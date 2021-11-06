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Новости Коронавирус и карантин
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США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире

США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире

США 10 ноября созывают виртуальную встречу министров иностранных дел по всему миру для обсуждения пандемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В частности, Блинкен сказал, что "несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть" и "мы обсудим усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".

23 сентября Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) США (26313) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+4
Правая рука глобалистов решила вызвать аутсайдеров преступного медицинского эксперимента над человечеством на коврик и помассировать им простату...
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06.11.2021 03:30
+2
Слабенькі і тупенькі pr-щики у них. Підбирали якраз для ширмас.

Стільки "досліджень", скільки вже втюхали піплу за останні півтора роки, не було і нема щодо жодної іншої хвороби (а, стоп - інших хвороб більше не існує) ні явища.
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06.11.2021 04:12
+1
о, начало доходить что пошли не по тому пути. Это обнадеживает...
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06.11.2021 01:47
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о, начало доходить что пошли не по тому пути. Это обнадеживает...
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06.11.2021 01:47 Ответить
Антиваксери, фассс!
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06.11.2021 01:54 Ответить
дурачина США и многие страны начинают понимать что вакцинации как того хотелось НЕ РАБОТАЕТ.. вакцинация подразумевает что человек в 80% вообще не будет болеть или в легкой форме и еще интересней не будет являться источником инфицирования заражения передачи вируса иным.. а этого вакцинация от Ковид не работает и болеют люди и умирают после вакцин и болезней и продолжают многократно увеличивая свою вирулентность разносить заразу... скорей всего мир примет решение на 2-3 месяца полностью прервать все контакты между странами закрывшись внутри стран.. и посмотреть как будет мутировать распространяться вирус в такой ситуации... если окажется что он передается путем воздушных масс в виде спрея а не капель тогда все меры до лампочки маски социальная дистанция физические контакты людей и так далее... а если вирус внутри каждой страны начнет вымирать не имея возможности передаваться другому-- то возможно именно так и будет результативней... вирус должен сам себя сожрать образно говоря- не имея подпитку свежих контактов и воспроизведения.....
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06.11.2021 08:19 Ответить
Правая рука глобалистов решила вызвать аутсайдеров преступного медицинского эксперимента над человечеством на коврик и помассировать им простату...
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06.11.2021 03:30 Ответить
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06.11.2021 04:03 Ответить
Слабенькі і тупенькі pr-щики у них. Підбирали якраз для ширмас.

Стільки "досліджень", скільки вже втюхали піплу за останні півтора роки, не було і нема щодо жодної іншої хвороби (а, стоп - інших хвороб більше не існує) ні явища.
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06.11.2021 04:12 Ответить
Главное не смотреть перед обедом CNN
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06.11.2021 04:16 Ответить
Тотальный контроль населения планеты. Это из Откровения, последняя книга . Библии
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06.11.2021 04:44 Ответить
Такие вопросы должны ученые люди обсуждать.
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06.11.2021 09:18 Ответить
 
 