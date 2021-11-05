12-річний хлопчик загубився у горах Івано-Франківщини, - ДСНС
На Івано-Франківщині шукають 12-річного хлопчика, який заблукав у горах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 5 листопада.
Рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини о 15:30.
"Надійшло повідомлення, що під час сходження з гори Хом'як поблизу села Татарів Ворохтянської територіальної громади відстав від батьків 12-річний хлопчик, який із сім'єю приїхав на відпочинок у село Микуличин з Маріуполя. Близько 14.00 хлопчик побіг уперед і відбився від своїх батьків", - сказано в повідомленні.
Близько 16:55 дитина додзвонилася рятувальникам, набравши номер екстреного виклику.
"Він повідомив, що ліворуч від нього протікає потік, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухається пошуково-рятувальна група", – поінформували у ДСНС.
О 18.38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопчика, що заблукав, стан задовільний, його супроводжують до батьків.
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