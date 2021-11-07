Нелегалы на границе со стороны Беларуси атаковали польских военных. ВИДЕО
Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье атаковали польских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео в твиттере разместило в воскресенье Министерство национальной обороны Польши.
"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - сообщили в министерстве.
Как сообщалось, на польско-белорусской границе рядом с пограничниками задачу выполняют около 10 тысяч польских военнослужащих.
Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę. https://t.co/7KqH27oOg3— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021
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За гроши купить продажных женщин и чиновников, получить свидетельство фиктивное о браке, после получить гражданство Украины, с загран. паспортом для выезда в Европу, или поездок в Европу.
Скоро их будет больше в Европе с украинскими паспортами, чем самих украинцев.
Я за поляків.
Цікаво, а чому біженці до нас не ломляться?
А как быть с аварийными закупками белорусской электроэнергии? Лука он же безбашенный - может рубильник и отключить.
Так мы - Украина, субъект или объект мировой политики?