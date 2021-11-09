РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5732 посетителя онлайн
Новости
4 572 54

Повышение тарифа на распределение газа обязательно ударит по рейтингу президента, – политолог

Повышение тарифа на распределение газа обязательно ударит по рейтингу президента, – политолог

Из-за повышения тарифа на распределение газа суммы в платежках за коммунальные услуги заметно увеличатся, что приведет к разочарованию среди украинцев в нынешнем президенте Владимире Зеленском и падению его рейтинга.

Об этом заявила политолог Анна Малкина. "Все нынешние проблемы – отсутствие кислорода в больницах, отсрочка начала отопительного сезона, непонятная туманная перспектива с отоплением зимой, – уже продемонстрировали влияние на рейтинги. Последние социологические опросы показывают снижение в том числе президентского персонального рейтинга", – рассказала Малкина.

По ее словам, украинцы оценивают власть, исходя из того, насколько изменилось их собственное благосостояние и рост стоимости коммунальных услуг может обрушить рейтинг президента и его команды. "Люди действительно оценивают действия власти очень приземленными вещами. Они их оценивают на основе собственного благосостояния и на основе своего уровня жизни, который они имеют. А сегодня, конечно, в условиях еще и карантинных ограничений, в условиях падения экономики, в условиях кучи разных проблем уровень жизни людей не просто снижается постепенно, а он катастрофически падает", – пояснила Малкина.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Нацкомиссия должна разобраться с инициативами облгазов повысить в несколько раз тариф на распределение газа и не допустить его роста. Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

Автор: 

Газ (10223) рейтинг (1636) тарифы (1869)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Помоему только долб#*** не разочаровались в презеденте Зеленском
показать весь комментарий
09.11.2021 13:26
+18
100% только под зад
показать весь комментарий
09.11.2021 13:26
+17
показать весь комментарий
09.11.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рейтинг.....Бабло! Гонец от Фирташа не зря захаживает на банковую! С дЕрьмаком все порешали.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:15 Ответить
Помоему только долб#*** не разочаровались в презеденте Зеленском
показать весь комментарий
09.11.2021 13:26 Ответить
І що саме цікаво, рейтинг творця потужних реформ за 5 місяців виріс лише на 0,6%. Мало. мало ви їх називаєте зєбілами.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:39 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 14:05 Ответить
Шахраї дожерли те, шо не встиг сивочолий.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:18 Ответить
До упоротих дійде тільки через гаманець.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:18 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 14:07 Ответить
НЕТЪ! мы фсе равно будем любить нашего бубочку, пусть даже придется продать собак в счет долгов!
показать весь комментарий
09.11.2021 13:18 Ответить
ось тут подоляцкий бот "Олег Петрович" винен вискочити та заволати: "мАладец зеленский, лутший презЕдент мира, всьо правильно делаИть!"
показать весь комментарий
09.11.2021 13:18 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏😁😁😁
показать весь комментарий
09.11.2021 14:13 Ответить
Так вже немає по чому бити...
показать весь комментарий
09.11.2021 13:20 Ответить
100% только под зад
показать весь комментарий
09.11.2021 13:26 Ответить
Повышайте, и газ и транспортировку. ЗЕскот должен страдать и биться в конвульсиях
показать весь комментарий
09.11.2021 13:21 Ответить
А транспортировка электричества? Минск + ?
показать весь комментарий
09.11.2021 14:57 Ответить
Шо там ваш рейтинг? Бубочка косит реальное бабло! Парни, надо не дать ему свалить.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:22 Ответить
Юлю - в Президенты! У неё газ всегда дешевеет.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:10 Ответить
А у наріда? 😉
показать весь комментарий
09.11.2021 14:14 Ответить
Юлю - нахер!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:17 Ответить
С газом больше никто не справится.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:18 Ответить
Если дать ей в руки газ, с ней даже санитары не справятся.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:21 Ответить
Єслі дать єй в рукі газ, -
Зєлю спустят в унітаз!

показать весь комментарий
09.11.2021 18:22 Ответить
В ее лживых популистских рекламных слоганах-да.В жизни --НЕТ
показать весь комментарий
09.11.2021 14:19 Ответить
"Ана украла фсьо!"
Гасло кожного українського владного підора за останні 20 років.
Це ж треба так засрать мосх "ізбіратєлямЪ", - крадуть підори, а винувата Юлька.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:28 Ответить
Особенно мозг у своих сектантов. Ты доказательство.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:35 Ответить
Ты доказательство
*******
Любітєлям вТЫкать в ТЫву, - ваш родствєннік - Шойгу.

