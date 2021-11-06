Український боксер Захарєєв здолав росіянина Мусаєва та здобув золото чемпіонату світу
У столиці Сербії Белграді завершується XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків.
Чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кг став Юрій Захарєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У фінальному двобої за золото в категорії до 71 кг він переміг представника Росії Вадима Мусаєва з рахунком 5:0.
Бронзовими призерами у цій вазі стали Албан Бекірі з Албанії та азербайджанець Сархан Алієв.
Топ коментарі
+58 Vovcheg Zak
показати весь коментар06.11.2021 21:07
+42 Дмитро Хлопченко #438497
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+29 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.11.2021 22:05
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Исконно рабсейская фамилия, кстати...
Какая боль, какая боль!
Аргєнтіна-Ямайка - 5:0.
(пісня)
"Величие империи" заплыло на оба глаза.
Молодец!
Он поочередно одолел сомалийца Махмода Саида (5:0), англичанина Мохаммеда Акбара (5:0) и бронзового призера чемпионата Европы испанца Юбу Сиссохо (5:0).
В четвертьфинале Захареев провел свой, пожалуй, самый сложный поединок, победив раздельным решением судей двукратного чемпиона Мировой серии бокса, вице-чемпиона Азиатских игр-2018 Асланбека Шимбергенова из Казахстана (3:2), а в полуфинале наш соотечественник перебоксировал азербайджанца Сархана Алиева (5:0).
В решающем бою непобедимый украинец сошелся с чемпионом России 28-летним Вадимом Мусаевым и, уверенно выиграв все три раунда, победил единогласным решением судей - 5:0!
5:0, 5:0, 5:0, 3:2, 5:0, 5:0! "Виніс" усіх...
Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарском крае . По национальности - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86 рутулец .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B Рутульцы
Слава Україні!
Так.Тобто бил в пустоту .Бо никакой Рашки нет,и быть не может
https://antikor.com.ua/articles/496466-poedinok_v_groznom_syna_kadyrova_na_bokserskom_turnire_nazvali_pozorom_i_klounadoj