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Украина должна искать альтернативы Минском формату, - Резников

Украина должна искать альтернативы Минском формату, - Резников

Украина должна искать новые альянсы и форматы, которые стали бы альтернативой Минскому.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не идеализировать Минские соглашения. Они есть, они нам достались в наследство, они подписывались на тех условиях, в которых подписывались, но мы сегодня должны искать новые форматы, новые альянсы. И сегодня Соединенные Штаты дали сигнал, что они не прочь принимать участие, в том числе в качестве посредника. И представители Германии и Франции тоже не против, и ведутся консультации. Я точно вам скажу, что все необходимые консультации с момента выхода публикаций в Politiko, The Washington Post, на всех необходимых уровнях проходят", – сказал Резников.

Он напомнил, что то, что российские войска на границе являются угрозой для Украины - не новость еще с 2014 года. Но добавил, что эта угроза возросла после заключения нового союза между РФ и Беларусью.

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При этом Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к выполнению поставленных задач и отпору.

Автор: 

шоу Шустера (315) минские соглашения (3229) Резников (1169)


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Что же вы за почти три года их не нашли эти новые форматы????
Только языком чесать и пиариться !
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06.11.2021 01:02 Ответить
Украина должна искать...
Украина и искала, и стучалась во все двери, пока "мудрый нарид" не сделал из себя лохов и привёл Гундосика с его бандой жадных ничтожеств - "делать мир посередине".
Теперь какой-то Чудак-Ермак таскает за собой министра иностранных дел на коротком поводке, как пропуск для прохода в приличное общество, чтобы там сфотографироваться на фоне кого-нибудь важного и предоставить лохторату "свидетельства бурной деятельности" для поднятия рейтинга.
Ну а тот который Верховный дипломат страны и Верховный Главнокомандующий, вместо исполнения обязанностей, работает свадебным генералом - перерезает ленточки. При этом сильно устаёт и бежит отдыхать...
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06.11.2021 01:10 Ответить
Да зеленые даже то что досталось в наследство просрали, три года одни лозунги ,ложь и обицянки- цяцянки.А по сути - разрушители,бездари, неучи,мародеры, предатели.
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06.11.2021 01:18 Ответить
Я чогось не розумію?! Навіщо шукати те, що вже існує?! Будапештський меморандум-Будапештський формат! Україна,США, Великбританія мають примусити агресора, т.з. рф до виконання умов Будапештського меморандуму. Шлях дуже простий: висадка війск США та Великобританії на кордони України та відключення т.з. рф без попередження від системи SWIFT та арешти всіх москвинських активів у офшорах. От і все.
Але до зЕ збіговіська це навряд дійде коли-небудь. На превеликий жаль!
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06.11.2021 03:29 Ответить
иди вари щи непонятливая...
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06.11.2021 07:18 Ответить
Украина должна искать альтернативы Минском формату.-У самого министра обороны Коломойского от украинцев и США от таких поисков головка бо-бо. Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников.

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06.11.2021 11:21 Ответить
 
 