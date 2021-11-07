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Нелегалы на границе со стороны Беларуси атаковали польских военных. ВИДЕО

Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье атаковали польских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео в твиттере разместило в воскресенье Министерство национальной обороны Польши.

"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось, на польско-белорусской границе рядом с пограничниками задачу выполняют около 10 тысяч польских военнослужащих.

Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę. https://t.co/7KqH27oOg3

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021

Беларусь (7887) мигранты (979) нелегалы (452) Польша (8398)


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Топ комментарии
+45
Открывайте огонь!
Это же граница. Хватит толерантности.
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07.11.2021 17:10
+35
Білоруси це ті самі кацапи.
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07.11.2021 17:10
+29
Ізраїльтяни стріляють і не паряться особливо.
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07.11.2021 17:13
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по возможности, было бы идеально
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07.11.2021 19:07 Ответить
чому не зробити їм трудовий лагерь??білет сам себе додому не купить,і на їду треба заробити,дати ім лопати най риють яму під бетон майбутньої стіни,а для того щоб багато не нили,пояснити що будуть бунтувати не получуть їсти,я думаю їх би поменьше стало
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07.11.2021 18:59 Ответить
Працювати вони не будуть. Доведеться кормити задарма. А найменший європейський пайок - це мрія їх минулого життя.
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07.11.2021 19:15 Ответить
Это точно, те же украинцы раз уж добрались до той же Германии, к примеру. Т.е. легально это "ВНЖ". Могут спокойно присесть на "Джоб-центр" и тянуть лямку "твоя-моя не понимает, лет на 10", а в это время плодить детей за 250 евро в месяц. При этом гос-во будет тебе оплачивать съемную хату, и давать деньги около 400 евро на члена семьи. А если мало, то ещё и бесплатными продуктами помогать с помощью определённых программ поддержки "нуждающихся", бесплатные курсы нем.языка понятно(а как же он интегрируется?), плюс бесплатное "мед.обслуживание" само-собой. Но нет, украинцы не плодят кучу детей ради "детских", и не сидят на пособиях, потому что хотят зарабатывать. Поэтому, вместе с женой, идут и работают- з.п. на много выгодней получать, при условии, что если в семье работают оба. Если работает один, то его доходы перекрывают возможность получать пособия- "денег на семью хватает". В Германии так- или работают оба, или не работает никто(т.к. смысл теряется, если ты не получаешь хорошие деньги. Но и налог повышенный(класс налогообложения)- дерут в три шкуры за хорошую з.п.).
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07.11.2021 19:53 Ответить
Цент занятости в Германии именно на английском пишется ?
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07.11.2021 21:16 Ответить
Да- "Jobcenter".
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07.11.2021 21:59 Ответить
занадто багато вольностей,вам не здається??чому не змінити закони на більш жорсткіші для емігрантів,для початку я би пособія відмінив,пояснив шо якщо в сімї іноземців народжується дитина то та дитина залишається іноземцем а не німцем,поки сімя не вивчить мову і не здасть екзамен на громадянство,мову вчить за свій рахунок-шо за халява вчити жити всіх за рахунок платників податків-замість того шоб пустити ті гроші на шось корисне,соціальний працівник приходив би лишень для того щоб запропонувати роботу-якщо 3и рази відмовився від роботи погружают в баржу і відправляють додому
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07.11.2021 22:30 Ответить
Много несправедливости по этому поводу. Но нужно понимать, что уровень жизни в Германии падает с каждым годом. До ЕС, до "евро", когда были "дойч марки"(в 90е)- это был пик развития Германии. Сейчас ситуация ухудшается с уровнем жизни заметно, хоть и уровень высокий по-прежнему. Германия впитала в себя социалистическую ГДР, поэтому социалистические подачки не могут отменить без долгого, временного периода. Бытует мнение, что арабов и завозят для того чтобы отменить помощь от государства. Чтобы сами немцы возмутились, и сами отменили нормальные в общем-то законы(по своей природной сути), причём своими же руками. И Германия полностью превратилась в капиталистическое государство, типа США. Типа- халява с хорошей жизнью из-за "красивой картинки" на перегонки с советами прошли- ссср проиграл. Поэтому всё....
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07.11.2021 22:47 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate нелегалів завозять ось чому
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08.11.2021 10:55 Ответить
