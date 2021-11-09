Підвищення тарифу на розподіл газу обов'язково вдарить по рейтингу президента, – політолог

Через підвищення тарифу на розподіл газу суми в платіжках за комунальні послуги помітно зростуть, що призведе до розчарування серед українців у нинішньому президенті Володимирі Зеленському та падіння його рейтингу.

Про це заявила політолог Ганна Малкіна. "Всі нинішні проблеми – відсутність кисню в лікарнях, відтермінування початку опалювального сезону, незрозуміла туманна перспектива з опаленням взимку, - вже продемонстровали вплив на рейтинги. Останні соціологічні опитування показують зниження в тому числі президентського персонального рейтингу", – розповіла Малкіна.

За її словами, українці оцінюють владу, виходячи з того, наскільки змінився їх власний добробут, і зростання вартості комунальних послуг, може обвалити рейтинг президента та його команди. "Люди насправді оцінюють дії влади дуже приземленими речами. Вони їх оцінюють на основі власного добробуту і на основі свого рівня життя, який вони мають. А сьогодні, звісно, що в умовах ще й карантинних обмежень, в умовах падіння економіки, в умовах купи різних проблем рівень життя людей не просто знижається поступово, а він катастрофічно падає", - пояснила Малкіна.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має розібратися з ініціативами облгазів підвищити в кілька разів тариф на розподіл газу і не допустити його зростання. Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.