Повышение тарифа на распределение газа обязательно ударит по рейтингу президента, – политолог
Из-за повышения тарифа на распределение газа суммы в платежках за коммунальные услуги заметно увеличатся, что приведет к разочарованию среди украинцев в нынешнем президенте Владимире Зеленском и падению его рейтинга.
Об этом заявила политолог Анна Малкина. "Все нынешние проблемы – отсутствие кислорода в больницах, отсрочка начала отопительного сезона, непонятная туманная перспектива с отоплением зимой, – уже продемонстрировали влияние на рейтинги. Последние социологические опросы показывают снижение в том числе президентского персонального рейтинга", – рассказала Малкина.
По ее словам, украинцы оценивают власть, исходя из того, насколько изменилось их собственное благосостояние и рост стоимости коммунальных услуг может обрушить рейтинг президента и его команды. "Люди действительно оценивают действия власти очень приземленными вещами. Они их оценивают на основе собственного благосостояния и на основе своего уровня жизни, который они имеют. А сегодня, конечно, в условиях еще и карантинных ограничений, в условиях падения экономики, в условиях кучи разных проблем уровень жизни людей не просто снижается постепенно, а он катастрофически падает", – пояснила Малкина.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Нацкомиссия должна разобраться с инициативами облгазов повысить в несколько раз тариф на распределение газа и не допустить его роста. Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.
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Зєлю спустят в унітаз!
Гасло кожного українського владного підора за останні 20 років.
Це ж треба так засрать мосх "ізбіратєлямЪ", - крадуть підори, а винувата Юлька.
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Любітєлям вТЫкать в ТЫву, - ваш родствєннік - Шойгу.
он только при поджоге комфорки сколько его улетучивается, а это тоже потери
але фішка в тому, що облгази можуть не закуповувати цей технологічний газ на відкритих торгах.. так прописаний закон..
тому ніхто не знає, за яку ціни облгази реально його купують,
але можуть виставляти любу ціну, яка їм подобається..
на входе в облгазы газ поступает с магистральных газопроводов под давлением 65 атм. куда его еще компрессорами качать ?
"Для выдачи газа в сеть потребителя сооружают газораспределительные станции(ГРС), обычно расположенные вблизи от потребителя (город, населенный пункт, промышленные предприятия), т. е. в конце газопровода или отвода от него. Основным назначением ГРС является редуцирование высокого давления газа магистрального газопровода до давления, необходимого потребителю в каждом отдельном случае. "
але зустрічав такі коментарі
https://ua-energy.org/uk/posts/ekspert-rozpovila-skhemy-oblhaziv-iz-zakupkamy-tekhnolohichnoho-hazu
Близько половини грошей, які населення сплачує облгазам за доставку газу - це виробничо-технологічні втрати, і технологічний газ для цього мав би закуповуватися у прозорий спосіб через "Прозорро", але до сих пір монополісти - оператори ГРМ, знаходять лазівки, щоб цього не робити. Про це https://nashigroshi.org/2021/02/02/yak-derzhava-dopomahaie-oblhazam-obkhodyty-systemu-prozorro/ заявила колишня Урядова уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська .
А "объяснение" его повышение на 61-443% повышением цены самого газа - вообще НАСМЕШКА и ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!
9 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bc-130-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3.html#comments Комментарии: 1
Видимо, Вова должен все отработать перед человеком, который сделал его президентом. И Вова отрабатывает. За наш с вами счёт…
Афера с начислением Коломойскому 130 миллиардов гривен по несуществующим долгам за газ, проданный населению 10 лет назад, обрастает новыми гранями. И очень даже грустными.
Такую информацию и комментарии к ней https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил полчаса назад в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE.html Деолигархизация от Зеленского: «Нафтогаз» отдаст Коломойскому газа на 100 млрд грн - нардеп
Совершенно очевидно, что команду завалить Игорь Валерьевича баблом давали в Офисе всецело поглощенного борьбой с олигархами Зеленского.
Ведь, по-видимому, Коломойский не подходит под закрепленные в законе критерии олигарха. Да и заслуги перед Отечеством имеет немалые - много лет платил Зеленскому зарплату, в свои офшорные схемы вовлекал. В те самые, которые Pandora Papers опубликовала. И из-за которых вчера закрыли «Kyiv Post».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-kyiv-post-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB.html Почему на самом деле владелец Kyiv post решил уволить весь коллектив
Но так как 130 миллиардов - это не иголка в стогу сена и о скандальной сделке начали писать и говорить в СМИ (пока еще недодеолигархизированных), ОП нужно было срочно слепить отмазку.
Как всегда в таких случаях она получилась кране нелепая. Поэтому на Банковой решили уполномочить на это унылых стрелочников - пресс-службу «Нафтогаза».
Вчера она разродилась информацией следующего содержания:
А. «Нафтогаз» не передавал Коломойскому никаких объемов газа.
Б. Информация о том, что «Нафтогаз» подписал мировое соглашение с Коломойским не соответствует действительности.
В. История касается 2008-2010 года.
Вот что хочу по этому поводу заметить. Наверное, тоже по пунктам, для удобства. Но для начала определимся в базовых понятиях: Коломойский = «Укрнафта». Не юридически, конечно, формально у ИВК всего 40%. Но фактически его менеджмент десятилетиями полностью контролирует и паразитирует на данном предприятии. Схем много, позже как-нибудь отдельно об этом.
Итак, что не так с тезисами несчастных стрелочников:
1. «Нафтогаз» в октябре (хотя должен был в июле, но почему-то тянули) обнародовал официальный отчет за 6 месяцев 2021 года, в котором указал, что хранит 700 миллионов кубометров газа «Укрнафты». В предыдущих отчетах этого объема не существовало. Нынешний уровень добычи «Укрнафты» просто физически не позволяет закачать в хранилища столько газа (за первое полугодие добыто всего 542 млн. кубов ). Да и нечего закачивать - газ уходит на принадлежащий Коломойскому «ДнепроАзот».
Из этого следует простой вывод - часть газа, принадлежавшего ранее «Нафтогазу» через манипуляции стала принадлежать «Укрнафте».
Информация открытая, можете проверять.
2. Вопрос о согласии на подписание мирового соглашения по поводу спорного газа стоит в официальном порядке дня внеочередного собрания акционеров, назначенного на 30 ноября. Т.е. стороны обо всем договорились и сейчас преодолевают обычные формальности.
Эта информация тоже открыта, можете смотреть на сайте «Укрнафты». Привет нашему Владимиру Александровичу с его липовой борьбой с олигархами.
3. Конечно же, касается 2008-2010 годов. Ведь за газ, проданный населению в 2006 году, «Нафтогаз» в прошлом году уже заплатил «Укрнафте» (Коломойскому) 30 миллиардов гривен. И это был первый этап этой грандиозной аферы.
Я все понимаю и не упрекаю ни пресс-службу «Нафтогаза», ни даже его топ-менеджеров. Они люди подневольные. Мне просто больно смотреть, как ничтожный паяц девальвирует остатки веры людей в государство и справедливость.
Видимо, Вова должен все отработать перед человеком, который сделал его президентом. И Вова отрабатывает. За наш с вами счёт.
І нас обкрадають Беня Коломойський ,, ПриватБанк'' , в'язень Австрії Фірташ , і тд по списку. Але Зеленський і його зграя це що після них збагатяться офшори в декілька раз, а ми будемо чухмарити безтолковку і говорити , а я йому їм повірив.
То він ще й у долоні буде ляскати в захопленні, - бо йому такий фокус показали. )))