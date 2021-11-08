Беларусь больше не будет поставлять электричество в Украину. ДОКУМЕНТ

Белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" сообщило партнерам, что с ноября не будет поставлять электричество в Украину.

Об этом говорится в письме "Белэнерго" к партнерам, которое имеет редакция Цензор.НЕТ.

Документ датирован 8 ноября 2021 года. В нем отмечено, что речь идет об изменении условий сотрудничества.

"ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основании ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорится в документе.

Документ подписан генеральным директором "Белэнерго" П.Дроздом.