори (83) ДСНС (5080) Івано-Франківська область (944)


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У тупых родителей - умный ребенок.
Парадокс.
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05.11.2021 19:08 Відповісти
Дітям в школі потрібно в навчальні програми включити уроки виживання в екстремальній ситуації, якщо цього поки немає. Я просто не володію інформацією по цьому питанню. Може якраз цього малого саме в школі навчили як виживати.
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05.11.2021 19:22 Відповісти
Бабла на дорогие смарфоны детям есть---а установить геолокацию ни в зуб ногой, не в жопу пальцем!
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05.11.2021 19:30 Відповісти
Нормально! Так и должно быть! Выросло поколение безответственных людей, безразличных граждан, бестолковых граждан и случайно они становятся типа родителями! Потом их дети погибают на стройках, на дорогах, убиваются маньяками! Наказывать надо родителей...
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05.11.2021 20:01 Відповісти
Твоей дочери сейчас четырнадцать. А ты её научил, вот так же с пользой для жизни своим смартфоном пользоваться? Реальная жизнь, это не на эмоциях, скучать по папе и твой халат нюхать.
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05.11.2021 22:12 Відповісти
-"В тайзі геологами був знайдений "Мауглі", якого виховала зграя дятлів. Через годину малий задовбав всю експедицію."(с)
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05.11.2021 20:58 Відповісти
Надеюсь найдется мальчишка. Родителей нечего винить , мальчики в таком возрасте активные и могут сбежать, чем то заинтересоваться.
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05.11.2021 22:00 Відповісти
Так нашли уже. Читай до конца внимательней.
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05.11.2021 22:14 Відповісти
 
 