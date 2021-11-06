Український боксер Захарєєв здолав росіянина Мусаєва та здобув золото чемпіонату світу

У столиці Сербії Белграді завершується XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків.

Чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кг став Юрій Захарєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У фінальному двобої за золото в категорії до 71 кг він переміг представника Росії Вадима Мусаєва з рахунком 5:0.

Бронзовими призерами у цій вазі стали Албан Бекірі з Албанії та азербайджанець Сархан Алієв.

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