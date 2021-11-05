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Экс-начальнику налоговой милиции Головачу отменили 5 лет заключения

Экс-начальнику налоговой милиции Головачу отменили 5 лет заключения

Киевский апелляционный суд отменил тюремный приговор бывшему первому заместителю главы Налоговой службы, начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, который занимал этот пост во времена Виктора Януковича.

Об этом со ссылкой на решение суда от 18 октября сообщает "Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.

Судьи решили, что признание вины со стороны Головача не было добровольным, а тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос оказывал на него давление. Также коллегия судей пришла к выводу, что первая инстанция не имела правовых оснований, чтобы утверждать соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым.

Кроме этого, суд признал давлением арест имущества родственников Головача. Матиос в 2016 году утверждал, что через счета Головача и его родственников прошло около 1,6 миллиарда гривен.

Головач работал в налоговой с 2010 по 2014 год. Задержали его в августе 2016 года.

Смотрите: "Это бюджет украинского райцентра", - за 3 года на счетах экс-главы налоговой милиции Головача и его семьи проведено финопераций на $61 млн. ВИДЕО

Автор: 

апелляция (628) Головач (8)


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Топ комментарии
+14
Ну, ч вижу нового члена СН
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05.11.2021 20:33
+13
Вот так то. Судова реформа в дії.
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05.11.2021 20:33
+10
Зебобики заплатят ему компенсацию за 1,6млрд.
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05.11.2021 20:35
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Ну, ч вижу нового члена СН
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05.11.2021 20:33 Ответить
Вот так то. Судова реформа в дії.
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05.11.2021 20:33 Ответить
Яка з?
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05.11.2021 20:45 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет.Наша правоохранительная система давно сгнила на корню...
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05.11.2021 20:33 Ответить
Скоро ждем в новом кресле на новой должности. бл*****. Каждой власти нужны замараные люди которые знают что и куда, и которые будут как верные собачки служить потому что в столе на них лежит дело которое можно поднять в любой момент.
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05.11.2021 20:34 Ответить
в Китае после расстрела у тебя одна "должность" покойника... пора бы в Украине реально перенимать опыт такой Китая а кто там орал про то что им Слугам нравиться все в Китае?????
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05.11.2021 21:36 Ответить
Зебобики заплатят ему компенсацию за 1,6млрд.
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05.11.2021 20:35 Ответить
привіт!

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05.11.2021 20:39 Ответить
Яка розумна киця.
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06.11.2021 00:01 Ответить
Выпускают зебилы, а виноват опять Порошенко
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05.11.2021 20:39 Ответить
Я не понял так он сидел или нет? Или опять домашний арест без Права переписки, без бухла и баб?
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05.11.2021 20:38 Ответить
Портнов, татаров, люстровані стають при владі, а що ви хотіли від Зе?
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05.11.2021 20:39 Ответить
ну вот очередная партия судей решила подзаработать, и ждемс очередных чудо бизнесменов "успещных" бабушек, дедушек мам , пап и т.д. нувообщем близких родственников судей.. судьи - вы ублюдки!
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05.11.2021 20:40 Ответить
І знову той апеляційний київський суд!!!!!!!!!!!! Коли його вже розгонять???????!!!!!!!!
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05.11.2021 20:42 Ответить
его не разгонять треба а розтрілять !
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05.11.2021 21:00 Ответить
Теперь ему одна дорога - в ЗЭкоманду!😁
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05.11.2021 20:44 Ответить
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05.11.2021 21:02 Ответить
Ну шо, прийшла зебільна влада і бариги з ними пАрЄшалі...
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05.11.2021 20:48 Ответить
Рафик совсем невиновник был...
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05.11.2021 20:50 Ответить
він із системи - а система своїх не здае....
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05.11.2021 20:51 Ответить
Здає аж бігом. Питання ціни.
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06.11.2021 01:04 Ответить
як показало 30-ть років - практично ні ...просто віджимають один у одного по-черзі...- а так щоб реально на повну котушку із кофіскатом ....
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09.11.2021 14:33 Ответить
"Вор у вора дубинку украл". У нас не має жодного заробленого статку і зробленого власною працею бізнесу. Тому легко "годуються" і "столуються" сьогодні "тут" а завтра "там" і дуже легко відмовляються від хапнутого вчора для того щоб хапнути сьогодні. І всі нічого не вкладають, а просто знімають прибуток доти доки підприємство не розвалюється від старості...
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09.11.2021 17:04 Ответить
оменяльщика срочно на бывшую нару Головача ! С конфискацией всего и особенно Головачевского вознаграждения !
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05.11.2021 20:58 Ответить
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05.11.2021 21:05 Ответить
Система работы чиновников а Украине проста. Воруй и переводи деньги в оффшор. Когда хлопнут, откупайся. Никого не интересуюет наказать, интересует получить откат. Вот почему нужно при возможности отсюда уезжать.
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05.11.2021 21:17 Ответить
"Честнейший человек" ... немедленно компенсировать зарплату физический и моральный ущерб из счетов народных денег.
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05.11.2021 21:21 Ответить
Так ведь оно именно так и будет.
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05.11.2021 21:33 Ответить
Правильно. Украл миллиарды - свободен, а защищал государство и жизнью рисковал - тюрьма (о Павловском).
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05.11.2021 21:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IsfljPbB5k8&t=115s
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05.11.2021 21:48 Ответить
ЗЕндер командааааа!!!!!!!!!!
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05.11.2021 22:56 Ответить
Редкой масти гнида этот Головач . Надменная чванливая безжалостная , но к счатью туповатая и плохой профессионал . Я имел с ним несчатье быть знаком
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06.11.2021 00:10 Ответить
Логично,Порошенко освобождает боевого генерала,Зеленский освобождает рыговскую шваль.Каждый набирает в свою команду единомышленников.73% вумнаму прастому нариду привет.
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06.11.2021 08:20 Ответить
 
 