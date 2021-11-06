Украинский боксер Захареев одолел россиянина Мусаева и завоевал золото чемпионата мира

В столице Сербии Белграде завершается XXI чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Чемпионом мира в весовой категории до 71 кг стал Юрий Захареев, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финальном поединке за золото в категории до 71 кг он победил представителя России Вадима Мусаева со счетом 5:0.

Бронзовыми призерами в этом весе стали Албан Бекири из Албании и азербайджанец Сархан Алиев.

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