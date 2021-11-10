США работают с партнерами ради продления транзита газа через Украину, - Блинкен

Администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказывать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

Об этом заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы использовать рычаги влияния и добиться продолжения соглашения о транзите российского газа через Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Говоря о высоких ценах на энергоносители в Европе, Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа".

Отвечая на вопрос о "Северном потоке 2", госсекретарь напомнил, что США и ФРГ договорились принять меры, если выяснится, что этот трубопровод используется в политических целях.

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