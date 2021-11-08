Частка ринку нелегальних цигарок в Україні досягла рекордних 18,1%

Частка ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні досягла історичного максимуму. На даний момент тіньовий сектор становить 18,1% від усього ринку цигарок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили під час пресконференції керівники компаній Філіп Морріс Україна, BAT Україна, JTI Україна та Імперіал Тобакко.

"Доля нелегального ринку досягла історичного максимуму і продовжує зростати. За даними компанії "Кантар", збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальних проєктів, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", - наголосив генеральний директор BAT Україна Кахабер Бенідзе.

За словами Пола Холловея, генерального директора JTI Україна, рік тому, коли його компанія запускала інформаційний проект "Ні контрабанді", обсяг ринку нелегальних цигарок становив 6,9%.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", - зауважив Холловей.

На думку учасників пресконференції, однією з головних причин збільшення обсягів тіньового ринку є стрімке зростання акцизів - на 20% щорічно. На даний момент акцизи в 3-4 рази перевищують рівень інфляції, а купівельна спроможність споживачів знижується. Тому зростає споживання дешевих, але нелегальних продуктів.

"У 2017 році Україна затвердила план підвищення акцизів до європейського рівня до 2025 року. За цей час мінімальний акциз зріс на 244% або подвоївся за останні три роки. Ще стрімкішим було зростання акцизів на тютюн для нагрівання - з січня цього року акциз на цю групу товарів миттєво зріс на 320%", - розповів Растислав Чернак, директор Імперіал Тобакко в Україні.

Він додав, що українське законодавство не вимагає запровадження таких швидких темпів зростання акцизів. Крім того, це суперечить досвіду інших країн Східної Європи: там підвищення акцизу до європейського рівня могло займати до 14 років. Ці країни або знижували темпи зростання акцизів, або запроваджували мораторій на підвищення податків.

"Ми пропонуємо Україні наслідувати цей приклад і знизити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. І все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 року досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами", - заявив Чернак.

Філіп Морріс Україна розглядає можливість локалізації виробництва ТВЕНів в Україні, зазначив гендиректор компанії Костас Салварас. Про готовність перенести частину виробництва до України заявив також ВАТ. Проте можливість інвестицій буде залежати від рівня акцизів.

"Якщо нелегальний ринок продовжуватиме зростати, то через 3-5 років наші фабрики опиняться перед загрозою. Найбільш дієвим способом боротьби з незаконною торгівлею є продумана податкова політика", - резюмував Салварас.