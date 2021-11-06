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Новости Агрессия России против Украины
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Мы обеспокоены активностью российских войск на границе с Украиной, - Госдеп США

Мы обеспокоены активностью российских войск на границе с Украиной, - Госдеп США

Официальный Вашингтон снова выразил обеспокоенность в связи с наращиванием Россией военных сил вблизи украинской границы.

С соответствующим заявлением выступила в пятницу во время телефонного прессбрифинга первая замглавы Госдепартамента США Джалина Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко отмечали и раньше, что любая эскалация или агрессивный вид действий будет серьезно беспокоить Соединенные Штаты, и мы, безусловно, озабочены сообщениями о необычной военной активности России вблизи Украины", - подчеркнула представитель Госдепартамента США.

Также читайте: Украина ведет консультации на всех уровнях по вопросу присутствия войск РФ у границы, - Резников

Автор: 

армия РФ (18994) Госдепартамент США (1817)


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Топ комментарии
+14
Немає жодної активності! -укгаінскій міністр фсьо правєріл!
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06.11.2021 02:09
+9
а зеленые идиоты совсем не беспокоятся
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06.11.2021 02:11
+7
Технические и агентурные возможности США на порядок превосходят наши. Доверие к украинской власти сильно упало и подробностями разведданных с нами делиться не хотят по понятным причинам. Но "суслик - есть", и разведки США его видят...
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06.11.2021 02:23
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Немає жодної активності! -укгаінскій міністр фсьо правєріл!
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06.11.2021 02:09 Ответить
Вчера начальник Генштаба Шаптала заявил , "скопления российских войск нет", резников ведёт консультациии и обеспокоен 😫 ?? ЦИРК 🤢🤡🎪 погорелого 95 ! зеИУДА , как уж на сковороде и путлера боится и американцев !
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06.11.2021 09:35 Ответить
Це все вигадки підступних "піндосів" ,які намогаються пересварити "братские" народи !!!)))
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06.11.2021 18:27 Ответить
а зеленые идиоты совсем не беспокоятся
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06.11.2021 02:11 Ответить
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06.11.2021 02:24 Ответить
Трускавець 2.0: бенкет ЗЕлених під час чуми.
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06.11.2021 06:58 Ответить
Шпана розважається.
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06.11.2021 08:26 Ответить
Шпана? Быкующая шобла, дорвавшаяся до власти
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06.11.2021 08:49 Ответить
Наша разведка и зебобик ничерта не видят
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06.11.2021 02:14 Ответить
какая разведка - все толковые уволены. вся разведка отчитывается демченко, т.е. кремлю
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06.11.2021 03:36 Ответить
Технические и агентурные возможности США на порядок превосходят наши. Доверие к украинской власти сильно упало и подробностями разведданных с нами делиться не хотят по понятным причинам. Но "суслик - есть", и разведки США его видят...
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06.11.2021 02:23 Ответить
саме цікаве: начгенштабу і новопризначений міністр оборони також переконані, і сьогодні переконували, мовляв "там нічого нема; це адміністрація Білого Дому кошмарить своїх співгромадян." Порох не став привселюдно заперечувати Шапталі і Резнікову; а сам розказав оперативну обстановку навколо кордону України... Вона повністю збігається з тим, про що говорить представник держдепу в цій інфі...
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06.11.2021 02:47 Ответить
Ху#ло з циганом Третю світову затєвают. На Польщу вже пішли через кордон.

У нас вже ворог з усіх сторін, Білорусь на даний момент ще страшніша. Там таке саме зомбоване бидло, яке виконає будь який наказ, як і на кацапії.
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06.11.2021 02:47 Ответить
Зачем ты так о своих росийских друзьях?))
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06.11.2021 06:46 Ответить
РОА
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06.11.2021 08:28 Ответить
леди первая замглавы Госдепартамента США Джалина Портер, их там нет!
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06.11.2021 03:14 Ответить
Эта Галина хоть представляет где находится эта Ельня? Паранойя паранойей, но пора бы уже меру знать.
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06.11.2021 03:18 Ответить
Краще б "Томагавки" Україні підігнали,замість своєї стурбованості.
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06.11.2021 04:46 Ответить
Хуже чем правит зелёный недоносок ни один оккупант не ухитрится.
Пусть хоть какие придут или китайцы или американцы, хоть турки. Любой из них лучше чем 40 лет геноцида. Только не Вованчик каратышка из кремля, оно такое же самое дерьмо что и на банковой.
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06.11.2021 04:53 Ответить
Не отстанете? Значит будете сдыхать,кацапомордые. Или ты думаешь на диване отсидеться пока в Украине какого-то очередного Ваньку с Костромы закопают? Не выйдет.
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06.11.2021 06:43 Ответить
2014, *****: "Если бьі ми не отжали Крьім и не напали на Донбасс, солдатьі НАТО бьіли бьі уже в Киеве!"
2018, солдатьі НАТО: "А ми вже у Києві!"
Смирись, кацап.

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06.11.2021 07:24 Ответить


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06.11.2021 08:07 Ответить
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06.11.2021 08:11 Ответить
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06.11.2021 08:11 Ответить
: "Ты сначала убери свои лапы от Украины, а потом начинай беспокоится. Никогда не отстанет Россия от Украины, пока в Украине будет присутствовать США."
Если у кацапа бомбонуло - это хорошо.

