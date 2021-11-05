УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини
8 333 36

Ексначальнику податкової міліції Головачу скасували 5 років ув'язнення

Ексначальнику податкової міліції Головачу скасували 5 років ув'язнення

Київський апеляційний суд скасував тюремний вирок колишньому першому заступнику голови Податкової служби, начальнику податкової міліції Андрію Головачу, який обіймав цю посаду за часів Віктора Януковича.

Про це із посиланням на рішення суду від 18 жовтня повідомляє "Слово і діло", інформує Цензор.НЕТ.

Судді вирішили, що визнання вини з боку Головача не було добровільним, а тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос чинив на нього тиск. Також колегія суддів дійшла висновку, що перша інстанція не мала правових підстав для затвердження угоди про визнання вини між прокурором та обвинуваченим.

Окрім цього, суд визнав тиском арешт майна родичів Головача. Матіос у 2016 році стверджував, що через рахунки Головача та його родичів пройшло близько 1,6 мільярда гривень.

Головач працював у податковій з 2010 по 2014 рік. Затримали його у серпні 2016 року.

Читайте також: Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ

Автор: 

апеляція (502) Головач (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Ну, ч вижу нового члена СН
показати весь коментар
05.11.2021 20:33
+13
Вот так то. Судова реформа в дії.
показати весь коментар
05.11.2021 20:33
+10
Зебобики заплатят ему компенсацию за 1,6млрд.
показати весь коментар
05.11.2021 20:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, ч вижу нового члена СН
показати весь коментар
05.11.2021 20:33 Відповісти
Вот так то. Судова реформа в дії.
показати весь коментар
05.11.2021 20:33 Відповісти
Яка з?
показати весь коментар
05.11.2021 20:45 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет.Наша правоохранительная система давно сгнила на корню...
показати весь коментар
05.11.2021 20:33 Відповісти
Скоро ждем в новом кресле на новой должности. бл*****. Каждой власти нужны замараные люди которые знают что и куда, и которые будут как верные собачки служить потому что в столе на них лежит дело которое можно поднять в любой момент.
показати весь коментар
05.11.2021 20:34 Відповісти
в Китае после расстрела у тебя одна "должность" покойника... пора бы в Украине реально перенимать опыт такой Китая а кто там орал про то что им Слугам нравиться все в Китае?????
показати весь коментар
05.11.2021 21:36 Відповісти
Зебобики заплатят ему компенсацию за 1,6млрд.
показати весь коментар
05.11.2021 20:35 Відповісти
привіт!

показати весь коментар
05.11.2021 20:39 Відповісти
Яка розумна киця.
показати весь коментар
06.11.2021 00:01 Відповісти
Выпускают зебилы, а виноват опять Порошенко
показати весь коментар
05.11.2021 20:39 Відповісти
Я не понял так он сидел или нет? Или опять домашний арест без Права переписки, без бухла и баб?
показати весь коментар
05.11.2021 20:38 Відповісти
Портнов, татаров, люстровані стають при владі, а що ви хотіли від Зе?
показати весь коментар
05.11.2021 20:39 Відповісти
ну вот очередная партия судей решила подзаработать, и ждемс очередных чудо бизнесменов "успещных" бабушек, дедушек мам , пап и т.д. нувообщем близких родственников судей.. судьи - вы ублюдки!
показати весь коментар
05.11.2021 20:40 Відповісти
І знову той апеляційний київський суд!!!!!!!!!!!! Коли його вже розгонять???????!!!!!!!!
показати весь коментар
05.11.2021 20:42 Відповісти
его не разгонять треба а розтрілять !
показати весь коментар
05.11.2021 21:00 Відповісти
Теперь ему одна дорога - в ЗЭкоманду!😁
показати весь коментар
05.11.2021 20:44 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 21:02 Відповісти
Ну шо, прийшла зебільна влада і бариги з ними пАрЄшалі...
показати весь коментар
05.11.2021 20:48 Відповісти
Рафик совсем невиновник был...
показати весь коментар
05.11.2021 20:50 Відповісти
він із системи - а система своїх не здае....
показати весь коментар
05.11.2021 20:51 Відповісти
Здає аж бігом. Питання ціни.
показати весь коментар
06.11.2021 01:04 Відповісти
як показало 30-ть років - практично ні ...просто віджимають один у одного по-черзі...- а так щоб реально на повну котушку із кофіскатом ....
показати весь коментар
09.11.2021 14:33 Відповісти
"Вор у вора дубинку украл". У нас не має жодного заробленого статку і зробленого власною працею бізнесу. Тому легко "годуються" і "столуються" сьогодні "тут" а завтра "там" і дуже легко відмовляються від хапнутого вчора для того щоб хапнути сьогодні. І всі нічого не вкладають, а просто знімають прибуток доти доки підприємство не розвалюється від старості...
показати весь коментар
09.11.2021 17:04 Відповісти
оменяльщика срочно на бывшую нару Головача ! С конфискацией всего и особенно Головачевского вознаграждения !
показати весь коментар
05.11.2021 20:58 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 21:05 Відповісти
Система работы чиновников а Украине проста. Воруй и переводи деньги в оффшор. Когда хлопнут, откупайся. Никого не интересуюет наказать, интересует получить откат. Вот почему нужно при возможности отсюда уезжать.
показати весь коментар
05.11.2021 21:17 Відповісти
"Честнейший человек" ... немедленно компенсировать зарплату физический и моральный ущерб из счетов народных денег.
показати весь коментар
05.11.2021 21:21 Відповісти
Так ведь оно именно так и будет.
показати весь коментар
05.11.2021 21:33 Відповісти
Правильно. Украл миллиарды - свободен, а защищал государство и жизнью рисковал - тюрьма (о Павловском).
показати весь коментар
05.11.2021 21:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IsfljPbB5k8&t=115s
показати весь коментар
05.11.2021 21:48 Відповісти
ЗЕндер командааааа!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.11.2021 22:56 Відповісти
Редкой масти гнида этот Головач . Надменная чванливая безжалостная , но к счатью туповатая и плохой профессионал . Я имел с ним несчатье быть знаком
показати весь коментар
06.11.2021 00:10 Відповісти
Логично,Порошенко освобождает боевого генерала,Зеленский освобождает рыговскую шваль.Каждый набирает в свою команду единомышленников.73% вумнаму прастому нариду привет.
показати весь коментар
06.11.2021 08:20 Відповісти
 
 