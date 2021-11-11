На Рівненщині збудують унікальний дитячий садочок у вигляді LEGO. ФОТО
У селі Крупець Рівненської області планують звести унікальний дитячий садок площею понад тисячу квадратних метрів у вигляді конструктора LEGO. Місцева влада вже виконала основні вимоги включення об’єкту до списку програми "Велике будівництво" на 2022 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос України".
За словами заступниці голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської,проєкт передбачає зведення двоповерхової будівлі на 4 групи для 70 вихованців.
Місцева влада готова співфінансувати будівництво садочка на рівні 30% з місцевого бюджету, що є основною вимогою включення до програми "Велике будівництво" у 2022 році.
Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зе-пилители бюджета, изобрели машину времени и постят фотки из будущего! Дайте ему еще 100 дней и они доработают машину времени и будут постить видосики из счастливого будущего в котором учителя таки получили по 4000 баксов...
а в чем уникальность ?
Кстати никто не обещал, что садик будет в натуральную величину. "Я вам ничэгооо не должэээн" (с)
https://glavcom.ua/news/na-dnipropetrovshchini-zaversheno-budivnictvo-dvoh-dityachih-sadkiv-524172/g445609.html
https://vinbazar.com/news/suspilstvo/u-vinnitsi-buduyut-novii-dityachii-sadok-yaskravii-pazlik-foto
https://www.poglyad.tv/u-kalynivtsi-na-vasylkivshhyni-zbuduyut-dytyachyj-sadok/
а давайте что УЖЕ построили ... это намного интереснее...