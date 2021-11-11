На Ривненщине построят уникальный детский садик в виде LEGO. ФОТО

В селе Крупец Ривненской области планируют построить уникальный детский садик площадью более тысячи квадратных метров в виде конструктора LEGO. Местные власти уже выполнили основные требования для включения объекта в список программы "Большая стройка" на 2022 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Украины".

По словам заместителя главы Ривненской ОГА Людмилы Шатковской, проект предусматривает возведение двухэтажного здания на 4 группы для 70 воспитанников.

Местные власти готовы софинансировать строительство садика на уровне 30% из местного бюджета, что является основным требованием включения в программу "Большая стройка" в 2022 году.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".