На Ривненщине построят уникальный детский садик в виде LEGO. ФОТО
В селе Крупец Ривненской области планируют построить уникальный детский садик площадью более тысячи квадратных метров в виде конструктора LEGO. Местные власти уже выполнили основные требования для включения объекта в список программы "Большая стройка" на 2022 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Украины".
По словам заместителя главы Ривненской ОГА Людмилы Шатковской, проект предусматривает возведение двухэтажного здания на 4 группы для 70 воспитанников.
Местные власти готовы софинансировать строительство садика на уровне 30% из местного бюджета, что является основным требованием включения в программу "Большая стройка" в 2022 году.
Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".
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Зе-пилители бюджета, изобрели машину времени и постят фотки из будущего! Дайте ему еще 100 дней и они доработают машину времени и будут постить видосики из счастливого будущего в котором учителя таки получили по 4000 баксов...
а в чем уникальность ?
Кстати никто не обещал, что садик будет в натуральную величину. "Я вам ничэгооо не должэээн" (с)
https://glavcom.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zaversheno-budivnictvo-dvoh-dityachih-sadkiv-524172/g445609.html
https://vinbazar.com/news/suspilstvo/u-vinnitsi-buduyut-novii-dityachii-sadok-yaskravii-pazlik-foto
https://www.poglyad.tv/u-kalynivtsi-na-vasylkivshhyni-zbuduyut-dytyachyj-sadok/
а давайте что УЖЕ построили ... это намного интереснее...