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Новости Украина - НАТО
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Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

Новый министр обороны Алексей Резников прокомментировал перспективы евроатлантической интеграции Украины. По его словам, принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я общался со всеми послами. Все говорили: "Ваше время придет". Но действительно, европейские страны, участники Альянса, учитывают позицию Путина", - заявил министр.

Он считает, что представители стран ЕС понимают, что вступление Украины в НАТО - это обострение отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наконец-то начали говорить в США, что есть агрессор, это дает надежду, что они понимают, что Украина уже должна вступить в Альянс", - добавил Алексей Резников.

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Автор: 

НАТО (9931) шоу Шустера (315) Резников (1169)


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Топ комментарии
+6
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06.11.2021 00:14
+4
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06.11.2021 00:18
+4
А шо такое рф? Весь мир знает свинособакию, и куда она там вмешается? В карабахе уже увидели, как ***** твоё жидко обделалось.
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06.11.2021 01:06
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06.11.2021 00:14 Ответить
ти дивився?
Ну і гнида... Віце-прем'єр, лядь така касапська...
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06.11.2021 00:37 Ответить
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06.11.2021 00:46 Ответить
Який би не був гарним парад на Хрещатику, гірка правда каже про те що Україна самотужки аж ніяк не може виграти відкриту війну з окупантом РФ просто тому що не маємо відповідної зброї. Але така зброя є у https://twitter.com/hashtag/NATO?src=hashtag_click #NATO Зеленський, чому Україна і досі не в НАТО?
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06.11.2021 00:16 Ответить
А причем здесь соотношение сил? Кроме этого там есть столько факторов что делают большую войну в центре Европы абсолютно невозможной разве что если только Киев сам решится на силовой вариант решения проблемы Донбасса.. тогда РФ вмешается.
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06.11.2021 00:33 Ответить
А шо такое рф? Весь мир знает свинособакию, и куда она там вмешается? В карабахе уже увидели, как ***** твоё жидко обделалось.
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06.11.2021 01:06 Ответить
Украина не нападала на твою паРашу - нахрена вы нам нужны...!
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06.11.2021 07:10 Ответить
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06.11.2021 00:18 Ответить
Никогда! Конец.
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06.11.2021 00:23 Ответить
Кому? *****?
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06.11.2021 01:06 Ответить
Пока в Украине нет настоящего Президента и полшестого с его воровато-быдоватой бандой предателей не в тюрьме---нам НАТО не светит!
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06.11.2021 00:24 Ответить
Нам вступ до НАТО не світить, але інтуїція мені підказує, що як тільки ху#ло рипнеться своєю армією одічалих на нас, то НАТО нам дасть зброю і допомога буде, але Україні з владою зрадників та кротів нема шо робити у НАТО.
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06.11.2021 00:32 Ответить
Да-да, расскажите как сильно Дерьмак хочет в НАТО. Или каломойша.
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06.11.2021 01:01 Ответить
Будет Украина в НАТО, это вопрос времени. Нет у нас никакого другого пути обеспечить свою безопасность и стабильность имея под боком е банутую ржавую бензоколонку с имперскими амбициями
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06.11.2021 01:28 Ответить
Без этой надежды в светлое будущее было бы совсем хреново.
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06.11.2021 02:50 Ответить
Вступление Украины в ЕС и в НАТО, это в первую очередь вынужденная мера. Крыссия своими действиями, вынуждает Украину как можно скорее вступить в альянс НАТО и в ЕС. И Украина туда всё равно вступит. А ты ***** сядь и засохни!
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06.11.2021 02:25 Ответить
Никакое нато здесь воевать не будет, а оружие современное ещё освоить надо, это не качалка. Только на Бога надежда
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06.11.2021 04:37 Ответить
Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение .-Как и ожидалось. Чтобы да так нет. Будем посмотреть.Слугам народа Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы РФ, НАТО как зайцу стоп-сигнал.
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06.11.2021 11:03 Ответить
 
 