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06.11.2021 07:31 Ответить
Тут либо присутствует рф,либо сша.Далёкое сша нам ближе тем,что оно далёко и не будет претендовать на наши территории и пытаться обнять нас в порыве "братской" любви.
Нам надо найти равновесие и укрепляться экономически,всё остальное приложится со временем.
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06.11.2021 08:24 Ответить
Ты мразь. США наш партнер.
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06.11.2021 08:53 Ответить
Так,лять,вперёд -на передовую
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06.11.2021 08:56 Ответить
Спасибо Америке! Только благодаря Америке кремлёвская нечисть толчётся возле украинских границ и не лезет на Киев....Вот если бы американцы помогли ликвидировать кремлёвских кротов....
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06.11.2021 07:05 Ответить
Ми стурбовані активністю російських військ на кордоні з Україною. © Держдеп
- Ми взагалі не розуміємо, про що йде мова! © Верещук
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06.11.2021 07:13 Ответить
Я обеспокоен обеспокоенностью пиндосов
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06.11.2021 07:22 Ответить
Бережи себе. Бо згориш "ни за понюшку табака".

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06.11.2021 07:34 Ответить
Ольга ********* в прямлм эфире требует начать войну с Украиной...МЫМРА конченная хочет повторить....1941 год....тогда краснопузое быдло сдавалось в плен батальонами дивизиями армиями....дедываевалы блин позорные...
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06.11.2021 07:59 Ответить
Тайны Мадридского двора.У Байдена сенат заблокировал кучу назначений в Госдеп из-за вялой позиции. по Украине.Вот госдеп и проявляет активность, чтобы Республиканцы не блокировали.10 ноября выдвиженец 95 го квартала Кулеба подпишет Хартию стратегического партнерства с США.Для США Украина - игла в сердце Кащея кремлевского.Украине все варианты -положительные!
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06.11.2021 08:08 Ответить
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06.11.2021 08:17 Ответить
Кто кто,а Георгий Степанович знает что такое Сралинский ГУЛАГ отсидел 11 лет....ни за что....
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06.11.2021 08:19 Ответить
ГосДеп США настолько обеспокоен активностью российских войск на границе с Украиной, что весь персонал повскакивал с рабочих мест и от нахлынувших переживаний нервенно ходил вокруг госдеповского здания. А самого Тоню Блинкена так охватило беспокойство, что он присунул Витульке Нуланд и накатил Дженочке Псаки.
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06.11.2021 08:22 Ответить
Мавхзолейные крысы...гореть вам в АДу от Байрактаров и Джавелинов....ВСТРЕТИм не сцыте...это не больно...Падаль...
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06.11.2021 08:23 Ответить
Торжество свободы слова.

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06.11.2021 08:23 Ответить
Классная передача -все зрители лезли на ПАП ,с ним фоткаться,а на фоне верещучка -одын,совсем одын...
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06.11.2021 08:59 Ответить
Будет вам две Новоотсосии от Харькова до Одессы...,вместе с вашей сраной РАБссией....говноеды Путлерские....
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06.11.2021 08:26 Ответить
Ллойд Остин привез 20 октября в Борисполь красивые подарки от Пентагона....Это вы еще не знаете что ИМЕННО...и это есть харашё
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06.11.2021 08:28 Ответить
Російські регулярні війська вже восьмий рік знаходяться на окупованій території України, але всі чомусь стурбовані тільки про їхнє скупчення на кордоні.
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06.11.2021 08:30 Ответить
Обеспокоенность плавно перетекающая во взволнованность.
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06.11.2021 08:34 Ответить
Кремлевский ПОНТЫгон это совсем не Пентагон....катаются вдоль границы Украины...некуды солярку слить....стадо баранов...
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06.11.2021 08:35 Ответить
У нас вже 7 років війна з запаребріком щоб ви знали.
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06.11.2021 08:36 Ответить
С 22 июня 1941 по 29 июня на участке Дубно-Луцк-Броды было величайшее танковое сражение за 20 столетий....танков РККА сгорело около 3 000...вояки сраные...хотите повторить?Марк Солонин вам расскажет как советские бараны ваивали там тогда... в мельчайших подробностях...
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06.11.2021 08:40 Ответить
и только у Зеленского в "Багдаде" все спокойно
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06.11.2021 08:51 Ответить
зеленский и его шобла, это проект кремля,чтобы украину забрать голыми руками,без боя. вы посмотрите кто при власти. Бабуин жидовский привел целую стаю недоносков-деградатов которые плавно,планомерно уничтожают все в стране,а самое главное уничтожают в людях желание жить в этой стране и тем более отдавать свою жизнь за такие стандарты жизни.Эти уроды добъют эту страну изнутри или здадут путлеру,что в принципе уже началось.Ктото тут вспомнил о демченко-предателе украины и сотруднике путина,так вот зелебобик его сделал зам секркетаря РНБО.Потрнова пристроил и многих друзей януковича и путина поставил на ответственные гос.должности.Что еще нужно искать???какие доказательства в предательстве зелебобика еще нужны???Тут стоит вопрос или они нас,или мы их.
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06.11.2021 10:21 Ответить
 
 