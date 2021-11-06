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П'яний росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ у Вінниці

П'яний росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ у Вінниці

У Вінниці поліція затримала громадянина Росії, який зняв із будівлі ТРЦ на вул. 600-річчя державний прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

"За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння. Попередньо встановлено, що приблизно о п’ятій годині ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом зі знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який надалі викинув, коли тікав від охоронців", - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка та доставили до відділення. Він пояснив, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а прапор зняв через спір зі знайомим.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. У межах розслідування встановлюються всі обставини події. Таке правопорушення карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн) або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до п'яти років.

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Автор: 

Вінниця (620) прапор (479)


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Топ коментарі
+72
Вот 5 лет и влупите подонку.
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06.11.2021 13:23
+63
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06.11.2021 13:24
+34
Вообще-то, кроме хулиганства, это Стаття 338. Наруга над державними символами.
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06.11.2021 13:27
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Обосцать на камеру для начала (хороший ролик в тик-токе получится), а потом можно и о квалификации подумать
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06.11.2021 14:51 Відповісти
+ Кримінальний кодексом України зазначено, що публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тис. грн.) або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років
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06.11.2021 14:54 Відповісти
Наш украинец вообще у них перекрасил целый шпиль))
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06.11.2021 15:06 Відповісти
ты не сравнивай. Мы на кацапию не нападали в 2014 году....
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06.11.2021 15:09 Відповісти
Я и не сравниваю. Я бы вообще его нашим флагом задушил и повесил рядом)
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06.11.2021 15:19 Відповісти
нит.
Флаг о врага не марать!
только стальным тросом!
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06.11.2021 15:42 Відповісти
Трос то что) Железяка) А наш стяг, ему поперек горла станет Вопрос в том, что вызовет удушье? Физическое тело в гортани или сам факт, что флаг наш?))
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06.11.2021 17:05 Відповісти
Нашим - это кощунство. А вот мокшанским можно. Да и заодно бы они запомнил, посмертно, что "россия своих не бросает". ))
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06.11.2021 15:47 Відповісти
Да даже ещё раньше татаро - угро -финский лапотный царёк москалей - кацапов в московии -орде в 18 веке татарин Нарыш - Пётр I, справедливо подметил. Что с другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с "русским "? не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.
Напрасны были его мечты, с этой лапотной нечисти, с этих грязных примитивных рабов москалей -кацапов, и из захваченных ними и переобутых в обоссаные кацапские лапти многих других разных народов и превращённых тоже в холуёв рабов таких себе недо кацапов, преданно подвывающих им. А теперь они поголовно стали ещё и зомбированными путлинскими фашистами и безнадёжными примитивными безмозгими наркоманами, совершенно невозможно сделать нормальных современных цивилизованных людей.
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06.11.2021 15:09 Відповісти
А вот что пишет на эту тему "Вестник Росийской Анадемии наук" :
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
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06.11.2021 18:22 Відповісти
Коцапус вулгаріс
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06.11.2021 15:15 Відповісти
Всі кацапи то є бидло.
Гнати тварь з країни.
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06.11.2021 15:24 Відповісти
Бидло, це м'яко. Вони вороги
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06.11.2021 15:31 Відповісти
Нажаль, серед українців теж вистачає.
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07.11.2021 21:15 Відповісти
Точно.
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07.11.2021 21:20 Відповісти
Может за литру водки кремлёвского Фюрера шлакоблоком ...
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06.11.2021 15:27 Відповісти
Русская свинья - не просто образ.

"Разжиганья" вовсе не боясь,

Наконец-то скажем в полный голос:

Вся Россия - русская свинья!

Та свинья свирепа и космата,

В грязной луже гордо возлежа.

Кроме водки, наглости и мата

Больше за душою - ни шиша.

Грязная, вонючая скотина,

Нечисть, осквернившая собой

Некогда Европы половину,

Синь Невы и снег кавказских гор.

Под ее ярмом народы стонут,

Ее рыло по уши в крови.

И безвинных трупов миллионы

В котлован империи легли.

Ни стыда, ни совести, ни чести -

Нагло хрюкнув, русская свинья

Мир учить берется с новой спесью,

Штатам набивается в "друзья".

На просторах Азии с Европой,

Всех поработив и в грязь втоптав,

Русская свинья обвислой жопой

Претендует сесть на пьедестал, --

Пьедестал всемирного почета.

"Русский, мол, духовностью богат".

Чтобы мир спасти от сей мразоты -

Покупай скорее автомат!

