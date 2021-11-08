Доля рынка нелегальных сигарет в Украине достигла рекордных 18,1%

Доля рынка нелегальных табачных изделий в Украине достигла исторического максимума. В данный момент теневой сектор составляет 18,1% от всего рынка сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ходе пресс-конференции руководители компаний Филип Моррис Украина, BAT Украина, JTI Украина и Империал Тобакко.

"Доля нелегального рынка достигла исторического максимума и продолжает расти. По данным компании "Кантар", убытки государственного бюджета Украины достигнуть 14 миллиардов гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальных проектов, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", - подчеркнул генеральный директор BAT Украина Кахабер Бенидзе.

По словам Пола Холловея, генерального директора JTI Украина, год назад, когда его компания запускала информационный проект "Ні контрабанді", объем рынка нелегальных сигарет составлял 6,9%.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", - заметил Холловей.

По мнению участников пресс-конференции, одной из главных причин увеличения объемов теневого рынка является стремительный рост акцизов – на 20% ежегодно. В данный момент акцизы в 3-4 раза превышают уровень инфляции, а покупательная способность потребителей снижается. Поэтому растет потребление дешевых, но нелегальных продуктов.

"В 2017 году Украина утвердила план повышения акцизов до европейского уровня до 2025 года. За это время минимальный акциз вырос на 244% или удвоился за последние три года. Еще более стремительным был рост акцизов на табак для нагревания – с января этого года акциз на эту группу товаров одномоментно вырос на 320%", - рассказал Растислав Чернак, директор Империал Тобакко в Украине.

Он добавил, что украинское законодательство не требует внедрения столь быстрых темпов роста акцизов. Кроме того, это противоречит опыту ряда других стран Восточной Европы: там повышение акциза до европейского уровня могло занимать до 14 лет. Эти страны либо снижали темпы роста акцизов, либо вводили мораторий на повышение налогов.

"Мы предлагаем Украине последовать этому примеру и снизить темпы роста акцизов с 20 до 10%. И все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЕНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами", - заявил Чернак.

Филип Моррис Украина рассматривает возможность локализации производства ТИЕНов в Украине, отметил гендиректор компании Костас Салварас. О готовности перенести часть производства в Украину заявил также ВАТ. Тем не менее, возможность инвестиций будет зависеть от уровня акцизов.

"Если нелегальный рынок продолжит расти, то через 3-5 лет наши фабрики окажутся перед угрозой. Наиболее действенный способ борьбы с незаконной торговлей является продуманная налоговая политика", - резюмировал Салварас.