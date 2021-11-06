Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

Новый министр обороны Алексей Резников прокомментировал перспективы евроатлантической интеграции Украины. По его словам, принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я общался со всеми послами. Все говорили: "Ваше время придет". Но действительно, европейские страны, участники Альянса, учитывают позицию Путина", - заявил министр.

Он считает, что представители стран ЕС понимают, что вступление Украины в НАТО - это обострение отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наконец-то начали говорить в США, что есть агрессор, это дает надежду, что они понимают, что Украина уже должна вступить в Альянс", - добавил Алексей Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия "громко" поддержит Украину в НАТО, нужно только преодолеть недоразумения, - Кулеба