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Український боксер Захарєєв здолав росіянина Мусаєва та здобув золото чемпіонату світу

Український боксер Захарєєв здолав росіянина Мусаєва та здобув золото чемпіонату світу

У столиці Сербії Белграді завершується XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків.

Чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кг став Юрій Захарєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У фінальному двобої за золото в категорії до 71 кг він переміг представника Росії Вадима Мусаєва з рахунком 5:0.

Бронзовими призерами у цій вазі стали Албан Бекірі з Албанії та азербайджанець Сархан Алієв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усик став чемпіоном світу у важкій вазі. ФОТОрепортаж

Автор: 

бокс (168) перемога (488) Сербія (366) чемпіонат (217)


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Топ коментарі
+58
5:0 нормально він кацапу бубен набив
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06.11.2021 21:07
+42
Вот всё хорошо в этой новости. Кацапа, 5-0, щей кацап мусаэв, певно іванови вже закінчились. Сорян за суржик, я з Полтави. Слава Україні.
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06.11.2021 21:14
+29
а вбитий москаль - самий вумний ! 😂
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06.11.2021 22:05
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5:0 нормально він кацапу бубен набив
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06.11.2021 21:07 Відповісти
Битий москаль - помудрівший москаль.
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06.11.2021 21:39 Відповісти
а вбитий москаль - самий вумний ! 😂
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06.11.2021 22:05 Відповісти
Ну а вбитому - "харошева здаровья і долгіх лєт жизні".
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06.11.2021 22:07 Відповісти
Навряд чи помудрівший. Просто битий.
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06.11.2021 22:06 Відповісти
"представителя России Вадима Мусаева"
Исконно рабсейская фамилия, кстати...
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06.11.2021 22:41 Відповісти
может муссаев и руский только вот глаз узкий
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07.11.2021 08:53 Відповісти
...переміг представника Росії Вадима Мусаєва з рахунком 5:0. ©
Какая боль, какая боль!
Аргєнтіна-Ямайка - 5:0.
(пісня)
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06.11.2021 22:04 Відповісти
За Пески и Авдеевку. Пацан оттуд
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06.11.2021 22:23 Відповісти
И где видео как московит летал по рингу ?
"Величие империи" заплыло на оба глаза.
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06.11.2021 21:13 Відповісти
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06.11.2021 22:16 Відповісти
Щира дяка за такий приємний кадр.
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06.11.2021 22:35 Відповісти
Вот всё хорошо в этой новости. Кацапа, 5-0, щей кацап мусаэв, певно іванови вже закінчились. Сорян за суржик, я з Полтави. Слава Україні.
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06.11.2021 21:14 Відповісти
обожнюю полтавську говірку
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06.11.2021 21:26 Відповісти
Так ми такі, навіть лєніна завалили якось * обыденно*, але руцкій мір ніц не пустили. Як зара пом'ятаю отой блокпост під Полтавою (з Харькова) . Якійсь мудак ціною власного життя його розніс, кацап певно. Херррня, зробим більший. Полтава руцький мир не хтіть, най його.
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06.11.2021 22:04 Відповісти
лойк
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06.11.2021 21:27 Відповісти
ніхто не розуміє "лойк"?, це полтавською "лайк". полтавці округлюють "а"-роблять з неї о з лекгким напиленням а - ло(а)к!
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06.11.2021 22:14 Відповісти
Героям слава!
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06.11.2021 21:59 Відповісти
Свого часу Полтава вважалась еталоном украінської мови
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07.11.2021 14:18 Відповісти
Бедная РАБссия...,Мымра ********* напишет протест...типа Мавзолейный был круче самого Майка Тайсона в лучшие годы
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06.11.2021 21:17 Відповісти
Слава Україні!!!
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06.11.2021 21:18 Відповісти
Двічі молодець: за золото - само собою + що москаля натовк.
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06.11.2021 21:30 Відповісти
Юра, только молчи и не жми руку сопернику!!!
Молодец!
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06.11.2021 21:31 Відповісти
И спой песню про папу и маму.
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06.11.2021 21:33 Відповісти
спляши комаринского у полоскалки
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06.11.2021 21:39 Відповісти
Сколько времени в сутки,ты надуваешь щёки на Цензоре?Это же мозгами можно поехать.Это даже не жить на Цензоре,а жить в Цензоре😂🌷
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06.11.2021 21:41 Відповісти
Блестяще выступил на престижных состязаниях в столице Сербии с участием 650 боксеров из 105 стран 19-летний чемпион мира среди молодежи-2021 Юрий Захареев, ставший на своем дебютном взрослом первенстве обладателем золотой медали в весовой категории до 71 кг.

