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Доля рынка нелегальных сигарет в Украине достигла рекордных 18,1%

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине достигла рекордных 18,1%

Доля рынка нелегальных табачных изделий в Украине достигла исторического максимума. В данный момент теневой сектор составляет 18,1% от всего рынка сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ходе пресс-конференции руководители компаний Филип Моррис Украина, BAT Украина, JTI Украина и Империал Тобакко.

"Доля нелегального рынка достигла исторического максимума и продолжает расти. По данным компании "Кантар", убытки государственного бюджета Украины достигнуть 14 миллиардов гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальных проектов, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", - подчеркнул генеральный директор BAT Украина Кахабер Бенидзе.

По словам Пола Холловея, генерального директора JTI Украина, год назад, когда его компания запускала информационный проект "Ні контрабанді", объем рынка нелегальных сигарет составлял 6,9%.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", - заметил Холловей.

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине достигла рекордных 18,1% 01

По мнению участников пресс-конференции, одной из главных причин увеличения объемов теневого рынка является стремительный рост акцизов – на 20% ежегодно. В данный момент акцизы в 3-4 раза превышают уровень инфляции, а покупательная способность потребителей снижается. Поэтому растет потребление дешевых, но нелегальных продуктов.

"В 2017 году Украина утвердила план повышения акцизов до европейского уровня до 2025 года. За это время минимальный акциз вырос на 244% или удвоился за последние три года. Еще более стремительным был рост акцизов на табак для нагревания – с января этого года акциз на эту группу товаров одномоментно вырос на 320%", - рассказал Растислав Чернак, директор Империал Тобакко в Украине.

Он добавил, что украинское законодательство не требует внедрения столь быстрых темпов роста акцизов. Кроме того, это противоречит опыту ряда других стран Восточной Европы: там повышение акциза до европейского уровня могло занимать до 14 лет. Эти страны либо снижали темпы роста акцизов, либо вводили мораторий на повышение налогов.

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине достигла рекордных 18,1% 02

"Мы предлагаем Украине последовать этому примеру и снизить темпы роста акцизов с 20 до 10%. И все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЕНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами", - заявил Чернак.

Филип Моррис Украина рассматривает возможность локализации производства ТИЕНов в Украине, отметил гендиректор компании Костас Салварас. О готовности перенести часть производства в Украину заявил также ВАТ. Тем не менее, возможность инвестиций будет зависеть от уровня акцизов.

"Если нелегальный рынок продолжит расти, то через 3-5 лет наши фабрики окажутся перед угрозой. Наиболее действенный способ борьбы с незаконной торговлей является продуманная налоговая политика", - резюмировал Салварас.

Автор: 

сигареты (867) табак (302)


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Топ комментарии
+12
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08.11.2021 17:26
+9
Оце так борцуни, мита й податки підняли й загнали ринок у тінь, молодці справжні професіонали, здавалося б а при чому тут зеленський
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08.11.2021 17:08
+9
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08.11.2021 17:12
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Правила форума Совет форумчан
как они считают интересно...даже 1 десятую нарисовали...
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08.11.2021 17:04 Ответить
Оце так борцуни, мита й податки підняли й загнали ринок у тінь, молодці справжні професіонали, здавалося б а при чому тут зеленський
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08.11.2021 17:08 Ответить
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08.11.2021 17:08 Ответить
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08.11.2021 18:43 Ответить
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08.11.2021 17:12 Ответить
1. спасибо (ЗЕрмакотатарову).
2. за какой хер получают зарплату погранци, таможня менты и тд?
3. скоро третья весна а поле даже не пахано, не говоря о посадках.
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08.11.2021 17:14 Ответить
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08.11.2021 17:16 Ответить
Все (от слова "без исключения")эксперты предупреждали, что цены на табачку уже давно выше покупательской способности и увеличивают теневой оборот. Но Зе-специалисты - они же самые профессионалы из всех профессионалов, поэтому увеличили акциз еще больше, т.к. знают золотое правило всех дебилов: не умеешь зарбатывать деньги - поднимай налоги.
Поступления от акциза увеличились ровно на 1 месяц, пока теневики не увеличили производство в соответствии с возросшим спросом.
"Д" - дебилы.
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08.11.2021 17:17 Ответить
В статті написано, що кошти отримані від продажу нелегальних цигарок йдуть на збагачення організованої злочинності. Але це не правда, оскільки ці кошти йдуть на збачачення міністра МВС. Так, в смт. Недригайлів, Сумської області в самому центрі відкрився ларьок сигарет без акцизних марок та алкоголю (уже пів року), і це на очах працівників поліції. Багато разів власники сусідніх магазинів викликали наряд поліції, але останні на цей ларьок взагалі не реагують. Такого не було навіть при Януковичу. Такі ж ларьки відкрилися і в сусідніх селищах смт. Липова Долина та м. Ромни, за інших не знаю, не бачив , може також.
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08.11.2021 17:18 Ответить
это новый зесопля уже понаоткрывал?
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08.11.2021 17:23 Ответить
Хм, а такі ціни на цигарки гілить - це не злочин? До того ж а може люди почали менше купувати цигарок бо кидають палити? Чи не того вони прагнули збільшуючи на них ціну? Ось і результат. Чого ж тепер бідкатись.
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08.11.2021 18:00 Ответить
Частка ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні досягла історичного максимуму. На даний момент тіньовий сектор становить 18,1% від усього ринку цигарок. Джерело:

