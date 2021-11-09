Повышение тарифа на распределение газа обязательно ударит по рейтингу президента, – политолог

Из-за повышения тарифа на распределение газа суммы в платежках за коммунальные услуги заметно увеличатся, что приведет к разочарованию среди украинцев в нынешнем президенте Владимире Зеленском и падению его рейтинга.

Об этом заявила политолог Анна Малкина. "Все нынешние проблемы – отсутствие кислорода в больницах, отсрочка начала отопительного сезона, непонятная туманная перспектива с отоплением зимой, – уже продемонстрировали влияние на рейтинги. Последние социологические опросы показывают снижение в том числе президентского персонального рейтинга", – рассказала Малкина.

По ее словам, украинцы оценивают власть, исходя из того, насколько изменилось их собственное благосостояние и рост стоимости коммунальных услуг может обрушить рейтинг президента и его команды. "Люди действительно оценивают действия власти очень приземленными вещами. Они их оценивают на основе собственного благосостояния и на основе своего уровня жизни, который они имеют. А сегодня, конечно, в условиях еще и карантинных ограничений, в условиях падения экономики, в условиях кучи разных проблем уровень жизни людей не просто снижается постепенно, а он катастрофически падает", – пояснила Малкина.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Нацкомиссия должна разобраться с инициативами облгазов повысить в несколько раз тариф на распределение газа и не допустить его роста. Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.