показать весь комментарий
09.11.2021 19:05 Ответить
у два рази))
показать весь комментарий
09.11.2021 14:49 Ответить
а куда используют газ облгазы что они его включают в стоимость распределения?
показать весь комментарий
09.11.2021 13:28 Ответить
Списывают на потери в дырявых трубах, на воровство и на собственные нужды
показать весь комментарий
09.11.2021 14:20 Ответить
так давайте и потребители будут списывать газ на потери и не оплачивать его,
он только при поджоге комфорки сколько его улетучивается, а это тоже потери
показать весь комментарий
09.11.2021 14:38 Ответить
якась кількість газу використовується у роботі компресорів локальних мереж..
але фішка в тому, що облгази можуть не закуповувати цей технологічний газ на відкритих торгах.. так прописаний закон..

тому ніхто не знає, за яку ціни облгази реально його купують,
але можуть виставляти любу ціну, яка їм подобається..
показать весь комментарий
09.11.2021 14:26 Ответить
в локальных сетях нету компрессоров только редуктора для уменьшения давления,
на входе в облгазы газ поступает с магистральных газопроводов под давлением 65 атм. куда его еще компрессорами качать ?

"Для выдачи газа в сеть потребителя сооружают газораспределительные станции(ГРС), обычно расположенные вблизи от потребителя (город, населенный пункт, промышленные предприятия), т. е. в конце газопро­вода или отвода от него. Основным назначением ГРС является редуцирование высокого давления газа магистрального газопровода до давления, необходимого потребителю в каждом отдельном случае. "
показать весь комментарий
09.11.2021 14:35 Ответить
досить вірогідно..
але зустрічав такі коментарі
https://ua-energy.org/uk/posts/ekspert-rozpovila-skhemy-oblhaziv-iz-zakupkamy-tekhnolohichnoho-hazu

Близько половини грошей, які населення сплачує облгазам за доставку газу - це виробничо-технологічні втрати, і технологічний газ для цього мав би закуповуватися у прозорий спосіб через "Прозорро", але до сих пір монополісти - оператори ГРМ, знаходять лазівки, щоб цього не робити. Про це https://nashigroshi.org/2021/02/02/yak-derzhava-dopomahaie-oblhazam-obkhodyty-systemu-prozorro/ заявила колишня Урядова уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська .
показать весь комментарий
09.11.2021 22:46 Ответить
"Тариф за транспортировку" - явный и не прикрытый ГРАБЕЖ народа.
А "объяснение" его повышение на 61-443% повышением цены самого газа - вообще НАСМЕШКА и ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!
показать весь комментарий
09.11.2021 13:30 Ответить
вын скоро підімне під себе всі ЗМІ і клав він на ваші рейтинги. тоді ЗМІ зроблять своєю справу ацвк намалює те що треба
показать весь комментарий
09.11.2021 13:33 Ответить
Золотые слова но не до всех доходит
показать весь комментарий
09.11.2021 13:39 Ответить
кучма і яник збагатились за час президенства на 5-10 ярдів баксів. з таким баблом можна й чухнути кудись і без другого терміну
показать весь комментарий
09.11.2021 13:35 Ответить
Не чухнут.янык просто воровал а у этих задача загнать страну в разруху и хаос , поэтому пойдут и на второй срок и по лукашевскому сценарию будет.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:42 Ответить
Чухнут, еще как. У Беларуси нет ветеранов АТО и афганцев. А они подымятся, за ними и люди потянутся.
показать весь комментарий
09.11.2021 13:53 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 13:37 Ответить
Повышение тарифа на распределение газа.-Какое такое повышение. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019
показать весь комментарий
09.11.2021 13:52 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 13:54 Ответить
А я то думав вдарить по рейтингам відсутність газу...
показать весь комментарий
09.11.2021 13:53 Ответить
та там уже не по рейтингу надо бить...а по яйкам !!! (ну или по тому месту где они были)))))
показать весь комментарий
09.11.2021 13:57 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 13:59 Ответить
они их порежут на год
показать весь комментарий
09.11.2021 14:48 Ответить
Все пропало!!!!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:07 Ответить
а что... у придурка с банковой еще есть какой-то рейтинг?
показать весь комментарий
09.11.2021 14:11 Ответить
Нельзя ударить по тому, чего нет!
показать весь комментарий
09.11.2021 14:15 Ответить
Скандал с выплатой Нафтогазом 130 млрд грн Коломойскому набирает обороты
9 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bc-130-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3.html#comments Комментарии: 1



Видимо, Вова должен все отработать перед человеком, который сделал его президентом. И Вова отрабатывает. За наш с вами счёт…


Афера с начислением Коломойскому 130 миллиардов гривен по несуществующим долгам за газ, проданный населению 10 лет назад, обрастает новыми гранями. И очень даже грустными.

