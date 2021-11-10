РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4573 посетителя онлайн
Новости
1 882 23

США работают с партнерами ради продления транзита газа через Украину, - Блинкен

США работают с партнерами ради продления транзита газа через Украину, - Блинкен

Администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказывать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

Об этом заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы использовать рычаги влияния и добиться продолжения соглашения о транзите российского газа через Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Говоря о высоких ценах на энергоносители в Европе, Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа".

Отвечая на вопрос о "Северном потоке 2", госсекретарь напомнил, что США и ФРГ договорились принять меры, если выяснится, что этот трубопровод используется в политических целях.

Читайте также: Транзит газа через ГТС Украины за 10 месяцев снизился на 21,6%

Автор: 

Госдепартамент США (1823) россия (95413) США (26489) Северный поток (1449) Транзит газа (371) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
У США такі важелі впливу, що відосики найвеличнішого будуть мати такий самий вплив, як новини на московитському пропагандон ТВ. Тільки для внутрішнього сопживання "нє лохами" зі спільноти 73% "ми всє прєЗЄдєнти"
показать весь комментарий
10.11.2021 22:17
+1
... держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.

Серйозно ?
А що: ще не з*ясувалося до цих пір ? Ні ?

афіґєть.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:45
+1
Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа". Источник:

Самый анекдот в том, что основные объемы СПГ из США идут сейчас в Китай, а не в Европу ни разу. А потому что рынок Китая по газу процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну так и кто кому что должен? Рынок так рынок, вы же сами пример подаете
показать весь комментарий
10.11.2021 23:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У США такі важелі впливу, що відосики найвеличнішого будуть мати такий самий вплив, як новини на московитському пропагандон ТВ. Тільки для внутрішнього сопживання "нє лохами" зі спільноти 73% "ми всє прєЗЄдєнти"
показать весь комментарий
10.11.2021 22:17 Ответить
рашотроллик, надо тщательнее к высерам готовится. Тупин сам верещит о снятии санкций. Тебе ссылку найти или сам сможешь?
показать весь комментарий
10.11.2021 22:54 Ответить
Найдите ссылку, мне тоже интересно что могут США сделать современной оссии?
показать весь комментарий
11.11.2021 07:40 Ответить
Найдите в интернете понятие "свифт"
показать весь комментарий
11.11.2021 08:27 Ответить
В россии свой свифт есть несколько лет. Это раз.
Какое отношение США именно к свифту? Никакого.
показать весь комментарий
11.11.2021 08:33 Ответить
никакого, конечно. Как и к созданию тротила. Но успешно применяет.
показать весь комментарий
11.11.2021 08:39 Ответить
У США немає вплива на московію???? Ой, ЛЯ! Такого анекдоту я ще не чув!

А те, що московити й досі існують тільки завдяки США - то дрібниці!

Після перевороту 1917 року московити вижили тільки завдяки допомозі Європи та США (Україна за це сплатила голодомором), під час ДСВ (1939-1945), чи, по-радянському, ВВВ (1941-1945), імперія вижила тільки завдяки лендлізу від США (за який Кремль ще й досі не розплатився), а Україна знову голодувала... Я вже навіть не згадую кримських татар, яких знищували і так, і переселенням (зараз в окупованому Криму це відновили).

Ну а тепер уявіть, що буде, якщо США дійсно припинить впливати на московитів!?! А якщо ще й будуть вимагати повернення всіх боргів?

Єдине, що стримує - наявність у цієї скаженої тварини під назвою "московія" ядерної зброї. Бо поведінку дибільної мавпи з ядерним дубцем не може передбачити ніхто
показать весь комментарий
10.11.2021 23:11 Ответить
Після перевороту 1917 року московити вижили тільки завдяки допомозі Європи та США
Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим
Краснопузую совдепию, до великой депрессии в США никто не признавал. Ну как Крым и Дырляндию.
А потом оказалось что экономику США из задницы только Рассея может вытащить. Только у них были настоящие деньги (в том числе "Україна за це сплатила голодомором")
И пошло строительство американцами заводов. Химия, металлургия, автомобилестроение, и пр.) строилось из жалости?
Нищая Германия ехала работать туда где платили деньги (своим трудодни). Кто кого спасал, дело такое.
Да, при Ельцине финансовые вопросы ленд-лиза были решены.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:47 Ответить
Ермака принимают,как желанного гостя.Странно ,что не взяли Ткача,Бигуса и еще одного стратега.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:36 Ответить
... держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.

Серйозно ?
А що: ще не з*ясувалося до цих пір ? Ні ?

афіґєть.
показать весь комментарий
10.11.2021 22:45 Ответить
Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа". Источник:

Самый анекдот в том, что основные объемы СПГ из США идут сейчас в Китай, а не в Европу ни разу. А потому что рынок Китая по газу процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну так и кто кому что должен? Рынок так рынок, вы же сами пример подаете
показать весь комментарий
10.11.2021 23:26 Ответить
Это основными объёмами СПГ США пытается уменьшить экономическую экспансию Китая?
показать весь комментарий
10.11.2021 23:55 Ответить
... иш, как Бурисиму разопекались
показать весь комментарий
11.11.2021 05:04 Ответить
 
 