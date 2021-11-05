Ексначальнику податкової міліції Головачу скасували 5 років ув'язнення

Київський апеляційний суд скасував тюремний вирок колишньому першому заступнику голови Податкової служби, начальнику податкової міліції Андрію Головачу, який обіймав цю посаду за часів Віктора Януковича.

Про це із посиланням на рішення суду від 18 жовтня повідомляє "Слово і діло", інформує Цензор.НЕТ.

Судді вирішили, що визнання вини з боку Головача не було добровільним, а тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос чинив на нього тиск. Також колегія суддів дійшла висновку, що перша інстанція не мала правових підстав для затвердження угоди про визнання вини між прокурором та обвинуваченим.

Окрім цього, суд визнав тиском арешт майна родичів Головача. Матіос у 2016 році стверджував, що через рахунки Головача та його родичів пройшло близько 1,6 мільярда гривень.

Головач працював у податковій з 2010 по 2014 рік. Затримали його у серпні 2016 року.

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