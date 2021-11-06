Пьяный россиянин снял флаг Украины со здания ТРЦ в Виннице

В Виннице милиция задержала гражданина России, который снял со здания ТРЦ на ул. 600-летия государственный флаг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, который оказался гражданином России, находился в состоянии опьянения. Предварительно установлено, что примерно в пять часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он вылез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение. Он пояснил, что на Винничину приехал навестить родственников, а флаг снял через спор со знакомым.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Такое правонарушение карается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Смотрите также: Школьница, которая сожгла украинский флажок, записала видео с извинениями. ВИДЕО