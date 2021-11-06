П'яний росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ у Вінниці
У Вінниці поліція затримала громадянина Росії, який зняв із будівлі ТРЦ на вул. 600-річчя державний прапор України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.
"За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння. Попередньо встановлено, що приблизно о п’ятій годині ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом зі знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який надалі викинув, коли тікав від охоронців", - зазначається у повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка та доставили до відділення. Він пояснив, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а прапор зняв через спір зі знайомим.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. У межах розслідування встановлюються всі обставини події. Таке правопорушення карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн) або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до п'яти років.
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Флаг о врага не марать!
только стальным тросом!
Напрасны были его мечты, с этой лапотной нечисти, с этих грязных примитивных рабов москалей -кацапов, и из захваченных ними и переобутых в обоссаные кацапские лапти многих других разных народов и превращённых тоже в холуёв рабов таких себе недо кацапов, преданно подвывающих им. А теперь они поголовно стали ещё и зомбированными путлинскими фашистами и безнадёжными примитивными безмозгими наркоманами, совершенно невозможно сделать нормальных современных цивилизованных людей.
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
Гнати тварь з країни.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
(2006г. российский поэт Борис Стомахин)
В условиях войны лапотников только на обменник.
А чи не здається основному панству що тут є трохи дебілізм. Подивіться яка розбіжність: від штрафу 1000 гривень до 5 років. І мені здається що в більшості статей кримінального кодексу так. Мабуть це щоб легко можна було "відмазати" кого треба. Потрібно щоб розбіжність була невелика, наприклад: за пошкодження або наругу над державними символами покарання складає від 3 до 5 років, для москалів розстріл.
Нужно давно закрыть криницу с этой помойной ямой кацапией!
а этого подонка кацаского в тюрягу!там его быстро научат как себя вести 'в гостях'
Він би там отримав би років з 20 тюрми.
Нації не вмирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову... Л. Костенко.
Наші сусіди, з колишньої Білорусі, теж спочатку втратили мову! Тепер там Білоруссія...
А москаль... московія застрягла в VIII ст. коли пріоритетом і величчю країни вважалось не розвиток торгівлі та виробництва й добробут та процвітання нації, а військо і загарбання територій! Населення було й залишається в стані рабства, проте співає пісні про свойо вялічіє не знімаючи ярма!