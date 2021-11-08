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Беларусь больше не будет поставлять электричество в Украину. ДОКУМЕНТ

Беларусь больше не будет поставлять электричество в Украину. ДОКУМЕНТ

Белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" сообщило партнерам, что с ноября не будет поставлять электричество в Украину.

Об этом говорится в письме "Белэнерго" к партнерам, которое имеет редакция Цензор.НЕТ.

Документ датирован 8 ноября 2021 года. В нем отмечено, что речь идет об изменении условий сотрудничества.

"ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основании ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорится в документе.

Документ подписан генеральным директором "Белэнерго" П.Дроздом.

Беларусь больше не будет поставлять электричество в Украину 01

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Источник: 
Беларусь (7888) Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+92
Клоуни докерувались...
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08.11.2021 17:44
+72
У енергокризі винні тільки зебіли. Вони не те що нічого не покращили, але й все погіршили.
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08.11.2021 17:45
+57
Зєля може приймати в будь-яких позиціях, в будь-якій кількості прямо від пуйла.
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08.11.2021 17:54
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Свята наївність! Зеля підводить країну до катастрофи - після чого Раша протягне "дружню" руку у ролі "рятівника". Зеля буде з краю... .
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09.11.2021 09:21 Ответить
У меня сарказм.
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09.11.2021 11:02 Ответить
Завтра украинская делегация вылетает в Вашингтон для подписания важного документа в Конгрессе США...
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09.11.2021 06:55 Ответить
О чем в Конгрессе можно подписывать документ? Об всеобщей озабоченности и обмене жвачкой в знак нерушимой дружбы озабоченностей?
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09.11.2021 10:24 Ответить
Ну как...
Зеля: "В нашей части документа мы указали на нашу озабоченность."
США: "Ну а в нашей мы упомянули, что озабоченность глубокая и выразили ещё обеспокоенность!"
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14.11.2021 21:20 Ответить
В Когрессе США никаких документов не подписывают .
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11.11.2021 19:27 Ответить
Клоун таки завел страну в темную сырую холодную жо...пу
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09.11.2021 08:04 Ответить
А где дата документа? Если написано "с ноября 2021", значит документ как минимум октябрьский. Но поставки физически идут.

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09.11.2021 08:10 Ответить
"Заключение новых рамочных контрактов также не планируется"... даже по 1 миллиону долларов за 1 кВт-час - добавил Дрозд и улыбнулся, вспомнив вчерашний звонок Путина

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09.11.2021 08:31 Ответить
Хитрожопый гешефтмахер строит дороги для рашистких танков.
Свет им не нужен - есть фары.
А страна будет загибаться во тьме...
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09.11.2021 08:50 Ответить
п.с.
А ведь можно перекрыть поставки бульбашам из украинских портов
Сразу поумнеют...
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09.11.2021 09:00 Ответить
Да нет, мальчик решил перенять опыт Гитлера по постройке автобанов. Лишь бы не начал строить трудовые профилактории для антисемитов и под руководством Третьяковой кастрировать неполноценных родителей, которые делают некачественных детей.
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09.11.2021 10:31 Ответить
вот это Конченные ЗЕбилы результат "руководства" страной малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом и его Сбродом, а еще в скором времени увидите ценники на сахар, под.масло, гречу и т.д то что не надо импортировать+ с 1 января удивят малый и средний бизнес за счет которого Ничтожество хочет поднять минималки до 6500......
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09.11.2021 09:08 Ответить
Все их потуги закончатся гиперинфляцией!
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09.11.2021 09:15 Ответить
уж лучше э/э из Беларашки, чем веерные отключения. другой вопрос- почему уголь не покупался летом и что с нашими АЭС?
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09.11.2021 09:38 Ответить
В планах будут работать 14 блоков из 15, это рекорд.
Строить новые нужно. Есть 2 блока недостроенных, которые чехи готовы достроить за 3,5 млрд. долларов за оба. Вместо этого подписываются меморандумы в амерами на 30 млрд. за 5 блоков, или по 6 за штуку. Так переможем
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09.11.2021 10:22 Ответить
Какие нахрен чехи и атомные АЭС!!! Это не та чешская фирма, учрежденная тремя русскими, которые поставляют немецкие двигатели для российский дронов? 3,5 ярда зелени - это очень дорогая наживка для дурака!
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09.11.2021 10:35 Ответить
Как интересно. Чешское правительство даже не рассматривает НИКАКИХ собственных компаний в плане подрядчиков на расширение "Дукованы", а Украина хочет, чтобы чехи ей что-то строили? Вы серьёзно?
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14.11.2021 21:23 Ответить
В Раде введут должность диджитал-директора. Он будет освещать работу парламента в TikTok.
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09.11.2021 10:53 Ответить
Хотелось бы узнать от беларусских комментаторов как к современным отношениям между нашими странами относится большинство беларусского населения.

