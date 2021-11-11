На Рівненщині збудують унікальний дитячий садочок у вигляді LEGO. ФОТО

У селі Крупець Рівненської області планують звести унікальний дитячий садок площею понад тисячу квадратних метрів у вигляді конструктора LEGO. Місцева влада вже виконала основні вимоги включення об’єкту до списку програми "Велике будівництво" на 2022 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос України".

За словами заступниці голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської,проєкт передбачає зведення двоповерхової будівлі на 4 групи для 70 вихованців.

Місцева влада готова співфінансувати будівництво садочка на рівні 30% з місцевого бюджету, що є основною вимогою включення до програми "Велике будівництво" у 2022 році.

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Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".