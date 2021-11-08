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Частка ринку нелегальних цигарок в Україні досягла рекордних 18,1%

Частка ринку нелегальних цигарок в Україні досягла рекордних 18,1%

Частка ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні досягла історичного максимуму. На даний момент тіньовий сектор становить 18,1% від усього ринку цигарок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили під час пресконференції керівники компаній Філіп Морріс Україна, BAT Україна, JTI Україна та Імперіал Тобакко.

"Доля нелегального ринку досягла історичного максимуму і продовжує зростати. За даними компанії "Кантар", збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальних проєктів, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", - наголосив генеральний директор BAT Україна Кахабер Бенідзе.

За словами Пола Холловея, генерального директора JTI Україна, рік тому, коли його компанія запускала інформаційний проект "Ні контрабанді", обсяг ринку нелегальних цигарок становив 6,9%.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", - зауважив Холловей.

Частка ринку нелегальних цигарок в Україні досягла рекордних 18,1% 01

На думку учасників пресконференції, однією з головних причин збільшення обсягів тіньового ринку є стрімке зростання акцизів - на 20% щорічно. На даний момент акцизи в 3-4 рази перевищують рівень інфляції, а купівельна спроможність споживачів знижується. Тому зростає споживання дешевих, але нелегальних продуктів.

"У 2017 році Україна затвердила план підвищення акцизів до європейського рівня до 2025 року. За цей час мінімальний акциз зріс на 244% або подвоївся за останні три роки. Ще стрімкішим було зростання акцизів на тютюн для нагрівання - з січня цього року акциз на цю групу товарів миттєво зріс на 320%", - розповів Растислав Чернак, директор Імперіал Тобакко в Україні.

Він додав, що українське законодавство не вимагає запровадження таких швидких темпів зростання акцизів. Крім того, це суперечить досвіду інших країн Східної Європи: там підвищення акцизу до європейського рівня могло займати до 14 років. Ці країни або знижували темпи зростання акцизів, або запроваджували мораторій на підвищення податків.

Частка ринку нелегальних цигарок в Україні досягла рекордних 18,1% 02

"Ми пропонуємо Україні наслідувати цей приклад і знизити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. І все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 року досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами", - заявив Чернак.

Філіп Морріс Україна розглядає можливість локалізації виробництва ТВЕНів в Україні, зазначив гендиректор компанії Костас Салварас. Про готовність перенести частину виробництва до України заявив також ВАТ. Проте можливість інвестицій буде залежати від рівня акцизів.

"Якщо нелегальний ринок продовжуватиме зростати, то через 3-5 років наші фабрики опиняться перед загрозою. Найбільш дієвим способом боротьби з незаконною торгівлею є продумана податкова політика", - резюмував Салварас.

Автор: 

цигарки (972) тютюн (531)


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Топ коментарі
+12
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08.11.2021 17:26
+9
Оце так борцуни, мита й податки підняли й загнали ринок у тінь, молодці справжні професіонали, здавалося б а при чому тут зеленський
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08.11.2021 17:08
+9
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08.11.2021 17:12
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как они считают интересно...даже 1 десятую нарисовали...
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08.11.2021 17:04 Відповісти
Оце так борцуни, мита й податки підняли й загнали ринок у тінь, молодці справжні професіонали, здавалося б а при чому тут зеленський
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08.11.2021 17:08 Відповісти
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08.11.2021 17:08 Відповісти
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08.11.2021 18:43 Відповісти
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08.11.2021 17:12 Відповісти
1. спасибо (ЗЕрмакотатарову).
2. за какой хер получают зарплату погранци, таможня менты и тд?
3. скоро третья весна а поле даже не пахано, не говоря о посадках.
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08.11.2021 17:14 Відповісти
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08.11.2021 17:16 Відповісти
Все (от слова "без исключения")эксперты предупреждали, что цены на табачку уже давно выше покупательской способности и увеличивают теневой оборот. Но Зе-специалисты - они же самые профессионалы из всех профессионалов, поэтому увеличили акциз еще больше, т.к. знают золотое правило всех дебилов: не умеешь зарбатывать деньги - поднимай налоги.
Поступления от акциза увеличились ровно на 1 месяц, пока теневики не увеличили производство в соответствии с возросшим спросом.
"Д" - дебилы.
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08.11.2021 17:17 Відповісти
В статті написано, що кошти отримані від продажу нелегальних цигарок йдуть на збагачення організованої злочинності. Але це не правда, оскільки ці кошти йдуть на збачачення міністра МВС. Так, в смт. Недригайлів, Сумської області в самому центрі відкрився ларьок сигарет без акцизних марок та алкоголю (уже пів року), і це на очах працівників поліції. Багато разів власники сусідніх магазинів викликали наряд поліції, але останні на цей ларьок взагалі не реагують. Такого не було навіть при Януковичу. Такі ж ларьки відкрилися і в сусідніх селищах смт. Липова Долина та м. Ромни, за інших не знаю, не бачив , може також.
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08.11.2021 17:18 Відповісти
это новый зесопля уже понаоткрывал?
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08.11.2021 17:23 Відповісти
Хм, а такі ціни на цигарки гілить - це не злочин? До того ж а може люди почали менше купувати цигарок бо кидають палити? Чи не того вони прагнули збільшуючи на них ціну? Ось і результат. Чого ж тепер бідкатись.
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08.11.2021 18:00 Відповісти
Частка ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні досягла історичного максимуму. На даний момент тіньовий сектор становить 18,1% від усього ринку цигарок. Джерело:

