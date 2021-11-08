Метинвест обеспечивает поставку кислорода в медучреждения 11 областей Украины

Группа Метинвест продолжает поддерживать медицинские учреждения и врачей в борьбе с пандемией COVID-19, обеспечивая необходимым оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Начиная с 1 октября металлургические предприятия компании снабдили кислородом 87 опорных больниц в 11 областях Украины. Начались поставки в два медучреждения Сумской области. На сегодняшний день медики безвозмездно уже получили около 2,5 тысяч тонн продукта.

В Днепропетровской области медицинские учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, снабжает кислородом Днепровский коксохимический завод.

"Метинвест – крупнейший металлургический холдинг Украины. Как социально ответственный бизнес мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизнь. С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ожидает рост заболеваемости осенью. Компания вышла с инициативой обеспечить больницы кислородом и построить кислородные станции, чтобы отказаться от использования баллонов. Список больниц, куда наши предприятия предоставляют кислород, пополняется", - отметил Александр Вишняков, директор департамента регионального развития Группы Метинвест.





Сейчас металлургические предприятия отгружают больницам в среднем 80 тонн кислорода в сутки. Одна тонна кислорода помогает выжить примерно 100 пациентам. Таким образом, благодаря кислороду, изготовленному Группой Метинвест, ежедневно поддерживается жизнь 8000 украинцев.