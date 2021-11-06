Украинский боксер Захареев одолел россиянина Мусаева и завоевал золото чемпионата мира
В столице Сербии Белграде завершается XXI чемпионат мира по боксу среди мужчин.
Чемпионом мира в весовой категории до 71 кг стал Юрий Захареев, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финальном поединке за золото в категории до 71 кг он победил представителя России Вадима Мусаева со счетом 5:0.
Бронзовыми призерами в этом весе стали Албан Бекири из Албании и азербайджанец Сархан Алиев.
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+58 Vovcheg Zak
показать весь комментарий06.11.2021 21:07
+42 Дмитро Хлопченко #438497
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Исконно рабсейская фамилия, кстати...
Какая боль, какая боль!
Аргєнтіна-Ямайка - 5:0.
(пісня)
"Величие империи" заплыло на оба глаза.
Молодец!
Он поочередно одолел сомалийца Махмода Саида (5:0), англичанина Мохаммеда Акбара (5:0) и бронзового призера чемпионата Европы испанца Юбу Сиссохо (5:0).
В четвертьфинале Захареев провел свой, пожалуй, самый сложный поединок, победив раздельным решением судей двукратного чемпиона Мировой серии бокса, вице-чемпиона Азиатских игр-2018 Асланбека Шимбергенова из Казахстана (3:2), а в полуфинале наш соотечественник перебоксировал азербайджанца Сархана Алиева (5:0).
В решающем бою непобедимый украинец сошелся с чемпионом России 28-летним Вадимом Мусаевым и, уверенно выиграв все три раунда, победил единогласным решением судей - 5:0!
5:0, 5:0, 5:0, 3:2, 5:0, 5:0! "Виніс" усіх...
Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарском крае . По национальности - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86 рутулец .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B Рутульцы
Слава Україні!
Так.Тобто бил в пустоту .Бо никакой Рашки нет,и быть не может
https://antikor.com.ua/articles/496466-poedinok_v_groznom_syna_kadyrova_na_bokserskom_turnire_nazvali_pozorom_i_klounadoj