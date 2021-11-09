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Новини
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Підвищення тарифу на розподіл газу обов'язково вдарить по рейтингу президента, – політолог

Підвищення тарифу на розподіл газу обов'язково вдарить по рейтингу президента, – політолог

Через підвищення тарифу на розподіл газу суми в платіжках за комунальні послуги помітно зростуть, що призведе до розчарування серед українців у нинішньому президенті Володимирі Зеленському та падіння його рейтингу.

  Про це заявила політолог Ганна Малкіна. "Всі нинішні проблеми – відсутність кисню в лікарнях, відтермінування початку опалювального сезону, незрозуміла туманна перспектива з опаленням взимку, - вже продемонстровали вплив на рейтинги. Останні соціологічні опитування показують зниження в тому числі президентського персонального рейтингу", – розповіла Малкіна.

За її словами, українці оцінюють владу, виходячи з того, наскільки змінився їх власний добробут, і зростання вартості комунальних послуг, може обвалити рейтинг президента та його команди. "Люди насправді оцінюють дії влади дуже приземленими речами. Вони їх оцінюють на основі власного добробуту і на основі свого рівня життя, який вони мають. А сьогодні, звісно, що в умовах ще й карантинних обмежень, в умовах падіння економіки, в умовах купи різних проблем рівень життя людей не просто знижається поступово, а він катастрофічно падає", - пояснила Малкіна.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має розібратися з ініціативами облгазів підвищити в кілька разів тариф на розподіл газу і не допустити його зростання. Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу. 

Автор: 

газ (10410) рейтинг (1650) тарифи (2012)


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Топ коментарі
+19
Помоему только долб#*** не разочаровались в презеденте Зеленском
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09.11.2021 13:26
+18
100% только под зад
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09.11.2021 13:26
+17
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09.11.2021 14:05
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Рейтинг.....Бабло! Гонец от Фирташа не зря захаживает на банковую! С дЕрьмаком все порешали.
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09.11.2021 13:15 Відповісти
Помоему только долб#*** не разочаровались в презеденте Зеленском
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09.11.2021 13:26 Відповісти
І що саме цікаво, рейтинг творця потужних реформ за 5 місяців виріс лише на 0,6%. Мало. мало ви їх називаєте зєбілами.
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09.11.2021 13:39 Відповісти
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09.11.2021 14:05 Відповісти
Шахраї дожерли те, шо не встиг сивочолий.
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09.11.2021 14:18 Відповісти
До упоротих дійде тільки через гаманець.
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09.11.2021 13:18 Відповісти
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09.11.2021 14:07 Відповісти
НЕТЪ! мы фсе равно будем любить нашего бубочку, пусть даже придется продать собак в счет долгов!
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09.11.2021 13:18 Відповісти
ось тут подоляцкий бот "Олег Петрович" винен вискочити та заволати: "мАладец зеленский, лутший презЕдент мира, всьо правильно делаИть!"
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09.11.2021 13:18 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏😁😁😁
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09.11.2021 14:13 Відповісти
Так вже немає по чому бити...
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09.11.2021 13:20 Відповісти
100% только под зад
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09.11.2021 13:26 Відповісти
Повышайте, и газ и транспортировку. ЗЕскот должен страдать и биться в конвульсиях
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09.11.2021 13:21 Відповісти
А транспортировка электричества? Минск + ?
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09.11.2021 14:57 Відповісти
Шо там ваш рейтинг? Бубочка косит реальное бабло! Парни, надо не дать ему свалить.
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09.11.2021 13:22 Відповісти
Юлю - в Президенты! У неё газ всегда дешевеет.
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09.11.2021 14:10 Відповісти
А у наріда? 😉
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09.11.2021 14:14 Відповісти
Юлю - нахер!
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09.11.2021 14:17 Відповісти
С газом больше никто не справится.
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09.11.2021 14:18 Відповісти
Если дать ей в руки газ, с ней даже санитары не справятся.
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09.11.2021 14:21 Відповісти
Єслі дать єй в рукі газ, -
Зєлю спустят в унітаз!

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09.11.2021 18:22 Відповісти
В ее лживых популистских рекламных слоганах-да.В жизни --НЕТ
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09.11.2021 14:19 Відповісти
"Ана украла фсьо!"
Гасло кожного українського владного підора за останні 20 років.
Це ж треба так засрать мосх "ізбіратєлямЪ", - крадуть підори, а винувата Юлька.
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09.11.2021 18:28 Відповісти
Особенно мозг у своих сектантов. Ты доказательство.
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09.11.2021 18:35 Відповісти
Ты доказательство
*******
Любітєлям вТЫкать в ТЫву, - ваш родствєннік - Шойгу.

