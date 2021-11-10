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Кто-то удачливый из Украины может сорвать 160 миллионов долларов в лотерее Powerball сегодня ночью! (реклама)

Выиграть многомиллионный джекпот – мечта любителей лотерей со всего мира.

Американская лотерея Powerball снова набирает обороты, предлагая участникам потрясающий призовой фонд в размере 160 млн долларов, что является крупнейшим в мире лотерейным призом на сегодняшний день.

Кто-то удачливый из Украины может сорвать 160 миллионов долларов в лотерее Powerball сегодня ночью! 01

Ближайший тираж лотереи Powerball состоится сегодня, в среду, 10 ноября, и победителем следующего крупного приза вполне может стать кто-то из Украины!

Все еще думаете, что огромные джекпоты никогда не выигрывают? Вот вам интересный факт, доказывающий обратное.

После рекордного числа последовательных тиражей без победителей джекпота, в размере 40, последний огромный джекпот американской лотереи Powerball выиграли в прошлом месяце, когда он достиг $699.8 миллионов!

Выигрышный билет был продан в Калифорнии, в нем были отмечены все шесть выпавших счастливых номеров, тем самым оправдались самые невероятные мечты одного из участников того тиража.

К тому же, всего за две недели до этого, обладатель еще одного счастливого билета из Нью-Йорка сорвал джекпот лотереи Mega Millions на сумму $431 миллион!

Как принять участие в лотерее США из Украины, заплатив менее $5?

Вы можете принять участие в лотерее Powerball из Украины, купив билеты Powerball онлайн на theLotter.net, ведущей в мире онлайн-службе по приобретению лотерейных билетов со всего мира. theLotter.net предлагает украинцам возможность сыграть в Powerball с одним полем менее чем за 5 долларов.

Вот как вы можете выиграть $160 миллионов из Украины

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.

  • Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.
  • Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.
  • Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.
  • Подтвердите покупку билета.

Украинцы, которые покупают свои официальные билеты Powerball онлайн на theLotter.net, участвуют в розыгрыше на тех же условиях, как если бы они покупали билеты в Соединенных Штатах, с точно такими же шансами на выигрыш джекпота.

Кто-то удачливый из Украины может сорвать 160 миллионов долларов в лотерее Powerball сегодня ночью! 02

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа на билеты местные агенты theLotter в США купят официальные лотерейные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. TheLotter взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышных билетов не взимаются.

TheLotter предоставляет специализированную службу поддержки, доступную круглосуточно и без выходных, чтобы помочь клиентам с любыми проблемами.

Если вам посчастливится выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот Powerball, вам нужно будет прилететь в Соединенные Штаты, чтобы получить свой приз лично, но в этом случае theLotter, вероятно, оплатит ваши дорожные расходы.) Вы получите всю сумму своего приза, за вычетом положенных налогов, без комиссии!

На theLotter есть настоящие победители!

Кто-то удачливый из Украины может сорвать 160 миллионов долларов в лотерее Powerball сегодня ночью! 03

За прошедшие годы theLotter выплатил более 100 миллионов долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

Текущий джекпот Powerball может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в сегодняшнем тираже. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно.

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Автор: 

джекпот (76) лотерея (215) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+3
ой...та не с нашим ***** счастьем ))))
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10.11.2021 10:04
+3
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10.11.2021 10:10
+3
***
- Изя, говорят вы 55 тысяч выиграли?
- таки да... но отказался...
- отказался? от 55 тысяч отказался? вы с ума сошли???
- ничего не сошел... я все узнал... получаешь выигрыш - отказывают в субсидии...а оно мне надо???
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10.11.2021 10:53
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ой...та не с нашим ***** счастьем ))))
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10.11.2021 10:04 Ответить
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10.11.2021 10:10 Ответить
Та нашо воно нада, ще потім подавати нульову декларацію, і опісля получати треба буде нуль.
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10.11.2021 10:17 Ответить
***
- Изя, говорят вы 55 тысяч выиграли?
- таки да... но отказался...
- отказался? от 55 тысяч отказался? вы с ума сошли???
- ничего не сошел... я все узнал... получаешь выигрыш - отказывают в субсидии...а оно мне надо???
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10.11.2021 10:53 Ответить
Самый удачливый в Украине это Олежка Ляшко. Он удачно играет не только в лотерею но и в очко
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10.11.2021 10:04 Ответить
Один может, но не выиграет.
А все остальные присоединятся к проигравшим 300 млн.дол. лохам!
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10.11.2021 10:09 Ответить
Зеля выиграл все матню включая Корону в виРУСом..зеля чымпион
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10.11.2021 10:12 Ответить
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10.11.2021 10:13 Ответить
олег ляшко точно примет участие
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10.11.2021 10:17 Ответить
А что поставит на кон, цнотність?
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10.11.2021 10:18 Ответить
Ні, то відро, що пролітае у тій частині його організму, що відповідає за цнотніть!
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10.11.2021 10:30 Ответить
А у нас що нема своїх лотерей? Це хоть дійсно надійно буде, якщо реально виграєш.
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14.07.2023 13:08 Ответить
 
 