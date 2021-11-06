П'яний росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ у Вінниці

У Вінниці поліція затримала громадянина Росії, який зняв із будівлі ТРЦ на вул. 600-річчя державний прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

"За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння. Попередньо встановлено, що приблизно о п’ятій годині ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом зі знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який надалі викинув, коли тікав від охоронців", - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка та доставили до відділення. Він пояснив, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а прапор зняв через спір зі знайомим.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. У межах розслідування встановлюються всі обставини події. Таке правопорушення карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн) або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до п'яти років.

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