???
Кількість точок продажу нелегального тютюну приблизно дорівнює кількості офіцфйних точок. На базарі нелегальних навіть більше. Ментовня (чи тепр поліцня ?) їх не чіпає. То може легальних залишилось 18.1% ?
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08.11.2021 17:20 Ответить
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08.11.2021 17:26 Ответить
👍
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08.11.2021 17:37 Ответить
Може Звальцман? А... яка різниця як звати дегенерата з шапіто в ролі Президента...
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08.11.2021 17:50 Ответить
Зеленая банда, по ее заявлениям, поборола коррупцию и контрабас, но почему то он только растет, зеленая банда борется с олигархами, но их состояния и влияние только растут, зеленая банда борется с ростом тарифов, в результате тарифы начали расти с бешенной скоростью...

Мне интересно, зеленому кловану нужно лично в рот насрать своему лохторату, чтобы о него дошло, насколько их легко развели, как стало баранов?!
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08.11.2021 17:27 Ответить
На кожному кроці сигаретні киоски без можливості розрахуватися карткою, зрозуміло кришує влада, відкрито!🤬
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08.11.2021 17:28 Ответить
Кто же нелегал покупает?
Это только ФОПы не хотят платить налоги!
Народ готов покупать в 2 раза дороже, главное не контрабанду.
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08.11.2021 17:31 Ответить
Рівно рік назад я змушений був придбати машинку для набивки цигарок і повністю відмовився від купівлі сигарет, бо витрачати мінімум 3000 гривень щомісяця на їх "велике крадійництво" не маю бажання. Тепер витрачаю на цигарки (тютюн, гільзи, доставка) приблизно 500 гривень на місяць і всі ці кошти ідуть в "тінь". І це правильно! Саме так має бути бо лише "тінь" дозволяє хоч щось врятувати від апетитів загребущих і дурних "слуг". Хотіли мати ще більше з цигарок? Тепер не отримують від мене жодної копійки. Єдине що мене тепер хвилює в цьому питанні то це пошук постачальників якісного тютюну на постійній основі.
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08.11.2021 17:47 Ответить
Приблизно так само коштує контрафакт. 26 грн пачка Мальборо без марок.
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08.11.2021 17:56 Ответить
Браво. И это не предел. Ну как там в казну поступления? Много получили от курильщиков? Вооот. Жадность фраеров обычно губит.
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08.11.2021 17:55 Ответить
И это правильно! Вы ублюдки в кабмине подумали прежде чем поднимать акциз,как простой человек может покупать пачку за 30 грн. И это самые дешевые. Свободу контробанде сигарет!
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08.11.2021 17:59 Ответить
Какое тридцать. От шестидесяти не хотели? Правда это если не приму курить.
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08.11.2021 19:28 Ответить
В Одессе прима 52грн. А я говорю про сигареты самые дешевые- Complement, UT,Witton и прочую херню.
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08.11.2021 20:08 Ответить
Ну я курю Мальборо. Оно за 60 грн в магазинах по цене заходит.
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08.11.2021 20:17 Ответить
Правильно. Ви акциз знову підніміть, то і 50% скоро буде
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08.11.2021 18:03 Ответить
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08.11.2021 18:35 Ответить
Потрібні ще БІЛЬШІ мита!!!
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08.11.2021 18:43 Ответить
Та вже можна і не збільшувати. Людей он позбавляють засобів до існування. За що ж вони цигарки куплять будуть.
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08.11.2021 19:29 Ответить
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08.11.2021 19:24 Ответить
Є такі відомі депутати від ЄС , які на цигарках розживаються. Щось в тому списку їх підписів немає.
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08.11.2021 20:40 Ответить
Усi питання до короля контрофакту цiгарок пана Холодова...
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09.11.2021 07:54 Ответить
 
 