США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире

США 10 ноября созывают виртуальную встречу министров иностранных дел по всему миру для обсуждения пандемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В частности, Блинкен сказал, что "несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть" и "мы обсудим усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".

23 сентября Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

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