Такую информацию и комментарии к ней https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил полчаса назад в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE.html Деолигархизация от Зеленского: «Нафтогаз» отдаст Коломойскому газа на 100 млрд грн - нардеп

Совершенно очевидно, что команду завалить Игорь Валерьевича баблом давали в Офисе всецело поглощенного борьбой с олигархами Зеленского.

Ведь, по-видимому, Коломойский не подходит под закрепленные в законе критерии олигарха. Да и заслуги перед Отечеством имеет немалые - много лет платил Зеленскому зарплату, в свои офшорные схемы вовлекал. В те самые, которые Pandora Papers опубликовала. И из-за которых вчера закрыли «Kyiv Post».

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-kyiv-post-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB.html Почему на самом деле владелец Kyiv post решил уволить весь коллектив

Но так как 130 миллиардов - это не иголка в стогу сена и о скандальной сделке начали писать и говорить в СМИ (пока еще недодеолигархизированных), ОП нужно было срочно слепить отмазку.

Как всегда в таких случаях она получилась кране нелепая. Поэтому на Банковой решили уполномочить на это унылых стрелочников - пресс-службу «Нафтогаза».

Вчера она разродилась информацией следующего содержания:

А. «Нафтогаз» не передавал Коломойскому никаких объемов газа.

Б. Информация о том, что «Нафтогаз» подписал мировое соглашение с Коломойским не соответствует действительности.

В. История касается 2008-2010 года.

Вот что хочу по этому поводу заметить. Наверное, тоже по пунктам, для удобства. Но для начала определимся в базовых понятиях: Коломойский = «Укрнафта». Не юридически, конечно, формально у ИВК всего 40%. Но фактически его менеджмент десятилетиями полностью контролирует и паразитирует на данном предприятии. Схем много, позже как-нибудь отдельно об этом.

Итак, что не так с тезисами несчастных стрелочников:

1. «Нафтогаз» в октябре (хотя должен был в июле, но почему-то тянули) обнародовал официальный отчет за 6 месяцев 2021 года, в котором указал, что хранит 700 миллионов кубометров газа «Укрнафты». В предыдущих отчетах этого объема не существовало. Нынешний уровень добычи «Укрнафты» просто физически не позволяет закачать в хранилища столько газа (за первое полугодие добыто всего 542 млн. кубов ). Да и нечего закачивать - газ уходит на принадлежащий Коломойскому «ДнепроАзот».

Из этого следует простой вывод - часть газа, принадлежавшего ранее «Нафтогазу» через манипуляции стала принадлежать «Укрнафте».

Информация открытая, можете проверять.

2. Вопрос о согласии на подписание мирового соглашения по поводу спорного газа стоит в официальном порядке дня внеочередного собрания акционеров, назначенного на 30 ноября. Т.е. стороны обо всем договорились и сейчас преодолевают обычные формальности.

Эта информация тоже открыта, можете смотреть на сайте «Укрнафты». Привет нашему Владимиру Александровичу с его липовой борьбой с олигархами.

3. Конечно же, касается 2008-2010 годов. Ведь за газ, проданный населению в 2006 году, «Нафтогаз» в прошлом году уже заплатил «Укрнафте» (Коломойскому) 30 миллиардов гривен. И это был первый этап этой грандиозной аферы.

Я все понимаю и не упрекаю ни пресс-службу «Нафтогаза», ни даже его топ-менеджеров. Они люди подневольные. Мне просто больно смотреть, как ничтожный паяц девальвирует остатки веры людей в государство и справедливость.

Видимо, Вова должен все отработать перед человеком, который сделал его президентом. И Вова отрабатывает. За наш с вами счёт.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:17 Ответить
Боюсь, що вдаре не по рейтингу, а по брехливій пиці.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:30 Ответить
Хтось розчарувався , хтось ще ні в ,,в'ялєчайшому'' але я такої ганьби не не пережив . Ще в рік виборів я знав що таке єврей на посаді, на посаді де можна щось злупити , не може психічно хвора людина , клептоман щоб не красти , його штовхає на це його психічний стан який весь час говорить укради , укради, хоч що небудь укради..
І нас обкрадають Беня Коломойський ,, ПриватБанк'' , в'язень Австрії Фірташ , і тд по списку. Але Зеленський і його зграя це що після них збагатяться офшори в декілька раз, а ми будемо чухмарити безтолковку і говорити , а я йому їм повірив.
показать весь комментарий
09.11.2021 16:45 Ответить
Довірливий наш народ. Його пограбувати, - це як цукерку в дитини відняти...
То він ще й у долоні буде ляскати в захопленні, - бо йому такий фокус показали. )))
показать весь комментарий
09.11.2021 19:11 Ответить
 
 