можна не давати пайок,перевести на хліб і водичку,будут нити шо нема здоровя працювати-пояснити шо послуги лікарів і медикаменти тоже не бесплатні,і палатки в яких вони живуть зараз тоже не впали з неба,пояснити шо вони порушники кордону які прийшли на той кордон добровільно і відповідно знали на шо йшли,тому треба брати лопату чи кірку і працювати щоб заробити на той білет,в мене би вони працювали аж бігом)))після тижня на водичці і краюсі хліба,в кінці місяця коли відпрацював получи білєт,вони би не перли тоді так,вони чують безнаказаність,бо з ними панькаються,раніше в порушників державного кордону будь якої країни стріляли,зараз чомусь цього нема
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07.11.2021 22:20 Ответить
Це не біженці-нелегали. Ці молоді "лосі" явно бойовики якихось екстремістських організацій. Так що Європі слід готуватится до нових "жовтих жилетів", якщо не більш гірших сценарій. Одними гвалтуваннями і вбивствами не обійдеться.
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07.11.2021 19:02 Ответить
Алё, Мойра - два маёра, як вам такое? Зрэшты, вы, прыняўшы прысягу НАРОДУ, верай і праўдай служыце свайму калгаснаму балафюрэру, яго двум выкідкам і малодшанькаму ўблюдку, за паёк і расійскія рублі. І сумленне не мучыць. Мусіць таксама ў гэтым удзельнічаеце?
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07.11.2021 19:31 Ответить
В Украине, приезжая "учиться", индусы, нигерийцы и другие африканцы ставят задачу.
За гроши купить продажных женщин и чиновников, получить свидетельство фиктивное о браке, после получить гражданство Украины, с загран. паспортом для выезда в Европу, или поездок в Европу.
Скоро их будет больше в Европе с украинскими паспортами, чем самих украинцев.
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07.11.2021 19:57 Ответить
Думаю если бы с польшской стороны высыпали на территорию Беларуси столько мусора, те бы не панькались...
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07.11.2021 20:25 Ответить
Думаю везде у границ ЕС так. Поляки просто в своем стиле пытаются изобразить из себя жертв. Из-за проблем с ЕС. Это привычка восточных европейцев, когда на них начинают давить.
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07.11.2021 21:47 Ответить
Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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08.11.2021 00:05 Ответить
Это просто какие-то нелюди палку в калючку кинули! Срочно вызвать огонь на себя из артиллерии
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07.11.2021 22:00 Ответить
Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное! А то щас и тебе палку кинут
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08.11.2021 00:06 Ответить
почему они в мегаискандеродержаву так не рвутся а в загнивающий запад к геям и черепахам
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07.11.2021 22:09 Ответить
поляки любят белорусов особенно западных ..так как Гродно ранше был поляцким
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07.11.2021 22:12 Ответить
Переходят НЕЛЕГАЛЬНО - СТРЕЛЯЙ
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07.11.2021 23:00 Ответить
Никто не осудит
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07.11.2021 23:02 Ответить
а что мешало полякам просто расстрелять нападавших? ничего... пусть расстреливают если козлы нападают...
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08.11.2021 03:32 Ответить
стрелять по законам об антитеррорере и да и лука террорист
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08.11.2021 08:55 Ответить
Вусатий тарган завозить літаками цих біженців в Білорусь, а потім натравлює на Польщу... Видно, одне кремлівське ***** підсказало таку ідею
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08.11.2021 16:00 Ответить
Привіт полякам від Європи.

Я за поляків.

Цікаво, а чому біженці до нас не ломляться?
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08.11.2021 16:40 Ответить
Польша союзник Украины? Мы поддержим Польшу на уровне заявлений? Ну там типа, осуждаем ... поддерживаем законные действия польских властей и т.п.
А как быть с аварийными закупками белорусской электроэнергии? Лука он же безбашенный - может рубильник и отключить.
Так мы - Украина, субъект или объект мировой политики?
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08.11.2021 17:29 Ответить
Нифига себе беженцы, да это бандиты!!
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08.11.2021 20:00 Ответить
Милые зверушки несут мусульманский мир в Европу. Что-то не сильно радуются европейцы новым гражданам, желающим вкусить блага цивилизации и показать коренным гражданам, какой интересной и сказочно разнообразной может стать их жизнь, когда стада зверушек оккупируют города и вести Европы, сядут на шею благочестивым налогоплательщикам, начнут доказывать, «что они тоже люди» и заслуживают на материальную помощь, пособия, избирательное право. Ну а то, что они не уважают мир, куда так стремились; не собираются выполнять местные законы и традиции, ну то такое… Ани жи люд
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08.11.2021 22:35 Ответить
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