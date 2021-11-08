Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики "Біленерго" повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України.

Про це йдеться в листі "Біленерго" до партнерів, який має редакція Цензор.НЕТ.

Документ датований 8 листопада 2021 року. У ньому зазначено, що йдеться про зміну умов співробітництва.

"ДВО "Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України на підставі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не будуть. Укладання нових рамкових контрактів також не заплановане", - сказано в документі.

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Документ підписаний генеральним директором "Біленерго" П.Дроздом.