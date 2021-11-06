Мы обеспокоены активностью российских войск на границе с Украиной, - Госдеп США

Официальный Вашингтон снова выразил обеспокоенность в связи с наращиванием Россией военных сил вблизи украинской границы.

С соответствующим заявлением выступила в пятницу во время телефонного прессбрифинга первая замглавы Госдепартамента США Джалина Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.





"Мы четко отмечали и раньше, что любая эскалация или агрессивный вид действий будет серьезно беспокоить Соединенные Штаты, и мы, безусловно, озабочены сообщениями о необычной военной активности России вблизи Украины", - подчеркнула представитель Госдепартамента США.

Также читайте: Украина ведет консультации на всех уровнях по вопросу присутствия войск РФ у границы, - Резников