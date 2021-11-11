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На Ривненщине построят уникальный детский садик в виде LEGO. ФОТО

В селе Крупец Ривненской области планируют построить уникальный детский садик площадью более тысячи квадратных метров в виде конструктора LEGO. Местные власти уже выполнили основные требования для включения объекта в список программы "Большая стройка" на 2022 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Украины".

На Ривненщине построят уникальный детский садик в виде LEGO 01

По словам заместителя главы Ривненской ОГА Людмилы Шатковской, проект предусматривает возведение двухэтажного здания на 4 группы для 70 воспитанников.

Местные власти готовы софинансировать строительство садика на уровне 30% из местного бюджета, что является основным требованием включения в программу "Большая стройка" в 2022 году.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы "Большая стройка".

Автор: 

детсад (428) Большая стройка (728) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+4
А меня убило "...построят...(фото)".
Зе-пилители бюджета, изобрели машину времени и постят фотки из будущего! Дайте ему еще 100 дней и они доработают машину времени и будут постить видосики из счастливого будущего в котором учителя таки получили по 4000 баксов...
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11.11.2021 20:16
+3
Обычное строение с штукатуркой под Лего ?

а в чем уникальность ?
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11.11.2021 20:04
+3
В цене и красивой вывеске "Великое легостроительство"
Кстати никто не обещал, что садик будет в натуральную величину. "Я вам ничэгооо не должэээн" (с)
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11.11.2021 20:19
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Нужно запретить такие статьи о будущем времени. Никаких "построят", только "построили".
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11.11.2021 20:03 Ответить
А меня убило "...построят...(фото)".
Зе-пилители бюджета, изобрели машину времени и постят фотки из будущего! Дайте ему еще 100 дней и они доработают машину времени и будут постить видосики из счастливого будущего в котором учителя таки получили по 4000 баксов...
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11.11.2021 20:16 Ответить
Обычное строение с штукатуркой под Лего ?

а в чем уникальность ?
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11.11.2021 20:04 Ответить
Наш народ не знаешь? Сторож набухается, а люди заночь разберут садик как лего)
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11.11.2021 20:10 Ответить
В цене и красивой вывеске "Великое легостроительство"
Кстати никто не обещал, что садик будет в натуральную величину. "Я вам ничэгооо не должэээн" (с)
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11.11.2021 20:19 Ответить
Это называется Product placement
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11.11.2021 21:08 Ответить
для Украiни унiкально. бо всi садки стандартнi.
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11.11.2021 23:18 Ответить
Чаще всего джинса (заказные материалы) в украинских СМИ публикуется в интересах коммерческих структур, бизнесмена https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова и его компаний, а также проекта Большая стройка президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского .
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11.11.2021 20:04 Ответить
вони i при Пороху друкувались. лишe на сторiнках Днiпропeтровськоi ОГА дe працював на той момeнт Голiк. вiн жe i построiв садок-соту

https://glavcom.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zaversheno-budivnictvo-dvoh-dityachih-sadkiv-524172/g445609.html

https://vinbazar.com/news/suspilstvo/u-vinnitsi-buduyut-novii-dityachii-sadok-yaskravii-pazlik-foto
https://www.poglyad.tv/u-kalynivtsi-na-vasylkivshhyni-zbuduyut-dytyachyj-sadok/
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11.11.2021 23:23 Ответить
http://vse.rv.ua/article/ak-bdzolini-soti-v-oda-pokazali-akij-viglad-matime-sadocok-na-konovalca-u-rivnomu.html http://vse.rv.ua/article/ak-bdzolini-soti-v-oda-pokazali-akij-viglad-matime-sadocok-na-konovalca-u-rivnomu.html

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11.11.2021 23:26 Ответить
построят ))))
а давайте что УЖЕ построили ... это намного интереснее...
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11.11.2021 20:19 Ответить
Рендер мог бы быть и по реалистичнее) Эти детские садики, а новости прям как про обложки к винампу
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11.11.2021 20:55 Ответить
 
 