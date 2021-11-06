Украина должна искать альтернативы Минском формату, - Резников
Украина должна искать новые альянсы и форматы, которые стали бы альтернативой Минскому.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте не идеализировать Минские соглашения. Они есть, они нам достались в наследство, они подписывались на тех условиях, в которых подписывались, но мы сегодня должны искать новые форматы, новые альянсы. И сегодня Соединенные Штаты дали сигнал, что они не прочь принимать участие, в том числе в качестве посредника. И представители Германии и Франции тоже не против, и ведутся консультации. Я точно вам скажу, что все необходимые консультации с момента выхода публикаций в Politiko, The Washington Post, на всех необходимых уровнях проходят", – сказал Резников.
Он напомнил, что то, что российские войска на границе являются угрозой для Украины - не новость еще с 2014 года. Но добавил, что эта угроза возросла после заключения нового союза между РФ и Беларусью.
При этом Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к выполнению поставленных задач и отпору.
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Только языком чесать и пиариться !
Украина и искала, и стучалась во все двери, пока "мудрый нарид" не сделал из себя лохов и привёл Гундосика с его бандой жадных ничтожеств - "делать мир посередине".
Теперь какой-то Чудак-Ермак таскает за собой министра иностранных дел на коротком поводке, как пропуск для прохода в приличное общество, чтобы там сфотографироваться на фоне кого-нибудь важного и предоставить лохторату "свидетельства бурной деятельности" для поднятия рейтинга.
Ну а тот который Верховный дипломат страны и Верховный Главнокомандующий, вместо исполнения обязанностей, работает свадебным генералом - перерезает ленточки. При этом сильно устаёт и бежит отдыхать...
Але до зЕ збіговіська це навряд дійде коли-небудь. На превеликий жаль!
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