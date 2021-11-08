Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ
Білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики "Біленерго" повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України.
Про це йдеться в листі "Біленерго" до партнерів, який має редакція Цензор.НЕТ.
Документ датований 8 листопада 2021 року. У ньому зазначено, що йдеться про зміну умов співробітництва.
"ДВО "Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України на підставі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не будуть. Укладання нових рамкових контрактів також не заплановане", - сказано в документі.
Документ підписаний генеральним директором "Біленерго" П.Дроздом.
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Топ коментарі
+92 Антип61
показати весь коментар08.11.2021 17:44
+72 Ростислав Кіндратюк
показати весь коментар08.11.2021 17:45
+57 Алла Новосад #194524
показати весь коментар08.11.2021 17:54
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Зеля: "В нашей части документа мы указали на нашу озабоченность."
США: "Ну а в нашей мы упомянули, что озабоченность глубокая и выразили ещё обеспокоенность!"
Свет им не нужен - есть фары.
А страна будет загибаться во тьме...
А ведь можно перекрыть поставки бульбашам из украинских портов
Сразу поумнеют...
Строить новые нужно. Есть 2 блока недостроенных, которые чехи готовы достроить за 3,5 млрд. долларов за оба. Вместо этого подписываются меморандумы в амерами на 30 млрд. за 5 блоков, или по 6 за штуку. Так переможем
В том числе как они относятся к санкциям Украины против Лукашенко (закрытие воздушного пространства для беларусских самолетов, ограничения в торговле и т.п.) и действия в другом направлении (прекращение поставок электроэнергии).
Ведь известно, что беларусы не слабо отличаются от украинцев.
Зачем Зеле это надо было делать, кроме как для того, чтобы поцеловать в попку Варшаву и Вашингтон - вообще не понимаю.
Лукашенко хоть немножко заботится
о народе ,,наши только борьбой с олигархами '' в кавычках
В прошлом году на подсолнечном масле заработали 400% прибыли --- мало
Теперь решили заработать на всем
Если прибыль меньше 50%-это убыточной
Источник: https://newsbel.by/11/09/gpo-belenergo-belarus-prodolzhaet-postavki-**************-v-ukrainu/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
И это электричество скоро хлынет на просторы Украины.
Правда с небольшой надбавкой, которая будет расти раз в полгода-год, ну да это мелочи за счастье покупать свободную энергию.
А ещё через годик мы узнаем, что на самом деле электричество вовсе не ЕСовское, а всё равно русское или беларусское.
Ну да ладно. Я верю, что Зеля всё может объяснить правильно и красиво.