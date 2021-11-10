США работают с партнерами ради продления транзита газа через Украину, - Блинкен
Администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказывать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.
Об этом заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы использовать рычаги влияния и добиться продолжения соглашения о транзите российского газа через Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Говоря о высоких ценах на энергоносители в Европе, Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа".
Отвечая на вопрос о "Северном потоке 2", госсекретарь напомнил, что США и ФРГ договорились принять меры, если выяснится, что этот трубопровод используется в политических целях.
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Какое отношение США именно к свифту? Никакого.
А те, що московити й досі існують тільки завдяки США - то дрібниці!
Після перевороту 1917 року московити вижили тільки завдяки допомозі Європи та США (Україна за це сплатила голодомором), під час ДСВ (1939-1945), чи, по-радянському, ВВВ (1941-1945), імперія вижила тільки завдяки лендлізу від США (за який Кремль ще й досі не розплатився), а Україна знову голодувала... Я вже навіть не згадую кримських татар, яких знищували і так, і переселенням (зараз в окупованому Криму це відновили).
Ну а тепер уявіть, що буде, якщо США дійсно припинить впливати на московитів!?! А якщо ще й будуть вимагати повернення всіх боргів?
Єдине, що стримує - наявність у цієї скаженої тварини під назвою "московія" ядерної зброї. Бо поведінку дибільної мавпи з ядерним дубцем не може передбачити ніхто
Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим
Краснопузую совдепию, до великой депрессии в США никто не признавал. Ну как Крым и Дырляндию.
А потом оказалось что экономику США из задницы только Рассея может вытащить. Только у них были настоящие деньги (в том числе "Україна за це сплатила голодомором")
И пошло строительство американцами заводов. Химия, металлургия, автомобилестроение, и пр.) строилось из жалости?
Нищая Германия ехала работать туда где платили деньги (своим трудодни). Кто кого спасал, дело такое.
Да, при Ельцине финансовые вопросы ленд-лиза были решены.
Серйозно ?
А що: ще не з*ясувалося до цих пір ? Ні ?
афіґєть.
Самый анекдот в том, что основные объемы СПГ из США идут сейчас в Китай, а не в Европу ни разу. А потому что рынок Китая по газу процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну так и кто кому что должен? Рынок так рынок, вы же сами пример подаете