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09.11.2021 19:05 Відповісти
у два рази))
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09.11.2021 14:49 Відповісти
а куда используют газ облгазы что они его включают в стоимость распределения?
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09.11.2021 13:28 Відповісти
Списывают на потери в дырявых трубах, на воровство и на собственные нужды
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09.11.2021 14:20 Відповісти
так давайте и потребители будут списывать газ на потери и не оплачивать его,
он только при поджоге комфорки сколько его улетучивается, а это тоже потери
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09.11.2021 14:38 Відповісти
якась кількість газу використовується у роботі компресорів локальних мереж..
але фішка в тому, що облгази можуть не закуповувати цей технологічний газ на відкритих торгах.. так прописаний закон..

тому ніхто не знає, за яку ціни облгази реально його купують,
але можуть виставляти любу ціну, яка їм подобається..
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09.11.2021 14:26 Відповісти
в локальных сетях нету компрессоров только редуктора для уменьшения давления,
на входе в облгазы газ поступает с магистральных газопроводов под давлением 65 атм. куда его еще компрессорами качать ?

"Для выдачи газа в сеть потребителя сооружают газораспределительные станции(ГРС), обычно расположенные вблизи от потребителя (город, населенный пункт, промышленные предприятия), т. е. в конце газопро­вода или отвода от него. Основным назначением ГРС является редуцирование высокого давления газа магистрального газопровода до давления, необходимого потребителю в каждом отдельном случае. "
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09.11.2021 14:35 Відповісти
досить вірогідно..
але зустрічав такі коментарі
https://ua-energy.org/uk/posts/ekspert-rozpovila-skhemy-oblhaziv-iz-zakupkamy-tekhnolohichnoho-hazu

Близько половини грошей, які населення сплачує облгазам за доставку газу - це виробничо-технологічні втрати, і технологічний газ для цього мав би закуповуватися у прозорий спосіб через "Прозорро", але до сих пір монополісти - оператори ГРМ, знаходять лазівки, щоб цього не робити. Про це https://nashigroshi.org/2021/02/02/yak-derzhava-dopomahaie-oblhazam-obkhodyty-systemu-prozorro/ заявила колишня Урядова уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська .
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09.11.2021 22:46 Відповісти
"Тариф за транспортировку" - явный и не прикрытый ГРАБЕЖ народа.
А "объяснение" его повышение на 61-443% повышением цены самого газа - вообще НАСМЕШКА и ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!
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09.11.2021 13:30 Відповісти
вын скоро підімне під себе всі ЗМІ і клав він на ваші рейтинги. тоді ЗМІ зроблять своєю справу ацвк намалює те що треба
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09.11.2021 13:33 Відповісти
Золотые слова но не до всех доходит
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09.11.2021 13:39 Відповісти
кучма і яник збагатились за час президенства на 5-10 ярдів баксів. з таким баблом можна й чухнути кудись і без другого терміну
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09.11.2021 13:35 Відповісти
Не чухнут.янык просто воровал а у этих задача загнать страну в разруху и хаос , поэтому пойдут и на второй срок и по лукашевскому сценарию будет.
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09.11.2021 13:42 Відповісти
Чухнут, еще как. У Беларуси нет ветеранов АТО и афганцев. А они подымятся, за ними и люди потянутся.
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09.11.2021 13:53 Відповісти
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09.11.2021 13:37 Відповісти
Повышение тарифа на распределение газа.-Какое такое повышение. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019
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09.11.2021 13:52 Відповісти
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09.11.2021 13:54 Відповісти
А я то думав вдарить по рейтингам відсутність газу...
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09.11.2021 13:53 Відповісти
та там уже не по рейтингу надо бить...а по яйкам !!! (ну или по тому месту где они были)))))
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09.11.2021 13:57 Відповісти
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09.11.2021 13:59 Відповісти
они их порежут на год
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09.11.2021 14:48 Відповісти
Все пропало!!!!
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09.11.2021 14:07 Відповісти
а что... у придурка с банковой еще есть какой-то рейтинг?
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09.11.2021 14:11 Відповісти
Нельзя ударить по тому, чего нет!
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09.11.2021 14:15 Відповісти
Скандал с выплатой Нафтогазом 130 млрд грн Коломойскому набирает обороты
9 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bc-130-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3.html#comments Комментарии: 1



Видимо, Вова должен все отработать перед человеком, который сделал его президентом. И Вова отрабатывает. За наш с вами счёт…


Афера с начислением Коломойскому 130 миллиардов гривен по несуществующим долгам за газ, проданный населению 10 лет назад, обрастает новыми гранями. И очень даже грустными.