???
Кількість точок продажу нелегального тютюну приблизно дорівнює кількості офіцфйних точок. На базарі нелегальних навіть більше. Ментовня (чи тепр поліцня ?) їх не чіпає. То може легальних залишилось 18.1% ?
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08.11.2021 17:20 Відповісти
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08.11.2021 17:26 Відповісти
👍
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08.11.2021 17:37 Відповісти
Може Звальцман? А... яка різниця як звати дегенерата з шапіто в ролі Президента...
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08.11.2021 17:50 Відповісти
Зеленая банда, по ее заявлениям, поборола коррупцию и контрабас, но почему то он только растет, зеленая банда борется с олигархами, но их состояния и влияние только растут, зеленая банда борется с ростом тарифов, в результате тарифы начали расти с бешенной скоростью...

Мне интересно, зеленому кловану нужно лично в рот насрать своему лохторату, чтобы о него дошло, насколько их легко развели, как стало баранов?!
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08.11.2021 17:27 Відповісти
На кожному кроці сигаретні киоски без можливості розрахуватися карткою, зрозуміло кришує влада, відкрито!🤬
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08.11.2021 17:28 Відповісти
Кто же нелегал покупает?
Это только ФОПы не хотят платить налоги!
Народ готов покупать в 2 раза дороже, главное не контрабанду.
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08.11.2021 17:31 Відповісти
Рівно рік назад я змушений був придбати машинку для набивки цигарок і повністю відмовився від купівлі сигарет, бо витрачати мінімум 3000 гривень щомісяця на їх "велике крадійництво" не маю бажання. Тепер витрачаю на цигарки (тютюн, гільзи, доставка) приблизно 500 гривень на місяць і всі ці кошти ідуть в "тінь". І це правильно! Саме так має бути бо лише "тінь" дозволяє хоч щось врятувати від апетитів загребущих і дурних "слуг". Хотіли мати ще більше з цигарок? Тепер не отримують від мене жодної копійки. Єдине що мене тепер хвилює в цьому питанні то це пошук постачальників якісного тютюну на постійній основі.
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08.11.2021 17:47 Відповісти
Приблизно так само коштує контрафакт. 26 грн пачка Мальборо без марок.
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08.11.2021 17:56 Відповісти
Браво. И это не предел. Ну как там в казну поступления? Много получили от курильщиков? Вооот. Жадность фраеров обычно губит.
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08.11.2021 17:55 Відповісти
И это правильно! Вы ублюдки в кабмине подумали прежде чем поднимать акциз,как простой человек может покупать пачку за 30 грн. И это самые дешевые. Свободу контробанде сигарет!
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08.11.2021 17:59 Відповісти
Какое тридцать. От шестидесяти не хотели? Правда это если не приму курить.
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08.11.2021 19:28 Відповісти
В Одессе прима 52грн. А я говорю про сигареты самые дешевые- Complement, UT,Witton и прочую херню.
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08.11.2021 20:08 Відповісти
Ну я курю Мальборо. Оно за 60 грн в магазинах по цене заходит.
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08.11.2021 20:17 Відповісти
Правильно. Ви акциз знову підніміть, то і 50% скоро буде
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08.11.2021 18:03 Відповісти
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08.11.2021 18:35 Відповісти
Потрібні ще БІЛЬШІ мита!!!
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08.11.2021 18:43 Відповісти
Та вже можна і не збільшувати. Людей он позбавляють засобів до існування. За що ж вони цигарки куплять будуть.
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08.11.2021 19:29 Відповісти
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08.11.2021 19:24 Відповісти
Є такі відомі депутати від ЄС , які на цигарках розживаються. Щось в тому списку їх підписів немає.
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08.11.2021 20:40 Відповісти
Усi питання до короля контрофакту цiгарок пана Холодова...
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09.11.2021 07:54 Відповісти
 
 