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США созывают встречу глав МИД обсудить вакцинацию в мире
США 10 ноября созывают виртуальную встречу министров иностранных дел по всему миру для обсуждения пандемии COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В частности, Блинкен сказал, что "несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть" и "мы обсудим усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".
23 сентября Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.
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Стільки "досліджень", скільки вже втюхали піплу за останні півтора роки, не було і нема щодо жодної іншої хвороби (а, стоп - інших хвороб більше не існує) ні явища.