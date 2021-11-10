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США працюють з партнерами заради продовження транзиту газу через Україну, - Блінкен

США працюють з партнерами заради продовження транзиту газу через Україну, - Блінкен

Адміністрація США працює з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну.

Про це заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Працюємо із союзниками та партнерами над тим, щоб використати важелі впливу та домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну", - сказав він на спільній пресконференції у Вашингтоні з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Говорячи про високі ціни на енергоносії в Європі, Блінкен зазначив, що "Росія може і має нарощувати постачання газу".

Також читайте: Єрмак у Вашингтоні обговорив загрози від запуску "Північного потоку - 2" з експослом Тейлором та представником МЗС Великої Британії, - ОП

Відповідаючи на запитання про "Північний потік 2", держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) росія (64984) США (22614) Північний потік (2461) транзит газу (1013) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+1
У США такі важелі впливу, що відосики найвеличнішого будуть мати такий самий вплив, як новини на московитському пропагандон ТВ. Тільки для внутрішнього сопживання "нє лохами" зі спільноти 73% "ми всє прєЗЄдєнти"
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10.11.2021 22:17
+1
... держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.

Серйозно ?
А що: ще не з*ясувалося до цих пір ? Ні ?

афіґєть.
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10.11.2021 22:45
+1
Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа". Источник:

Самый анекдот в том, что основные объемы СПГ из США идут сейчас в Китай, а не в Европу ни разу. А потому что рынок Китая по газу процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну так и кто кому что должен? Рынок так рынок, вы же сами пример подаете
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10.11.2021 23:26
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У США такі важелі впливу, що відосики найвеличнішого будуть мати такий самий вплив, як новини на московитському пропагандон ТВ. Тільки для внутрішнього сопживання "нє лохами" зі спільноти 73% "ми всє прєЗЄдєнти"
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10.11.2021 22:17 Відповісти
рашотроллик, надо тщательнее к высерам готовится. Тупин сам верещит о снятии санкций. Тебе ссылку найти или сам сможешь?
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10.11.2021 22:54 Відповісти
Найдите ссылку, мне тоже интересно что могут США сделать современной оссии?
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11.11.2021 07:40 Відповісти
Найдите в интернете понятие "свифт"
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11.11.2021 08:27 Відповісти
В россии свой свифт есть несколько лет. Это раз.
Какое отношение США именно к свифту? Никакого.
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11.11.2021 08:33 Відповісти
никакого, конечно. Как и к созданию тротила. Но успешно применяет.
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11.11.2021 08:39 Відповісти
У США немає вплива на московію???? Ой, ЛЯ! Такого анекдоту я ще не чув!

А те, що московити й досі існують тільки завдяки США - то дрібниці!

Після перевороту 1917 року московити вижили тільки завдяки допомозі Європи та США (Україна за це сплатила голодомором), під час ДСВ (1939-1945), чи, по-радянському, ВВВ (1941-1945), імперія вижила тільки завдяки лендлізу від США (за який Кремль ще й досі не розплатився), а Україна знову голодувала... Я вже навіть не згадую кримських татар, яких знищували і так, і переселенням (зараз в окупованому Криму це відновили).

Ну а тепер уявіть, що буде, якщо США дійсно припинить впливати на московитів!?! А якщо ще й будуть вимагати повернення всіх боргів?

Єдине, що стримує - наявність у цієї скаженої тварини під назвою "московія" ядерної зброї. Бо поведінку дибільної мавпи з ядерним дубцем не може передбачити ніхто
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10.11.2021 23:11 Відповісти
Після перевороту 1917 року московити вижили тільки завдяки допомозі Європи та США
Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим
Краснопузую совдепию, до великой депрессии в США никто не признавал. Ну как Крым и Дырляндию.
А потом оказалось что экономику США из задницы только Рассея может вытащить. Только у них были настоящие деньги (в том числе "Україна за це сплатила голодомором")
И пошло строительство американцами заводов. Химия, металлургия, автомобилестроение, и пр.) строилось из жалости?
Нищая Германия ехала работать туда где платили деньги (своим трудодни). Кто кого спасал, дело такое.
Да, при Ельцине финансовые вопросы ленд-лиза были решены.
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10.11.2021 23:47 Відповісти
Ермака принимают,как желанного гостя.Странно ,что не взяли Ткача,Бигуса и еще одного стратега.
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10.11.2021 22:36 Відповісти
... держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.

Серйозно ?
А що: ще не з*ясувалося до цих пір ? Ні ?

афіґєть.
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10.11.2021 22:45 Відповісти
Блинкен отметил, что "Россия может и должна наращивать поставки газа". Источник:

Самый анекдот в том, что основные объемы СПГ из США идут сейчас в Китай, а не в Европу ни разу. А потому что рынок Китая по газу процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну так и кто кому что должен? Рынок так рынок, вы же сами пример подаете
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10.11.2021 23:26 Відповісти
Это основными объёмами СПГ США пытается уменьшить экономическую экспансию Китая?
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10.11.2021 23:55 Відповісти
... иш, как Бурисиму разопекались
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11.11.2021 05:04 Відповісти
 
 