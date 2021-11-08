Метінвест забезпечує постачання кисню у медзаклади 11 областей України

Група Метінвест продовжує підтримувати медичні заклади та лікарів у боротьбі з пандемією COVID-19, забезпечуючи необхідним обладнанням, медикаментами та засобами індивідуального захисту. Починаючи з 1 жовтня металургійні підприємства компанії забезпечили киснем 87 опорних лікарень у 11 областях України. Розпочалися поставки до двох медзакладів Сумської області. На сьогодні медики безоплатно вже отримали близько 2,5 тисяч тонн продукту.

У Дніпропетровській області медичні установи, де лікують пацієнтів з COVID-19, забезпечує киснем Дніпровський коксохімічний завод.

"Метінвест - найбільший металургійний холдинг України. Як соціально відповідальний бізнес, ми завжди пріоритетно направляємо інвестиції саме в медицину, тому що ці інвестиції рятують життя. З 2020 року ми поставляємо кисень до лікарень, у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Компанія вийшла з ініціативою забезпечити лікарні киснем та побудувати кисневі станції, щоб відмовитись від використання балонів. Список лікарень, куди наші підприємства надають кисень, поповнюється", - зазначив Олександр Вишняков, директор департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест.





Зараз металургійні підприємства відвантажують лікарням у середньому 80 тонн кисню на добу. Одна тонна кисню допомагає вижити приблизно 100 пацієнтам. Таким чином, завдяки кисню, що виготовила Група Метінвест, щоденно підтримується життя 8000 українців.