(2006г. российский поэт Борис Стомахин)
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06.11.2021 18:23 Відповісти
Два вопроса. Что этот мокшанский ******** делает в Украине и на каком основании этой свинье разрешили приехать вообще
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06.11.2021 15:29 Відповісти
Россиянин звучит как диагноз
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06.11.2021 15:38 Відповісти
Хрен ему, а не штраф, это касается нашей ваты.
В условиях войны лапотников только на обменник.
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06.11.2021 15:38 Відповісти
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06.11.2021 15:44 Відповісти
Повесьте кацапа вместо флага.
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06.11.2021 15:47 Відповісти
Навiщо щоб смердило ним у Вiнницi. Штраф по повнiй i нех.й шастать.
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06.11.2021 15:59 Відповісти
"...Таке правопорушення карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн) або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до п'яти років..."

А чи не здається основному панству що тут є трохи дебілізм. Подивіться яка розбіжність: від штрафу 1000 гривень до 5 років. І мені здається що в більшості статей кримінального кодексу так. Мабуть це щоб легко можна було "відмазати" кого треба. Потрібно щоб розбіжність була невелика, наприклад: за пошкодження або наругу над державними символами покарання складає від 3 до 5 років, для москалів розстріл.
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06.11.2021 16:09 Відповісти
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06.11.2021 16:19 Відповісти
Наш прокремлёвский суд отпустит этого выродка даже без штрафа....
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06.11.2021 16:26 Відповісти
от і ***** вони тут шастають? чому візового режиму немає з дикунами?
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06.11.2021 16:42 Відповісти
Когда же вы быдете публиковать фото этих уе.анов?
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06.11.2021 17:17 Відповісти
Какого хера этих мразей кацапо-фашистких вообще пускают в Украину??!на 8 году войны!
Нужно давно закрыть криницу с этой помойной ямой кацапией!
а этого подонка кацаского в тюрягу!там его быстро научат как себя вести 'в гостях'
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06.11.2021 17:34 Відповісти
Надо было ему в задницу черенок от флага засунуть, как практикуют у них в мордоре ,им такое нравится.
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06.11.2021 17:57 Відповісти
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06.11.2021 18:37 Відповісти
Знакомые поддерживали негодяя? Больше вопросов к ним чем к бухому россиянину.
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06.11.2021 17:58 Відповісти
Сейчас Стерненко собирает петицию на сайте президента о введении визового режима с рахой,надо поддержать.
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06.11.2021 18:05 Відповісти
Млять ! А можна замість прапора України повісити отого росіяніна ! Хай усі "руснедопалки" знають,що таке інша ДЕРЖАВА !!!
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06.11.2021 18:44 Відповісти
А щоби дали українцю, який би таке саме зробив би на росії з прапором росії?
Він би там отримав би років з 20 тюрми.
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06.11.2021 18:59 Відповісти
Я понимаю,як,що москаль снял бы украинский флаг,а вместо него повесил бы флаг УПА,або малиновый запорожцев.А так же,эта тля,даю 99%,хотела бы повесить триколор,як в Крыму,або Домбабве или Харькове.
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06.11.2021 19:23 Відповісти
З самого початку війни треба було розривати любі відносини з кацапами.
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06.11.2021 19:24 Відповісти
посадить на бутылку, как он привык...
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06.11.2021 20:50 Відповісти
По-моему тут просто. Оштрафовать по максимуму и в 24 часа выслать из Украины с пожизненным запретом ее посещать.
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06.11.2021 22:29 Відповісти
А хіба бувають тверезі росіяни?
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06.11.2021 22:49 Відповісти
К кому он в гости приехал? Их оштрафовать по полной за подстрекательство---сами ему отвешают за стукачество! Пять лет его кормить за наши налоги? Лучше финансово...
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06.11.2021 23:15 Відповісти
Охрана там все проверила? Может он там бомбу заложил или баллоны с новичком, а флаг то как бы отмазка!
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06.11.2021 23:29 Відповісти
В обмінний фонд згодиться.
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06.11.2021 23:40 Відповісти


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07.11.2021 12:35 Відповісти
Прочитав деякі дописи... та й згадав
Нації не вмирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову... Л. Костенко.
Наші сусіди, з колишньої Білорусі, теж спочатку втратили мову! Тепер там Білоруссія...

А москаль... московія застрягла в VIII ст. коли пріоритетом і величчю країни вважалось не розвиток торгівлі та виробництва й добробут та процвітання нації, а військо і загарбання територій! Населення було й залишається в стані рабства, проте співає пісні про свойо вялічіє не знімаючи ярма!

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07.11.2021 13:14 Відповісти
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