В том числе как они относятся к санкциям Украины против Лукашенко (закрытие воздушного пространства для беларусских самолетов, ограничения в торговле и т.п.) и действия в другом направлении (прекращение поставок электроэнергии).
Ведь известно, что беларусы не слабо отличаются от украинцев.
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09.11.2021 11:00 Ответить
Сколько людей столько мнений . Вы не услышите ничего стандартного . Все ваши санкции ударили прежде всего по тем беларусам которые люто ненавидят лукашенко и поддерживают украинцев в борьбе з росией . Ни прилететь ни улететь из Беларуси кроме как через вонючую москву сейчас невозможно . Сухопутные границы Литвой и Польшей почти закрыты , ввезти что-либо оттуда практически невозможно , ограничено число выездов из страны в год даже если есть вид на жительство в Европе. Самое бездарное решение было закрыть воздушное пространство . Путину даже не надобыло вводить войска что бы превратить Беларусь во внутреннюю область росии .
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11.11.2021 19:37 Ответить
Да, я тоже малость удивился, когда во-первых Украина вообще влезла в дело с этим самолётом и блохером, а во-вторых, когда она ввела подобные санкции.
Зачем Зеле это надо было делать, кроме как для того, чтобы поцеловать в попку Варшаву и Вашингтон - вообще не понимаю.
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14.11.2021 21:25 Ответить
Докрычались //батька-- диктатор //
Лукашенко хоть немножко заботится
о народе ,,наши только борьбой с олигархами '' в кавычках
В прошлом году на подсолнечном масле заработали 400% прибыли --- мало
Теперь решили заработать на всем
Если прибыль меньше 50%-это убыточной
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09.11.2021 11:04 Ответить
В ГПО «Белэнерго» сообщили, что Беларусь продолжает в рамках подписанного на ноябрь контракта поставки электроэнергии в Украину. В сообщении говорится: «Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами, - уточняется, - Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено только в адрес конкретных компаний, которым не запланированы поставки электроэнергии в ноябре 2021 года».

Источник: https://newsbel.by/11/09/gpo-belenergo-belarus-prodolzhaet-postavki-**************-v-ukrainu/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
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09.11.2021 11:41 Ответить
Спокійно! Не треба зайвих емоцій. Мова йдеться лише про рамкові котракти, в яких закладаються загальні погодження. Це, так би мовити, погодження про наміри, а не про конкретні терміни, обсяги, ціни, схеми тощо. Мовуа не йдеться перо робочі контракти. Отже, треба заспокоїтись і не вестися на провокативність і дестабілізуючі настрої певних політтехнологів.
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09.11.2021 13:25 Ответить
Не переживайте создадут какое-нибудь офшорное СП Рога и Копыта и те будут поставлять электричество от лукашенки под маркой сделано в США.
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11.11.2021 19:41 Ответить
пут-ччч пу-пу пут-ч-ч-ч!!!!
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12.11.2021 22:02 Ответить
Я так понимаю, что прямо сейчас где-то в демократической Европе генерируются колоссальные мощности демократического электричества. Не какого-то там грязного и диктаторского, как из Беларуси, а правильного!
И это электричество скоро хлынет на просторы Украины.
Правда с небольшой надбавкой, которая будет расти раз в полгода-год, ну да это мелочи за счастье покупать свободную энергию.
А ещё через годик мы узнаем, что на самом деле электричество вовсе не ЕСовское, а всё равно русское или беларусское.
Ну да ладно. Я верю, что Зеля всё может объяснить правильно и красиво.
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14.11.2021 21:29 Ответить
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