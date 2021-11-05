Экс-начальнику налоговой милиции Головачу отменили 5 лет заключения

Киевский апелляционный суд отменил тюремный приговор бывшему первому заместителю главы Налоговой службы, начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, который занимал этот пост во времена Виктора Януковича.

Об этом со ссылкой на решение суда от 18 октября сообщает "Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.

Судьи решили, что признание вины со стороны Головача не было добровольным, а тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос оказывал на него давление. Также коллегия судей пришла к выводу, что первая инстанция не имела правовых оснований, чтобы утверждать соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым.

Кроме этого, суд признал давлением арест имущества родственников Головача. Матиос в 2016 году утверждал, что через счета Головача и его родственников прошло около 1,6 миллиарда гривен.

Головач работал в налоговой с 2010 по 2014 год. Задержали его в августе 2016 года.

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