США працюють з партнерами заради продовження транзиту газу через Україну, - Блінкен

Адміністрація США працює з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну.

Про це заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Працюємо із союзниками та партнерами над тим, щоб використати важелі впливу та домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну", - сказав він на спільній пресконференції у Вашингтоні з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Говорячи про високі ціни на енергоносії в Європі, Блінкен зазначив, що "Росія може і має нарощувати постачання газу".

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Відповідаючи на запитання про "Північний потік 2", держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.