США працюють з партнерами заради продовження транзиту газу через Україну, - Блінкен
Адміністрація США працює з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну.
Про це заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Працюємо із союзниками та партнерами над тим, щоб використати важелі впливу та домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну", - сказав він на спільній пресконференції у Вашингтоні з головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Говорячи про високі ціни на енергоносії в Європі, Блінкен зазначив, що "Росія може і має нарощувати постачання газу".
Відповідаючи на запитання про "Північний потік 2", держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити заходів, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.
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Какое отношение США именно к свифту? Никакого.
А те, що московити й досі існують тільки завдяки США - то дрібниці!
Після перевороту 1917 року московити вижили тільки завдяки допомозі Європи та США (Україна за це сплатила голодомором), під час ДСВ (1939-1945), чи, по-радянському, ВВВ (1941-1945), імперія вижила тільки завдяки лендлізу від США (за який Кремль ще й досі не розплатився), а Україна знову голодувала... Я вже навіть не згадую кримських татар, яких знищували і так, і переселенням (зараз в окупованому Криму це відновили).
Ну а тепер уявіть, що буде, якщо США дійсно припинить впливати на московитів!?! А якщо ще й будуть вимагати повернення всіх боргів?
Єдине, що стримує - наявність у цієї скаженої тварини під назвою "московія" ядерної зброї. Бо поведінку дибільної мавпи з ядерним дубцем не може передбачити ніхто
Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим
Краснопузую совдепию, до великой депрессии в США никто не признавал. Ну как Крым и Дырляндию.
А потом оказалось что экономику США из задницы только Рассея может вытащить. Только у них были настоящие деньги (в том числе "Україна за це сплатила голодомором")
И пошло строительство американцами заводов. Химия, металлургия, автомобилестроение, и пр.) строилось из жалости?
Нищая Германия ехала работать туда где платили деньги (своим трудодни). Кто кого спасал, дело такое.
Да, при Ельцине финансовые вопросы ленд-лиза были решены.
Серйозно ?
А що: ще не з*ясувалося до цих пір ? Ні ?
афіґєть.
Самый анекдот в том, что основные объемы СПГ из США идут сейчас в Китай, а не в Европу ни разу. А потому что рынок Китая по газу процентов на 20 дороже, чем в Европе. Ну так и кто кому что должен? Рынок так рынок, вы же сами пример подаете