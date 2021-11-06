Украина должна искать альтернативы Минском формату, - Резников

Украина должна искать новые альянсы и форматы, которые стали бы альтернативой Минскому.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не идеализировать Минские соглашения. Они есть, они нам достались в наследство, они подписывались на тех условиях, в которых подписывались, но мы сегодня должны искать новые форматы, новые альянсы. И сегодня Соединенные Штаты дали сигнал, что они не прочь принимать участие, в том числе в качестве посредника. И представители Германии и Франции тоже не против, и ведутся консультации. Я точно вам скажу, что все необходимые консультации с момента выхода публикаций в Politiko, The Washington Post, на всех необходимых уровнях проходят", – сказал Резников.

Он напомнил, что то, что российские войска на границе являются угрозой для Украины - не новость еще с 2014 года. Но добавил, что эта угроза возросла после заключения нового союза между РФ и Беларусью.

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При этом Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к выполнению поставленных задач и отпору.