Такую информацию и комментарии к ней https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил полчаса назад в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE.html Деолигархизация от Зеленского: «Нафтогаз» отдаст Коломойскому газа на 100 млрд грн - нардеп

Совершенно очевидно, что команду завалить Игорь Валерьевича баблом давали в Офисе всецело поглощенного борьбой с олигархами Зеленского.

Ведь, по-видимому, Коломойский не подходит под закрепленные в законе критерии олигарха. Да и заслуги перед Отечеством имеет немалые - много лет платил Зеленскому зарплату, в свои офшорные схемы вовлекал. В те самые, которые Pandora Papers опубликовала. И из-за которых вчера закрыли «Kyiv Post».

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-kyiv-post-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB.html Почему на самом деле владелец Kyiv post решил уволить весь коллектив

Но так как 130 миллиардов - это не иголка в стогу сена и о скандальной сделке начали писать и говорить в СМИ (пока еще недодеолигархизированных), ОП нужно было срочно слепить отмазку.

Как всегда в таких случаях она получилась кране нелепая. Поэтому на Банковой решили уполномочить на это унылых стрелочников - пресс-службу «Нафтогаза».

Вчера она разродилась информацией следующего содержания:

А. «Нафтогаз» не передавал Коломойскому никаких объемов газа.

Б. Информация о том, что «Нафтогаз» подписал мировое соглашение с Коломойским не соответствует действительности.

В. История касается 2008-2010 года.

Вот что хочу по этому поводу заметить. Наверное, тоже по пунктам, для удобства. Но для начала определимся в базовых понятиях: Коломойский = «Укрнафта». Не юридически, конечно, формально у ИВК всего 40%. Но фактически его менеджмент десятилетиями полностью контролирует и паразитирует на данном предприятии. Схем много, позже как-нибудь отдельно об этом.

Итак, что не так с тезисами несчастных стрелочников:

1. «Нафтогаз» в октябре (хотя должен был в июле, но почему-то тянули) обнародовал официальный отчет за 6 месяцев 2021 года, в котором указал, что хранит 700 миллионов кубометров газа «Укрнафты». В предыдущих отчетах этого объема не существовало. Нынешний уровень добычи «Укрнафты» просто физически не позволяет закачать в хранилища столько газа (за первое полугодие добыто всего 542 млн. кубов ). Да и нечего закачивать - газ уходит на принадлежащий Коломойскому «ДнепроАзот».

Из этого следует простой вывод - часть газа, принадлежавшего ранее «Нафтогазу» через манипуляции стала принадлежать «Укрнафте».

Информация открытая, можете проверять.

2. Вопрос о согласии на подписание мирового соглашения по поводу спорного газа стоит в официальном порядке дня внеочередного собрания акционеров, назначенного на 30 ноября. Т.е. стороны обо всем договорились и сейчас преодолевают обычные формальности.

Эта информация тоже открыта, можете смотреть на сайте «Укрнафты». Привет нашему Владимиру Александровичу с его липовой борьбой с олигархами.

3. Конечно же, касается 2008-2010 годов. Ведь за газ, проданный населению в 2006 году, «Нафтогаз» в прошлом году уже заплатил «Укрнафте» (Коломойскому) 30 миллиардов гривен. И это был первый этап этой грандиозной аферы.

Я все понимаю и не упрекаю ни пресс-службу «Нафтогаза», ни даже его топ-менеджеров. Они люди подневольные. Мне просто больно смотреть, как ничтожный паяц девальвирует остатки веры людей в государство и справедливость.

Видимо, Вова должен все отработать перед человеком, который сделал его президентом. И Вова отрабатывает. За наш с вами счёт.
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09.11.2021 14:17 Відповісти
Боюсь, що вдаре не по рейтингу, а по брехливій пиці.
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09.11.2021 14:30 Відповісти
Хтось розчарувався , хтось ще ні в ,,в'ялєчайшому'' але я такої ганьби не не пережив . Ще в рік виборів я знав що таке єврей на посаді, на посаді де можна щось злупити , не може психічно хвора людина , клептоман щоб не красти , його штовхає на це його психічний стан який весь час говорить укради , укради, хоч що небудь укради..
І нас обкрадають Беня Коломойський ,, ПриватБанк'' , в'язень Австрії Фірташ , і тд по списку. Але Зеленський і його зграя це що після них збагатяться офшори в декілька раз, а ми будемо чухмарити безтолковку і говорити , а я йому їм повірив.
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09.11.2021 16:45 Відповісти
Довірливий наш народ. Його пограбувати, - це як цукерку в дитини відняти...
То він ще й у долоні буде ляскати в захопленні, - бо йому такий фокус показали. )))
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09.11.2021 19:11 Відповісти
 
 