Он поочередно одолел сомалийца Махмода Саида (5:0), англичанина Мохаммеда Акбара (5:0) и бронзового призера чемпионата Европы испанца Юбу Сиссохо (5:0).
В четвертьфинале Захареев провел свой, пожалуй, самый сложный поединок, победив раздельным решением судей двукратного чемпиона Мировой серии бокса, вице-чемпиона Азиатских игр-2018 Асланбека Шимбергенова из Казахстана (3:2), а в полуфинале наш соотечественник перебоксировал азербайджанца Сархана Алиева (5:0).

В решающем бою непобедимый украинец сошелся с чемпионом России 28-летним Вадимом Мусаевым и, уверенно выиграв все три раунда, победил единогласным решением судей - 5:0!
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06.11.2021 21:43 Відповісти
Пасиба за повний розклад
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06.11.2021 22:09 Відповісти

5:0, 5:0, 5:0, 3:2, 5:0, 5:0! "Виніс" усіх...
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06.11.2021 22:13 Відповісти
а судья в ринге ??? вау? )))

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06.11.2021 22:43 Відповісти
https://youtu.be/QM16zCBg3u0
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06.11.2021 22:54 Відповісти
Суддя з Канади...
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07.11.2021 13:17 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
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06.11.2021 21:44 Відповісти
Не зовсім москаль - але здавшийся під неї ...
Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарском крае . По национальности - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86 рутулец .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B Рутульцы
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06.11.2021 21:44 Відповісти
Фигня. Не всегда уместно подходить к человеку сугубо с антропологического аспекта, типа не жило десять поколений твоих предков в Нежине-не украинец. Есть и другие подходы.
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06.11.2021 21:47 Відповісти
Вопрос про "Чей Крым" уже задавали?В смысле наш он или как обычно?
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06.11.2021 21:45 Відповісти
Та отож.
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06.11.2021 23:33 Відповісти
Що, знову запорєбріку насипали?! Яка сумна новина...👍
Слава Україні!
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06.11.2021 21:52 Відповісти
победил представителя России Вадима Мусаева со счетом 5:0 куме.
Так.Тобто бил в пустоту .Бо никакой Рашки нет,и быть не может
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06.11.2021 22:15 Відповісти
этот кацап порвался...несите другого!
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06.11.2021 22:56 Відповісти
Кацапа уже за украинский флаг спряталось.Стыдно быть коцапом?😂🌷×××
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06.11.2021 23:08 Відповісти
Кацапа били, били, колотили - морду в жопу превратили
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06.11.2021 23:25 Відповісти
Даже не знаю, на фоне ватанства большинства украинских боксеров, как относиться к этой победе...
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06.11.2021 23:49 Відповісти
Нормальная победа Украины.
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07.11.2021 00:56 Відповісти
Победа Захареева и ничего больше.
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07.11.2021 07:47 Відповісти
То дуже лєпо, що мацкаля здолав. Козак.
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07.11.2021 01:23 Відповісти
По неперевіреній інформації Захарєєв циган. Молодець ! Вболівав за нього але буде жаль якщо він таких самих політичних поглядів як Усік з Ломаченком.
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07.11.2021 07:19 Відповісти
Захарєєву респект.Черговий расєйсь мальчік в трусіках...
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07.11.2021 07:42 Відповісти
Поединок в Грозном: сына Кадырова на боксерском турнире назвали "позором" и "клоунадой"
https://antikor.com.ua/articles/496466-poedinok_v_groznom_syna_kadyrova_na_bokserskom_turnire_nazvali_pozorom_i_klounadoj
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07.11.2021 09:37 Відповісти
Негров и муслимов нарубал)!
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07.11.2021 11:53 Відповісти
 
 