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На Рівненщині збудують унікальний дитячий садочок у вигляді LEGO. ФОТО

У селі Крупець Рівненської області планують звести унікальний дитячий садок площею понад тисячу квадратних метрів у вигляді конструктора LEGO. Місцева влада вже виконала основні вимоги включення об’єкту до списку програми "Велике будівництво" на 2022 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос України".

На Рівненщині збудують унікальний дитячий садочок у вигляді LEGO 01

За словами заступниці голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської,проєкт передбачає зведення двоповерхової будівлі на 4 групи для 70 вихованців.

Місцева влада готова співфінансувати будівництво садочка на рівні 30% з місцевого бюджету, що є основною вимогою включення до програми "Велике будівництво" у 2022 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дитсадок у формі підкови побудують на Дніпропетровщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".

Автор: 

дитячий садок (361) Велике будівництво (741) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+4
А меня убило "...построят...(фото)".
Зе-пилители бюджета, изобрели машину времени и постят фотки из будущего! Дайте ему еще 100 дней и они доработают машину времени и будут постить видосики из счастливого будущего в котором учителя таки получили по 4000 баксов...
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11.11.2021 20:16
+3
Обычное строение с штукатуркой под Лего ?

а в чем уникальность ?
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11.11.2021 20:04
+3
В цене и красивой вывеске "Великое легостроительство"
Кстати никто не обещал, что садик будет в натуральную величину. "Я вам ничэгооо не должэээн" (с)
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11.11.2021 20:19
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Нужно запретить такие статьи о будущем времени. Никаких "построят", только "построили".
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11.11.2021 20:03 Відповісти
А меня убило "...построят...(фото)".
Зе-пилители бюджета, изобрели машину времени и постят фотки из будущего! Дайте ему еще 100 дней и они доработают машину времени и будут постить видосики из счастливого будущего в котором учителя таки получили по 4000 баксов...
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11.11.2021 20:16 Відповісти
Обычное строение с штукатуркой под Лего ?

а в чем уникальность ?
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11.11.2021 20:04 Відповісти
Наш народ не знаешь? Сторож набухается, а люди заночь разберут садик как лего)
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11.11.2021 20:10 Відповісти
В цене и красивой вывеске "Великое легостроительство"
Кстати никто не обещал, что садик будет в натуральную величину. "Я вам ничэгооо не должэээн" (с)
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11.11.2021 20:19 Відповісти
Это называется Product placement
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11.11.2021 21:08 Відповісти
для Украiни унiкально. бо всi садки стандартнi.
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11.11.2021 23:18 Відповісти
Чаще всего джинса (заказные материалы) в украинских СМИ публикуется в интересах коммерческих структур, бизнесмена https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова и его компаний, а также проекта Большая стройка президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского .
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11.11.2021 20:04 Відповісти
вони i при Пороху друкувались. лишe на сторiнках Днiпропeтровськоi ОГА дe працював на той момeнт Голiк. вiн жe i построiв садок-соту

https://glavcom.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zaversheno-budivnictvo-dvoh-dityachih-sadkiv-524172/g445609.html

https://vinbazar.com/news/suspilstvo/u-vinnitsi-buduyut-novii-dityachii-sadok-yaskravii-pazlik-foto
https://www.poglyad.tv/u-kalynivtsi-na-vasylkivshhyni-zbuduyut-dytyachyj-sadok/
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11.11.2021 23:23 Відповісти
http://vse.rv.ua/article/ak-bdzolini-soti-v-oda-pokazali-akij-viglad-matime-sadocok-na-konovalca-u-rivnomu.html http://vse.rv.ua/article/ak-bdzolini-soti-v-oda-pokazali-akij-viglad-matime-sadocok-na-konovalca-u-rivnomu.html

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11.11.2021 23:26 Відповісти
построят ))))
а давайте что УЖЕ построили ... это намного интереснее...
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11.11.2021 20:19 Відповісти
Рендер мог бы быть и по реалистичнее) Эти детские садики, а новости прям как про обложки к винампу
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11.11.2021 20:55 Відповісти
 
 