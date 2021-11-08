Беларусь больше не будет поставлять электричество в Украину. ДОКУМЕНТ
Белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" сообщило партнерам, что с ноября не будет поставлять электричество в Украину.
Об этом говорится в письме "Белэнерго" к партнерам, которое имеет редакция Цензор.НЕТ.
Документ датирован 8 ноября 2021 года. В нем отмечено, что речь идет об изменении условий сотрудничества.
"ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основании ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорится в документе.
Документ подписан генеральным директором "Белэнерго" П.Дроздом.
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+92 Антип61
показать весь комментарий08.11.2021 17:44
+72 Ростислав Кіндратюк
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+57 Алла Новосад #194524
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Зеля: "В нашей части документа мы указали на нашу озабоченность."
США: "Ну а в нашей мы упомянули, что озабоченность глубокая и выразили ещё обеспокоенность!"
Свет им не нужен - есть фары.
А страна будет загибаться во тьме...
А ведь можно перекрыть поставки бульбашам из украинских портов
Сразу поумнеют...
Строить новые нужно. Есть 2 блока недостроенных, которые чехи готовы достроить за 3,5 млрд. долларов за оба. Вместо этого подписываются меморандумы в амерами на 30 млрд. за 5 блоков, или по 6 за штуку. Так переможем
В том числе как они относятся к санкциям Украины против Лукашенко (закрытие воздушного пространства для беларусских самолетов, ограничения в торговле и т.п.) и действия в другом направлении (прекращение поставок электроэнергии).
Ведь известно, что беларусы не слабо отличаются от украинцев.
Зачем Зеле это надо было делать, кроме как для того, чтобы поцеловать в попку Варшаву и Вашингтон - вообще не понимаю.
Лукашенко хоть немножко заботится
о народе ,,наши только борьбой с олигархами '' в кавычках
В прошлом году на подсолнечном масле заработали 400% прибыли --- мало
Теперь решили заработать на всем
Если прибыль меньше 50%-это убыточной
Источник: https://newsbel.by/11/09/gpo-belenergo-belarus-prodolzhaet-postavki-**************-v-ukrainu/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
И это электричество скоро хлынет на просторы Украины.
Правда с небольшой надбавкой, которая будет расти раз в полгода-год, ну да это мелочи за счастье покупать свободную энергию.
А ещё через годик мы узнаем, что на самом деле электричество вовсе не ЕСовское, а всё равно русское или беларусское.
Ну да ладно. Я верю, что Зеля всё может объяснить правильно и красиво.