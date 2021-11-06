Мы обеспокоены активностью российских войск на границе с Украиной, - Госдеп США
Официальный Вашингтон снова выразил обеспокоенность в связи с наращиванием Россией военных сил вблизи украинской границы.
С соответствующим заявлением выступила в пятницу во время телефонного прессбрифинга первая замглавы Госдепартамента США Джалина Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко отмечали и раньше, что любая эскалация или агрессивный вид действий будет серьезно беспокоить Соединенные Штаты, и мы, безусловно, озабочены сообщениями о необычной военной активности России вблизи Украины", - подчеркнула представитель Госдепартамента США.
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У нас вже ворог з усіх сторін, Білорусь на даний момент ще страшніша. Там таке саме зомбоване бидло, яке виконає будь який наказ, як і на кацапії.
Пусть хоть какие придут или китайцы или американцы, хоть турки. Любой из них лучше чем 40 лет геноцида. Только не Вованчик каратышка из кремля, оно такое же самое дерьмо что и на банковой.
2018, солдатьі НАТО: "А ми вже у Києві!"
Смирись, кацап.
Если у кацапа бомбонуло - это хорошо.
Нам надо найти равновесие и укрепляться экономически,всё остальное приложится со временем.
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